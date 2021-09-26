Как побороть чувство стыда и научиться принимать себя: советы от психотерапевта

Мы публикуем с сокращениями шестую главу, в которой автор дает практические советы по преодолению чувства стыда и учит принимать себя.

Чувство стыда зачастую возникает необоснованно, но способно серьезно испортить жизнь. За ним скрываются такие проблемы, как страх, заниженная самооценка, сложности во взаимоотношениях с близкими и другие. В своей книге « Чувство стыда. Как перестать бояться быть неправильно воспринятым » датский психотерапевт Илсе Санд рассказывает, откуда берется это чувство, к чему оно может привести и как его успокоить.

Все мы испытываем те или иные трудности в понимании себя, ведь невозможно получить от близких искренний и адекватный отклик абсолютно на все стороны личности. В процессе работы над собой вы постепенно научитесь восполнять «пробелы» в бессознательном. Никогда не поздно добиваться внимания и реакции окружения, которых так не хватало в детстве.

Чем хуже вы знаете мнение окружающих людей о вас, тем плодородней почва для самых изощренных фантазий и страхов. Чем лучше знаете — тем, наоборот, развитее у вас социальные навыки и тем увереннее вы общаетесь.

Если же вы боитесь показаться глупым или стыдитесь чего-то, то все ваше внимание будет сосредоточено на окружающих и их мыслях касательно вашей внешности и поведения. Избавиться от подобных мучений можно с помощью вопроса в лоб. Некоторым помогает следующий заход: «У меня есть одно задание, поможешь с ним? Что ты думаешь обо мне?»

Вероятно, поначалу вы услышите лишь приятные вещи в свой адрес, поскольку человек подумает, что вам нужна похвала. Тогда попросите его быть искренним и честным. По возможности задайте наводящий вопрос: «Какие у меня проблемы, как ты считаешь?» Если собеседнику трудно ответить с ходу, дайте ему время на размышления.

Чтобы поберечь себя, можно задать этот вопрос кому-то из близких и доброжелательно настроенных людей. Однако вы не узнаете всю правду, поэтому лучше набраться смелости и обратиться к человеку, который, в отличие от друзей, не станет петь вам серенады. Только тогда сложится более-менее полная картина.

Однажды на курсах я дала слушателям задание: «Спросите трех человек, что они о вас думают, и поделитесь услышанным с присутствующими». Помню, как одна женщина во время своей речи слегка покраснела и даже прослезилась от счастья, делясь наблюдениями, благодаря которым узнала о себе что-то новое и приятное. Это задание открыло глаза большинству слушателей, ведь они стали лучше понимать, какими их видят окружающие.

Принимайте отзыв правильно

Не стоит буквально воспринимать ответ на поставленный вопрос. Каждый смотрит на мир через свой уникальный фильтр, так что двое людей никогда не истолкуют произошедшее одинаково, даже если будут мыслить в одном направлении. То же самое касается реакции людей, которая скорее говорит о них самих и об их восприятии окружающего мира, нежели о вас. Однако и в такой интерпретации можно почерпнуть что-то полезное. Например, одни вещи наверняка вас удивят, а другие лишь подтвердят ваши домыслы. Чем больше людей вы опрашиваете подобным образом, тем более точная картина у вас складывается.

Если при получении отзыва вы испытываете чувство стыда, это значит, что вы приблизились к очередному пробелу в понимании себя.

Я сама была в такой ситуации. Когда кто-то по отношению ко мне употреблял слово «маленькая», меня охватывала тревога и в голове начинало стучать: «Слишком маленькая, чтобы пойти с нами», — или всплывали слова мамы: «Научись хотя бы ходить на высоких каблуках».

Мне действительно пришлось много работать, чтобы принять свой низкий рост и хрупкую психику. Но первый же открытый разговор о недостатках принес облегчение. Я ловила на себе сочувствующие взгляды и таким образом постепенно научилась смотреть на свою проблему с позитивной точки зрения. А еще стало ясно, что это откровение никак не повлияло на людей, которые все так же меня любили.

