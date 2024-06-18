Единый реестр радиоэлектронной продукции: что это и как попасть в ЕРРРП

ЕРРРП (Единый реестр российской радиоэлектронной продукции) создан Минпромторгом и представляет собой перечень технологических продуктов, которые допускаются к участию в государственных закупках. Главной целью создания каталога считается улучшение отношений между поставщиками и заказчиками, а также поддержка местных разработчиков, чьи товары способны заменить импортные аналоги. В статье узнаете, что такое ЕРРРП, кто ведет Единый реестр российской радиоэлектронной продукции и почему производители хотят попасть в этот список.

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Что такое ЕРРРП и почему производители хотят в него попасть

Единый реестр российской радиоэлектронной продукции — официальный список, включающий информацию о радиоэлектронных устройствах, которые произведены в России. Он предоставляет контроль качества и соответствие изделий установленным стандартам. Производители стремятся попасть туда для повышения конкурентоспособности, получения поддержки от государства, упрощения участия в государственных закупках и сертификационных процедурах. Включение в ЕРРРП подтверждает надежность и соответствие товара высоким требованиям, что укрепляет доверие потребителей и партнеров.

Производители стремятся попасть в ЕРРРП по нескольким важным причинам:

Повышение конкурентоспособности. Нахождение в списке указывает, что продукция соответствует российским стандартам качества и безопасности. Это усиливает авторитет со стороны заказчиков и коллег, улучшая рыночные позиции компании. Государственная поддержка. Товары, внесенные в список, могут рассчитывать на различные формы правительственного содействия, такие как субсидии, налоговые льготы и преференции в тендерах. Участие в госакупках. Для участия в таких закупках наличие изделий в ЕРРРП становится обязательным условием. Это открывает дополнительные возможности для сбыта товара на крупные государственные заказы. Упрощение сертификационных процедур. Изделия, включенные в реестр, проходят упрощенные процессы аттестации, что снижает затраты и ускоряет вывод продукции на рынок.

Как попасть в ЕРРРП

Для включения товаров в перечень следует пройти несколько этапов, каждый из которых требует выполнения определенных условий и предоставления соответствующей документации.

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Рассмотрим каждый шаг подробнее:

Подготовка документов. В него входят сертификаты качества (официальные бумаги, которые подтверждают соответствие установленным стандартам), технические паспорта, протоколы испытаний изделий в аккредитованных лабораториях и информация о производственных мощностях и процессах. Отправка запроса в уполномоченный орган, который ведет ЕРРРП. В заявлении указываются основные характеристики товаров, сведения о производителе, сертификационные бумаги и другие необходимые данные. Заявка подается в электронной форме через официальный портал. Экспертиза продукции. Анализ выполняют аккредитованные лаборатории и эксперты, которые проверяют соответствие товара установленным требованиям. Принятие решения. На основании результатов оценки уполномоченный орган выносит решение о включении изделий в реестр. В случае положительного решения продукции присваивается уникальный номер реестровой записи в ЕРРРП. Информация размещается на официальном сайте реестра, где она становится доступной для всех заинтересованных лиц. Это позволяет потребителям и партнерам легко находить информацию о зарегистрированных изделиях.

Кто формирует реестр

Этим занимается Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

Функции Минпромторга. Подразделение контролирует соблюдение процедур включения и исключения изделий из списка, проверяет и проводит экспертизы, а также актуализирует информацию в списке. Другие участвующие органы. В зависимости от специфики продукции и установленных правил, в процессе формирования и ведения списка участвуют и другие правительственные структуры, такие как Росстандарт, Росаккредитация и различные аккредитованные лаборатории и сертификационные центры.

Как радиоэлектронную продукцию включают в реестр и исключают из него

Правила включения отражены в Постановлении Правительства РФ от 10.07.2019 N 878 ст. III (ред. от 09.12.2023).

Какую документацию необходимо предоставить:

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Копия соглашения или иного документа, предусматривающего распределение процессов разработки, производства и (или) организации технической поддержки телекоммуникационного оборудования на территории Российской Федерации.

