Киберспорт как спасение от кризиса. Как тренируется сборная Венесуэлы по Dota 2

О том, как киберспорт стал спасением от экономического кризиса, — в переводе материала Rest of World.

В 2022 году российские инвесторы собрали команду из местных игроков, но вышли из проекта, когда не удалось пройти отбор на турнир The International. Многие геймеры не могут позволить себе персональный компьютер, и продолжают тренировки, чтобы вернуться на международную арену.

Когда-то жители Венесуэлы входили в число «ведущих геймеров мира». В 2014 году в стране начался энергетический кризис и массовые проблемы с интернет-соединением. К 2018 году венесуэльские игроки исчезли из международных рейтингов.

На одном из верхних этажей полузаброшенного торгового центра в Альтамире, элитном анклаве Каракаса, располагается Spartacus Arena Esports. За воротами, в комнате с мигающими неоновыми огнями и приглушенной музыкой соберутся Gorgeous Gamers — команда из пяти профессиональных киберспортсменов и их тренер Сорайя Борелли. Они настроены серьезно, и на то есть причины.

Их капитан — 28-летний игрок в Dota 2 Райко Миссаэль, известный как Arrakiz.

«Все мои друзья были убеждены, что мне нужно уехать из страны и играть профессионально, — рассказывает Arrakiz. — На самом деле я никогда не думал, что смогу заниматься этим полный рабочий день [в Венесуэле], пока не появились Gorgeous Gaming».

Райко Миссаэль, 28-летний игрок в видеоигры и член Gorgeous Gamers. Фото в тексте: Lexi Parra / Rest of World

Борелли называет команду «кибератлетами». Они тренируются так же, как и спортсмены: утро начинается с растяжки рук и упражнений на подвижность, за которыми следует практика, которая может продлиться до 12 часов. Внимание уделяют в том числе тому, чтобы изучить игровой стиль соперников. Игроки, проявившие недостаточную целеустремленность, отстраняются.

Геймеры, вошедшие в финальную команду, подписывают контракты, в которых указываются причитающиеся им доли от выигрышей в турнирах. Борелли не называет конкретные цифры, но в среднем по отрасли 60% заработка достается менеджерам и 40% — игрокам.

Это уникальная возможность для иностранных инвесторов: в Венесуэле есть опытные игроки, которые отчаянно нуждаются в деньгах, но не имеют достаточно ресурсов, чтобы конкурировать на мировой арене.

Gorgeous Gaming образовалась в январе 2022 года, когда российские тренеры и бывшие геймеры Дмитрий Герасимов и Иван Жданов прибыли на пляж Плайя-Эль-Яке на острове Маргарита. Они планировали собрать венесуэльских игроков в Dota 2 и подготовить их к мировому турниру по киберспорту The International, продюссером которого выступает разработчик игр Valve, а приз составляет $40 млн — рекордная сумма за одиночный турнир.

Члены команды рассказывают, что отбор, организованный инвесторами, был изнурительным, но давал шанс выбраться из нищеты.

«Dota 2, как и весь киберспорт в Венесуэле в этом году, развивается быстрыми темпами, — комментирует Хавьер Кольменарес, венесуэльский независимый киберспортивный тренер и консультант. — Но чтобы в стране росла конкуренция, нам нужно приумножить модель Gorgeous Gaming — нужны инвестиции; нам нужны киберспортивные организации и спонсорство брендов».

Позже к ним присоединилась Борелли, которая начинала как переводчик с русского на испанский, а сейчас тренирует команду. После того, как она привнесла в команду свои навыки личного тренера, она получила место в руководстве Gorgeous Gaming, которая стремилась воспроизвести интенсивное обучение на буткемпах в технологических отраслях мира.

«У России и Венесуэлы очень хорошие дипломатические отношения и прямые рейсы из Москвы в Маргариту, — рассказывает Борелли в интервью Rest of World, — поэтому у Дмитрия и Ивана были все возможности, чтобы основать эту компанию. Когда они исследовали регион, они поняли, что все [профессиональные] команды сосредоточены всего в двух или трех [латиноамериканских] странах, поэтому они хотели дать Венесуэле шанс».

