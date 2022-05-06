Искусственная кожа, реальные деньги: разработка альтернативных материалов получает рекордное финансирование

Вероятно, в недалеком будущем мы будем носить куртки из ламинарии и кроссовки из грибов, а наша мебель будет обита кожей, выращенной в лаборатории. Это лишь некоторые из инноваций в области тканей и материалов, реализованные стартапами в последнее время. За последний год венчурное финансирование в этой области выросло, и вскоре некоторые новинки уже могут появиться на рынке.

На самом деле тренд не новый. Инвесторы уже несколько лет вкладывали значительные суммы в производство текстиля и кожи, поскольку спрос на экологичные и этичные материалы растет. И в то время как в целом инвестиции в стартапы замедляются, в этой сфере по-прежнему происходят впечатляющие сделки.

Искусственная кожа, настоящие деньги

На этой неделе произошел показательный пример: разработчик культивированной кожи VitroLabs закрыл раунд финансирования серии А на $46 млн. Его возглавила компания Agronomics, к которой присоединился целый ряд спонсоров, включая Khosla Ventures и Леонардо Ди Каприо.

VitroLabs основана в 2016 году описывает себя как биотехнологический стартап. Проект из Кремниевой долины позиционирует свое предложение как «культивированную кожу животных», которая сохраняет физические характеристики материала, при этом устраняя связанные с его производством экологические и этические проблемы.

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Это убедительное предложение, но в то же время в этой области существует высокая конкуренция. Даже CEO Ингвар Хельгасон признал это в объявлении о финансировании, отметив: «Произошел бум компаний, которые разрабатывают альтернативные коже материалы».

Пусть не все, но многие из этих стартапов получают инвестиции.

Безусловно, наиболее активно собирает средства Bolt Threads, которая производит высокоэффективные материалы, в том числе искусственную кожу Mylo из мицелия гриба. Компания из Эмеривилла, штат Калифорния, на сегодняшний день привлекла более $470 млн, включая серию E на $253 млн в сентябре. В прошлом году была представлена первая коллаборация Mylo с дизайнером Стеллой Маккартни.

Компания Modern Meadow, производитель биоматериалов, среди которых есть и искусственная кожа, также получила внушительное финансирование, в том числе $180 млн венчурных инвестиций. Недавно компания в партнерстве с модным брендом Everlane представила сумку из альтернативной кожи.

Альтернативные ткани на подъеме

Помимо заменителей кожи, стартапы разрабатывают целый ряд других экологически чистых и функциональных тканей, которые вскоре могут найти свое место в наших домах и гардеробах.

После VitroLabs лидером по собранным инвестициям является Algiknit, бруклинский производитель пряжи из водорослей, который недавно привлек $15,46 млн новых инвестиций. Компания описывает свой продукт как «прочный, но быстро разлагающийся».

Тем временем израильский текстильной стартап Twine Solutions стремится повысить экологичность окрашивания нитей с помощью собственной безводной системы. На сегодняшний день компания привлекла по меньшей мере $50 млн финансирования.

Концепция переработки тканей также набирает обороты. Evrnu, стартап из Сиэтла, который перерабатывает отходы хлопчатобумажной одежды для создания новых текстильных изделий, привлек $15 млн в ноябрьском раунде серии B.

Премиум сейчас, но не в будущем

На данный момент, когда стартапы выводят на рынок новые инновационные ткани и материалы, мы преимущественно видим их в люксовых коллекциях, как в случае с Bolt и Modern Meadow.

Но по мере того, как масштабы производства и затраты снижаются, появляется все больше шансов, что в будущем эти ткани станут более массовым товаром. И это хорошая новость для тех, кто хотел бы иметь более экологичную одежду и мебель.

Конечно, поначалу может показаться странным наряжаться в одежду из грибов и водорослей. Однако это вряд ли хуже, чем то, что мы имеем сейчас: синтетики, которая производится из нефтепродуктов, и натуральной кожи животного происхождения.

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Фото на обложке: Rodica Vasiliev / Shutterstock