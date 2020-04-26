МТС и Университет ИТМО обучат студентов разговорному искусственному интеллекту

Компания МТС и Университет ИТМО открывают набор на специальность «Технологии разговорного интеллекта». С её помощью студенты смогут освоить один из основных типов технологии искусственного интеллекта, который позволяет «машине» участвовать в диалоге с человеком на естественном языке, понимать контекст и давать разумные ответы.

Студенты смогут заниматься разработкой системы распознавания речи, генерации и анализа шумов, создавать различные приложения современного ИИ — диалоговые ассистенты, системы голосового управления, базы знаний, получать специфические знания для работы в совместных исследовательских проектах с компанией МТС.

В первый набор планируется взять 15 человек. Программа подойдёт тем, у кого уже имеются базовые знания по искусственному интеллекту и опыт в программировании. В процессе обучения студенты изучат автоматизированный анализ текста, графовые базы знаний, архитектуру диалоговых систем.

Практические навыки можно будет получить в лаборатории по ИИ Университета ИТМО. Для магистров организуют хакатоны, митапы и мастер-классы. Студенты смогут пройти стажировку в Центре искусственного интеллекта МТС или написать научную работу под руководством экспертов центра.