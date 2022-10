Провальный стартап не вредит карьере основателя — исследование

В августе венчурный фонд Andreessen Horowitz объявил о том, что вложил $350 млн в Flow, компанию по аренде жилой недвижимости. Это самая крупная инвестиция в истории венчурного гиганта.

Что еще более удивительно, эту сумму получил Адам Нейман — скандальный основатель WeWork. В 2019 году он ушел с поста CEO WeWork после того, как компания провалила IPO, а его методы работы подверглись критике.

Зачем венчурному фонду рисковать, поддерживая предпринимателя с сомнительными достижениями? Ответ, возможно, кроется в исследовании под названием Failing Just Fine: Assessing Careers of Venture Capital-Backed Entrepreneurs Via a Non-Wage Measure. Авторы утверждают: основатели не только встают на ноги после провала, но и продвигаются по карьерной лестнице.

Общие управленческие навыки — главное преимущество, считает Пол. А. Гомперс, профессор делового администрирования в Гарвардской бизнес-школе и соавтор исследования. Часто основатель отвечает за большинство аспектов компании: операции, маркетинг, финансы, коммуникации и разработка продукта.

«Рынок ценит их опыт и вознаграждает их более высокими и престижными должностями, хоть они и потерпели неудачу», — говорит Гомперс.

Это бросает вызов предыдущим исследованиям, утверждающим, что предприниматели, которые столкнулись с провалом в начала карьеры, часто соглашались на работу с более низкой оплатой, чем на предыдущем месте. «Эти публикации описывают провал как клеймо», — утверждает Гомперс.

Помимо Гомперса, над исследованием также работали:

Нати Аморнсирипанич, экономист Федерального резервного банка Филадельфии;

Джордж Ху, аспирант Гарвардского университета;

Уилл Левинсон, научный сотрудник Гарвардской бизнес-школы;

Владимир Мухарлямов, доцент Школы бизнеса Макдоноу при Джорджтаунском университете.

Как измерить успех

В анализе учитывались предприниматели, чьи компании получали венчурный капитал.

Исследователи сразу столкнулись с проблемой: как измерить успех представителей различных должностей из столь отличных друг от друга индустрий, как технологии, финансы и наука? Кто успешнее: университетский профессор или партнер страховой компании?

Традиционные показатели хорошей карьеры, такие как заработная плата, не отражают полной картины. По этой причине исследователи придумали собственный метод.

Они использовали 5 млн резюме из набора профильных данных от Emsi Burning Glass, который содержит информацию об опыте работы и образовании из различных государственных и частных источников. Объединив эти данные с информацией Dow Jones VentureSource, ученые сократили список до 14 тысяч основателей компаний, поддерживаемых венчурным капиталом, которые указали свое последующее место работы.

Провальными считались те стартапы, которые были приобретены за меньшую сумму, чем объем вложенных в них инвестиций, а также те, что в период своей деятельности не получали финансирование как минимум три года.

Инфографика: Failing Just Fine: Assessing Careers of Venture Capital-Backed Entrepreneurs Via a Non-Wage Measure

Чтобы определять успех в различных индустриях, исследователи разработали концепцию трудового стажа, исходя из конкретных должностей и количества лет для их достижения.

Например, «разработчик ПО» получил рейтинг трудового стажа 2 — это означает, что человек получает такую должность в среднем через два года после окончания учебного заведения. У «старшего разработчика ПО» уровень 7, а у CEO — 16.

Затем в статье сравниваются карьерные пути предпринимателей (до и после запуска стартапа) и обычных работников. Во второй группе учитывались те, кто получил тот же уровень образования примерно в тот же период и устроился на первую работу с тем же уровнем трудового стажа в той же индустрии. Для сравнения двух групп использовались показатели трудового стажа и зарплаты.

О чем говорят результаты

Успешные основатели растут быстрее в карьерном плане. Исходя из показателя трудового стажа, при смене работы они продвигаются на три года, а основатели провалившихся компаний — на два.

Если компания еще работает, основатели все равно преуспевают. Для учредителей, которые управляли по-прежнему действующими компаниями (на момент окончания выборки в 2021 году их нельзя было назвать успешными или провальными), рост трудового стажа составил два года.

Предприниматели достигают большего в долгосрочной перспективе. В среднем со временем они добирались до 20-го уровня, тогда как обычные работники не превышали 10-й. Лишь 20% представителей второй группы достигали 20-го и более высоких уровней.

Основатели быстрее идут по карьерной лестнице до запуска стартапа. Даже до того, как открыть свое дело, предприниматели, как правило, занимают более высокие должности (в среднем 13-го уровня), чем обычные работники (в среднем 9-го уровня) за тот же период.

Предприниматели больше зарабатывают. На протяжении всей карьеры основатели, как правило, получают более высокую зарплату по сравнению с простыми работниками. До запуска стартапа они зарабатывают на 40% больше, а после — разрыв увеличивается еще сильнее.

«Неудивительно, что основатели — исключительные люди, что они добиваются успеха, прежде чем основать компанию, и именно поэтому они могут убеждать людей вкладываться в них, — утверждает Гомперс. — История Адама Неймана показательная. Можно потерять миллиарды долларов и все равно выиграть».

Какие выводы можно сделать

Гомперс считает, что это исследование может побудить больше бизнес-лидеров рискнуть и запустить свое дело. В то же время компании увидят, что неудача может дать предпринимателям полезный опыт.

«Этот опыт нужно ценить и вознаграждать, чтобы люди хотели создавать стартапы, — утверждает Гомперс. — Среди стран, где провал стигматизирован, Япония — наиболее типичный пример. В Японии крошечная предпринимательская экосистема».

Сейчас также ведется работа над продолжением исследования, в котором используется примерно 150 млн резюме из LinkedIn.

