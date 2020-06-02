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Сколтех открывает кафедру искусственного интеллекта

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

В сентябре 2020 года по инициативе Института Сколтех открывается кафедра Искусственного интеллекта. Миссия новой кафедры — интеграция в современное общество знаний и технологий ИИ, разработка этических норм и технических стандартов для обеспечения всеобщего доступа к знаниям и технологиям на основе принципов равенства.

Сколтех открывает кафедру искусственного интеллекта

Университет подал заявку в штаб-квартиру ЮНЕСКО на открытие данной кафедры. В независимости от результат, активность будет развиваться либо под международным брендом, либо самостоятельно, сообщает пресс-служба университета. 

На базе университета планируется создать think tank по проблемам искусственного интеллекта. Это синхронизирует все активности в этой области на глобальном уровне. 

Фото на обложке: Unsplash

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