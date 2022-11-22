Mastodon: как перенести друзей из Twitter и других соцсетей

После того как Илон Маск возглавил Twitter, некоторые пользователи задумались об уходе из соцсети. Часть из них переходит в Mastodon — децентрализованную социальную платформу, чья популярность стремительно растет.
Mastodon работает на тысячах серверов и не имеет единой базы данных, из-за чего сложнее найти друзей и любимые бренды. Тем не менее есть несколько способов это сделать.
Из Twitter
Mastodon разработан как альтернатива Twitter, вокруг которого и работают многие инструменты миграции. Самый полезный из них — Debirdify. Он сканирует профили пользователей, на которых вы подписаны в Twitter, на наличие связанного аккаунта в Mastodon. Аналогичным образом работает еще один инструмент, Fedifinder.
Откройте Debirdify в веб-браузере и нажмите Authorize with Twitter (Авторизоваться с помощью Twitter). Это позволит сервису просканировать ваш список «Читаемых» через официальный API Twitter.
После этого нажмите Search followed accounts (Поиск читаемых аккаунтов). Процесс займет всего несколько секунд в зависимости от того, сколько человек вы читаете в Twitter. Затем отобразится список всех найденных аккаунтов в Mastodon, в том числе их имя и сервер, на котором они находятся.
Теперь можно подписаться на тех, кто вам интересен. Самый простой способ — скопировать имя пользователя (например, [email protected]), вставить в поисковую строку на сайте или в мобильном приложении Mastodon и нажать «Подписаться».
Также можно сразу подписаться на все аккаунты, найденные Debirdify. Нажмите Download CSV Export (Скачать файл CSV), чтобы сохранить список в формате, который распознает Mastodon.
На сайте Mastodon нажмите Preferences (Настройки) → Import and Export (Импорт и экспорт) → Data export (Экспорт данных). Можно перейти и напрямую по ссылке example.com/settings/import, заменив example.com доменом вашего сервера Mastodon.
Когда вы окажетесь на странице Import (Импорт), установите выпадающее меню на Following list (Список подписок), а также поставьте галочку на Merge (Объединить) вместо Overwrite (Переписать). Затем нажмите кнопку для выбора файла и найдите тот, что был скачан с Debirdify.
Теперь нажмите Upload (Загрузить). Это может занять некоторое время в зависимости от количества аккаунтов в списке и загруженности сервера Mastodon.
Из других соцсетей
Для других платформ, таких как Facebook* и Instagram*, нет автоматизированных инструментов, подобных Debirdify. Поэтому искать пользователей придется практически вручную.
На данный момент лучший вариант — заглянуть в профили друзей и людей из подписок и проверить, указали ли они ссылку на свой аккаунт в Mastodon.
Также помогут поисковые фильтры. Например, на поисковой странице Facebook* можно ввести слово Mastodon и сузить результаты до публикаций от друзей. Однако это сработает лишь в том случае, если пользователь выкладывал пост с этим словом, а не просто добавлял ссылку в свой профиль. Кроме того, можно сделать свою публикацию со ссылкой на аккаунт, чтобы друзья нашли вас самостоятельно.
Когда вы выясните логин интересующего вас человека, скопируйте его и вставьте в поисковую строку на сайте или в приложении Mastodon. Действующий аккаунт отобразится в результатах — осталось лишь подписаться на него.
Чтобы найти других интересных пользователей на Mastodon, можно просмотреть теги #introduction и #introductions на своем сервере.
* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.
Фото на обложке: davide bonaldo /
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