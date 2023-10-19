Киберспорт в Азии обгоняет по популярности традиционные виды спорта

Шанхай и Шэньчжэнь конкурируют за звание международной столицы киберспорта, китайские разработчики получают субсидии правительства, а в местных университетах открываются профильные специальности. В то же время власти ограничивают доступ к играм для совершеннолетних и трансляции соревнований — сможет ли Китай сделать киберспорт ключевой статьей экспорта?

Вероятно, это был самый крупный в истории матч в мобильной игре. Вечером 26 сентября десять молодых людей из Китая и Малайзии сидели на сцене в Ханчжоу, Китай, каждый из которых напряженно смотрел в телефон.

В зале присутствовали более 4 тысяч болельщиков, и еще миллионы смотрели игру онлайн или по телевизору. За 13 минут китайская команда одержала победу, завоевав золотую медаль и заслужив самое высокое спортивное звание в Азии.

Это мечта геймера-подростка, либо худший кошмар его родителей, в зависимости от того, кого вы спросите. Однако все серьезно: киберспорт впервые в истории стал официальной дисциплиной Азиатских игр, которая может принести медали.

Более 20 стран соревновались в семи киберспортивных играх, привлекая больший интерес, чем традиционные виды спорта. Из всех проводимых соревнований киберспорт — единственное мероприятие, на которое билеты пришлось продавать через лотерею из-за стремительно растущего спроса. В лотерее приняли участие более 5 млн человек, таким образом, вероятность получить билет составила 0,5%.

«Очевидно, что Азия сейчас является ведущим регионом для киберспорта, — говорит Дэниел Ахмад, директор по исследованиям и аналитике в Niko Partners. — Наши предыдущие исследования показали, что по сравнению с Западом в Азии геймеры более мотивированы соревнованиями, достижениями, трудностями и сообществом».

И здесь безусловный лидер — Китай. Фактически, это крупнейший рынок киберспорта в мире. Согласно исследованию Niko Partners, на долю страны приходится 34% мировой выручки отрасли в этой категории, при том что Азия в целом получает 53%.

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В Китае киберспорт уже давно функционирует так же, как и любой другой популярный вид спорта: здесь есть региональные клубы, у каждого из которых свой домашний стадион; проводятся турниры, которые позволяют индустрии оценивать игроков (а игрокам — зарабатывать на жизнь); а в последние годы звездные киберспортсмены стали настоящими знаменитостями и привлекают массы фанатов.

И по мере роста популярности индустрии число ее поклонников выходит за рамки тех групп, которые можно представить, в связи с этой индустрией.

Согласно опросу 2022 года, проведенному CADPA, китайской отраслевой ассоциацией при поддержке правительства, у киберспорта почти столько же поклонников в возрастной группе от 35 до 44 лет, сколько среди тех, кому еще не исполнилось 24. Женщины и жители самых маленьких городов страны также составляют 44% и 36% фанатов соответственно.

Как это произошло?

Что ж, отчасти популярность связана с несколькими крупными китайскими технологическими компаниями. Например, видеоигры всегда были машиной для зарабатывания денег для Tencent, на долю которой приходится почти треть ее доходов. Из семи киберспортивных мероприятий Азиатских игр четыре — игры, издателем или разработчиком которых была Tencent.

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Другим важным фактором стал рост популярности мобильных игр в Китае, который сделал киберспорт более доступным для тех, у кого нет компьютеров или консолей.

Cейчас более 50% всех киберспортивных турниров в Китае посвящены мобильным играм.

Теперь такие бренды, как Disney и Nintendo, нанимают компании вроде Tencent для создания своих мобильных игр.

Все это происходит, несмотря на двойственное отношение китайского правительства к киберспорту — его восхваляют как источник национальной гордости, в то же время презирая как фактор интернет-зависимости.

С одной стороны, правительство стимулирует развитие киберспорта, субсидируя компании, строя места проведения соревнований и даже запуская профильные специальности по киберспорту в высших учебных заведениях. Несколько городов, включая Шанхай и Шэньчжэнь, соперничают за то, чтобы стать столицей киберспорта — не только для Китая, но и для всего мира.

В то же китайское правительство заняло особенно жесткую позицию в отношении несовершеннолетних. Лицам младше 18 лет разрешено играть не более трех часов в неделю.

«Хотя правила повлияли на количество игрового времени, это не помешало молодежи смотреть онлайн-трансляции», — говорит Ахмад.

Как сообщало Bloomberg, китайское правительство даже ограничило прямые трансляции киберспортивных мероприятий Азиатских игр, отчасти из-за опасений по поводу видеоигр и интернет-зависимости.

Ограничения, вероятно, оказали большее влияние на то, как киберспортивные команды находят таланты и обучают игроков. Как и любые спортсмены, профессиональные киберспортсмены обычно начинают свои тренировки в раннем подростковом возрасте, поэтому правительство сталкивается с дилеммой: несовершеннолетних нельзя допускать к играм и при этом требуется выставлять конкурентоспособные команды на международной арене.

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Средний возраст китайских участников киберспортивных Азиатских игр составляет 20 лет.

Запутанная позиция китайского правительства, вероятно, является самым большим препятствием на пути прогресса отрасли. Киберспорт мог бы стать крупным культурным экспортом для Китая.

Высокая популярность среди молодежи означает, что есть реальные возможности для расширения охвата и получения доходов, и Международный олимпийский комитет только в прошлом месяце учредил Комиссию по киберспорту (хотя пройдет еще много времени, прежде чем Олимпийские игры официально примут киберспорт).

Но сейчас трудно представить, что большинство китайских родителей с радостью забирают своих детей из школы и отправляют их в тренировочные лагеря по киберспорту.

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