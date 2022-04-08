Epic Games и Lego собираются создать метавселенную для детей

Lego Group и Epic Games, два крупнейших бренда в сфере развлечений, собираются создать виртуальное пространство специально для детей и семейного отдыха. Lego уже давно проявляет интерес к видеоиграм, а разработчик Fortnite имеет внушительный опыт в организации онлайн-мероприятий.

«Мы рады объединиться, чтобы создать в метавселенной веселое, развлекательное пространство, предназначенное для детей и семей», — говорится в заявлении CEO Epic Тима Суини.

Деталей мало — и концепция метавселенной пока остается туманной, — но компании говорят, что их проект будет изначально спроектирован как виртуальное пространство для семейного отдыха. «Lego Group и Epic Games объединят свой обширный опыт, чтобы гарантировать, что следующая итерация интернета с самого начала разрабатывалась с учетом благополучия детей», — сообщается в пресс-релизе.

В этом сочетании есть определенный смысл. У Epic большой опыт создания виртуальных миров, в первую очередь благодаря неизменно популярной Fortnite, в то время как Lego уделяет все больше внимания видеоиграм. Так, на этой неделе была запущена Lego Star Wars: The Skywalker Saga.

Между тем, две самые популярные онлайн-игры — Minecraft и Roblox — созданы по тому же типу «песочницы», что и кубики Lego. В прошлом Epic также упоминала планы создать метавселенную, подходящую для детей.

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Этот партнерский проект — очередная попытка создать свою собственную интерпретацию метавселенной компаниям, среди которых от Pokémon Go Niantic до ребрендинга Facebook и крупных брендов NFT.

Пока нет информации о том, как может выглядеть этот новый мир, когда он будет доступен или на каких платформах ожидается его запуск.

Но компании озвучили принципы, которыми будут руководствоваться при его создании: «защищать право детей на игры, делая безопасность и благополучие приоритетом; защищать частную жизнь детей, ставя их интересы на первое место; предоставлять детям и взрослым инструменты, которые дают им контроль над их цифровым опытом».

Новость появилась на той же неделе, когда Epic запустила версию следующего поколения своего инструмента для создания игр на движке Unreal Engine.

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