Справка, содержащая информацию о физических и юридических лицах, учредителях или участниках.

Справка со сведениями о составе и квалификации научных и инженерно-технических работников, которые контролируют все этапы по разработке, производству и поддерживают телекоммуникационное оборудование.

Копия сертификата соответствия системы менеджмента качества стандарту ГОСТ Р применительно к телекоммуникационному оборудованию (при наличии).

Исключение товаров из перечня может происходить по различным причинам:

Несоответствие требованиям. Если в ходе проверок выясняется, что изделия не соответствуют установленным критериям, она может быть исключена из реестра. Прекращение производства. В случае прекращения выпуска или снятия продукции с рынка производитель должен уведомить об этом уполномоченный орган, после чего товар будет исключен из перечня. По инициативе производителя. Изготовитель может подать заявление о добровольной ликвидации своих изделий из реестра.

В Постановлении Правительства РФ от 10.07.2019 N 878 ст. II прописаны действия по исключению изделий из перечня.

Работа с интегральными микросхемами

Интегральные микросхемы (ИМС) — важная составляющая радиоэлектронных материалов, которая требует особого подхода при включении в ЕРРРП.

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В Постановлении Правительства Российской Федерации от 01.04.2022 г. № 553 продукция делится на два уровня:

Первый уровень включает изделия, для которых все этапы — разработка программного обеспечения, сборка кристаллов и проведение испытаний — проходят на территории России. Это означает, что процессоры и микроконтроллеры полностью разрабатываются и изготовляются в РФ.

Второй уровень допускает создание микросхем за рубежом, но их проектирование, разработка и испытания должны проводиться в России. Изготовитель должен обладать правами на топологию микросхем и конструкторскую документацию, которая включает чертежи, эскизы и схемы, показывающие устройство изделия. При этом права на технологическую документацию, которая описывает процесс исполнения, могут отсутствовать.

Как подтвердить статус оборудования

После того как продукция попала в реестр, важно подтвердить ее статус. Это нужно, чтобы удостовериться, что оборудование продолжает соответствовать всем установленным требованиям. Для того, чтобы подтвердить статус, следуйте этим шагам:

Следите за тем, чтобы вся техническая документация была актуальна. Обновляйте её при внесении изменений в конструкцию или функционал продукта. Периодически продукция будет проходить повторные проверки. Это необходимо для подтверждения её соответствия действующим стандартам. Подготовьте продукцию к этим проверкам и предоставьте все необходимые документы. При необходимости проводите повторную сертификацию и тестирование продукции. Это может потребоваться при изменении законодательства или технических требований. Обеспечьте постоянный контроль качества продукции. Включите в этот процесс внутренние аудиты и тестирования, чтобы своевременно выявлять и устранять возможные несоответствия. Поддерживайте контакт с представителями Минпромторга. Они проконсультируют по возникающим вопросам.

Следуя этим простым рекомендациям, сможете подтвердить статус оборудования и обеспечить его эксплуатацию на российском рынке. Это не только укрепит вашу репутацию как производителя, но и позволит увеличить доверие к вашей продукции со стороны потребителей.

Что содержит реестровая запись

Она содержит следующую информацию:

Порядковый номер реестровой записи в ЕРРРП. Уникальный идентификатор, который присваивается каждой единице продукции при включении в перечень. Наименование изделия. Официальное название радиоэлектронных товаров. Производитель. Информация о компании-изготовителе, включая юридический адрес и контактные данные. Технические характеристики. Основные технологические параметры и спецификации продукции. Сертификаты и результаты испытаний. Бумаги, подтверждающие соответствие изделий установленным стандартам. Дата включения в реестр. Период, когда товар появился в перечне. Дополнительная информация. Любые сведения, которые могут быть полезны для потребителей и партнеров. Реестровая запись помогает легко идентифицировать товар, проверять их на соответствие стандартам и получать необходимые данные о производителе и характеристиках продукции.

Единый реестр российской радиоэлектронной продукции становится одним из главных инструментов государственной поддержки. Включение в реестр помогает изготовителям повысить уровень производства, получить помощь и поучаствовать в масштабных проектах.

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