Выход российских инвесторов на сцену совпал с улучшением экономических условий в Венесуэле, что подготовило игровую индустрию страны к возвращению. В последние месяцы частные интернет-компании процветают.

По данным DataReportal, на начало 2022 года средняя скорость мобильного интернета в Венесуэле составляла 5,76 Мбит/с, а фиксированного интернет-соединения — 6,51 Мбит/с.

Тем не менее, геймерам страны предстоит многое наверстать. На запуске менеджеры Gorgeous Gamers обнаружили, что опыт 140 лучших игроков, которых они набрали, сильно отставал от опыта их коллег из Перу и Бразилии, лидеров в регионе.

«Пока венесуэльцы мигрировали и продавали свои компьютеры, международное сообщество Dota 2 оставило нас позади, — говорит Борелли. — Но мы реанимировали Dota 2 в Венесуэле, и последние семь месяцев были настоящим бумом».

Из этого первоначального набора 20 игроков были приглашены сыграть на очной арене. Их оценивали не только за игровые навыки, но и за лидерство, командную работу и концентрацию. В итоге отобрали пять игроков и поселили их в высококлассный отель, где они получали медицинскую помощь, персональную стипендию и покрытие всех расходов. При этом им запрещалось употреблять алкоголь или покидать отель.

Все, что новобранцы могли делать, — это играть как можно больше часов в день, пока их российские тренеры занимались серфингом.

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Несмотря на этот строгий режим, Arrakiz утверждает, что система полностью изменила его как геймера. «У меня были все необходимые ресурсы, чтобы просто сосредоточиться на своей игре, отель покрывал все остальное, — говорит он, — и у меня был шанс посоревноваться с более крупными европейскими игроками». Ему больше не нужно было искать подработку, чтобы оплачивать счета.

И Борелли, и Arrakiz считают, что им осталось 4-5 лет до квалификации на крупнейшие мировые соревнования, такие как Major или The International, которые принимают от 18 до 30 команд из тысяч претендентов по всему миру. Когда команда не попала на The International, российские инвесторы собрали чемоданы и отправили игроков домой.

Но Борелли все еще верила в потенциал игроков, поэтому решила сохранить команду. Она перевезла Райко из Сан-Феликса, бедного городка на востоке страны, в свой дом в Маракае, в часе езды от столицы. Там он сможет тренироваться на площадках, которые гарантированно имеют доступ к электричеству и интернету.

Но из-за экономических сложностей профессиональные игроки Венесуэлы имеют не так много времени. Приходится постоянно проверять игроков, чтобы заметить проблемы со зрением, мышцами рук или спиной. По данным Washington Post, у киберспортивных игроков карьера короче, чем у игроков НФЛ, из-за сильного стресса и переутомления.

Сорайя Борелли, тренер команды Gorgeous Gamers. Фото в тексте: Lexi Parra / Rest of World

Это одна из причин, по которой они так охотно следуют изнурительному режиму Борелли: каждое соревнование может стать для них последним. Большинство игроков Gorgeous Gaming не могут позволить себе собственные компьютеры.

«Когда у вас есть сильная, сплоченная команда, которая играет вместе, знает и доверяет друг другу, их командная игра выделяется, и это главная причина, по которой они в настоящее время лидируют в региональных рейтингах, — объясняет Кольменарес. — Я считаю, что они вполне могут играть на уровне более сплоченных региональных команд, пока они продолжают получать поддержку от своего руководства».

Борелли утверждает, что ее «100% венесуэльская команда» теперь принадлежит ей и игрокам. В настоящее время они ищут спонсоров и планируют создать доступную академию для обучения детей в раннем возрасте.

«У нас нет 11-летних игроков, как в других странах, потому что в Венесуэле есть молодое поколение, которое росло без интернета и электричества», — объсняет Борелли.

Однако Arrakiz не может позволить себе беспокоиться о следующем поколении венесуэльских геймеров.

«У меня больше никогда не будет такой возможности, — признается он. Это мой единственный шанс сделать что-то большее. Венесуэла меняется очень быстро, и все, что вы можете сделать, это отбивать удары».

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Фото на обложке: Lexi Parra / Rest of World