Вероятно, вы тоже хотите услышать какую-то вещь, которая уже давно вас мучила. Она вполне может быть связана с дефицитом внимания и внутренней поддержки.

Сам факт осознания своих недостатков уже дает большие возможности для их исправления, поскольку именно в этот момент вы начинаете понимать, где именно нужна помощь.

Человек, высказавший мнение о вас, вероятно, захочет обсудить ваши слабости, наградив сочувствующим взглядом. А бывает и так, что вы обращаетесь за помощью к близким людям, с которыми у вас более тесные отношения. Самое главное — не держите все в себе. Проще говоря, стыд сводится к следующим действиям: спрячься и ни с кем не разговаривай.

Прислушайтесь к своим потаенным желаниям и потребностям

Умение слушать и понимать себя приходит с тренировками. Направьте внимательный и чуткий взор внутрь себя. Что чувствует тело? А сердце? Чего вам хочется больше всего прямо сейчас? Задаваясь этими вопросами, сядьте напротив зеркала. Вероятно, первое желание будет поверхностным. Погрузиться на более глубокие уровни поможет такой вопрос: «Что в этом хорошего?».

Предположим, кекс — первое, что вам пришло в голову. Какая польза от съеденной выпечки? Наверное, вы будете довольны собой и обретете внутреннюю гармонию. Интересно, а есть ли другие способы добиться такого же эффекта?

Если ваше желание лишено легкомыслия и его можно исполнить без особых усилий и неприятных последствий, обязательно сделайте это. Главное — не переусердствуйте. Чувствуете себя одиноко и мечтаете вернуть бывшую возлюбленную? Поборитесь за нее либо зарегистрируйтесь на сайте знакомств и найдите себе нового партнера.

Если вы мечтаете о чем-то нереальном, например, тоскуете по умершему человеку или хотите помолодеть лет на десять, то можно и погоревать. Порой необходимо хорошенько проплакаться, чтобы снова стать счастливым.

Погружайтесь на более глубокие уровни

Вы можете увереннее противостоять стыду, если установите связь с самыми отдаленными уголками внутреннего мира, где не важны ни социальные роли, ни даже мнение о самом себе. Речь идет о некой пустоте, вакууме, где вы не глупы и не умны, не красивы и не уродливы, — где вы просто являетесь живым существом.

Постарайтесь успокоиться. Сосредоточьте внимание на том, кто стоит за всеми вашими мыслями, крутящимися в голове здесь и сейчас. Кто стоит за вашими обязанностями, должностями и прочей мишурой. Кто все эти годы смотрит на мир вашими глазами. Кто постоянен и невозмутим. Кем вы были всегда.

Представьте море, поверхность которого покрыта рябью от набегающих волн, однако на дне царит абсолютная тишина. Даже во время шторма. Внешняя рябь — это ваши мысли. Если вы по большей части идентифицируете себя с ней, то вашу личность едва ли можно назвать устойчивой, поскольку мысли, как правило, мимолетны

В те моменты, когда жизнь начинает штормить и происходящее, будь то хорошее или плохое, накрывает меня с головой, я люблю представлять, как смотрю на все это откуда-то снизу, сидя на глубине в тишине и спокойствии, где не мешает ветер и прочие погодные условия. А еще я иногда дистанцируюсь иным способом: думаю, как я буду относиться к происходящим сейчас событиям через три года.

Чем теснее вы установите связь с той частью личности, которая смотрит на вещи в более широкой перспективе, тем лучше будете справляться с кривой взлетов и падений, которые заготовила жизнь. Уходя в самые отдаленные уголки души, вы начинаете меньше переживать о мнении других касательно вашего внешнего вида или случайно брошенной фразы.

В разных культурах эта глубина имеет разные названия: следящее «я», наблюдающее «я» или внутренняя сущность.

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