Приложения для доставки еды потеряли $20 млрд за последние 7 лет

О причинах высоких убытков и текущем положении компаний — в пересказе материала Financial Times.

Эта цифра охватывает семь лет с тех пор, как Deliveroo, Delivery Hero и DoorDash вышли на биржу, а Just Eat Takeaway была создана в результате слияния в 2020 году. Она включает значительные списания, связанные с приобретениями и компенсациями на основе акций.

Ведущие компании по доставке еды в Европе и США — речь о Deliveroo, Just Eat Takeaway, Delivery Hero и DoorDash — переживали подъем во время пандемии, но теперь оказались в менее благоприятных условиях. По подсчетам Financial Times и отраслевого аналитика theDelivery.World, общие операционные убытки этих компаний превысили $20 млрд.

Как рассказывает аналитик UBS Джо Барнет-Лэмб, инвесторы больше не готовы финансировать убытки — процентные ставки повысились, и теперь они ожидают от компаний по доставке еды «устойчивого прибыльного роста».

Uber (конкурент этих компаний) не раскрывает операционную рентабельность своего бизнеса Eats. Однако в 2023 году благодаря согласованным усилиям по повышению прибыли компания впервые достигла операционной рентабельности на уровне группы в течение всего года. В Uber это назвали «переломным моментом».

Убытки росли с тех пор, как компании по доставке еды вышли на биржу. Инфографика: Financial Times

В течение многих лет венчурные фонды вкладывали деньги в компании из сектора «гигономики», которые субсидировали доставку еды, чтобы привлечь покупателей низкими ценами и завоевать долю рынка.

Однако процентные ставки выросли, и теперь инвесторы сосредоточены на прибыльности, хотя операционные расходы компаний, в том числе на маркетинг, остаются высокими.

Сектор также постоянно приковывает внимание регулирующих органов и профсоюзов, защищающих права работников. Скептики утверждают: если бы курьеры получали больше, потребители не захотели бы платить реальную стоимость доставки еды.

Тем не менее аналитики фондового рынка считают, что компании могут улучшить финансовые показатели. В апреле три европейских игрока заявили, что в этом году планируют последовать за DoorDash и выйти на положительный свободный денежный поток на ежегодной основе.

Стоимость акций компаний по доставке еды остается ниже пиковых значений во время пандемии. Инфографика: Financial Times

Компании в этом секторе уже давно делают акцент на альтернативном показателе прибыли — скорректированной прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации, — который исключает ряд расходов, таких как юридические положения.

Однако, по словам аналитика Citi Джозефа Макнамара, многие не считают эти метрики истинным уровнем прибыльности основного бизнеса.

Операционные убытки предлагают «лучшее стандартизированное представление по всем компаниям», которое сводит к минимуму корректировки, а также прочие неденежные и неоперационные последствия, говорит Аманда Бенинкаса Арена, партнер консалтинговой компании Aon.

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Макнамара добавляет: когда стадия «роста любой ценой» завершилась, следующим важным «решающим испытанием» стала возможность показать, что компания генерирует больше денег, чем тратит.

Аналитик Jefferies Джайлз Торн отметил, что в последние годы потребители продолжали пользоваться услугами, «хотя у них было меньше денег и с них взимали больше» из-за меньшего количества скидок и более высокой инфляции. По его словам, это поддерживало долгосрочные перспективы сектора.

Пандемия способствовала развитию сектора онлайн-доставки еды, но в последующие годы темпы роста продаж упали. Чтобы ускорить рост, компании пытаются развивать новые источники дохода, такие как доставка продуктов из магазинов и высокодоходный рекламный бизнес.

Прибыль растет несмотря на большие убытки. Инфографика: Financial Times

Uber считает, что расширение спектра услуг помогло увеличить общие продажи и число пользователей, а также повысить экономию за счет масштаба.

Развивающаяся отрасль также переживает период консолидации, когда некоторые игроки покидают определенные рынки, а другие стремятся удвоить ставки там, где, по их мнению, они могут доминировать.

Ранее DoorDash, ориентированная на США, сообщила, что планирует выйти на новые рынки.

В мае немецкая компания Delivery Hero объявила, что продаст свой тайваньский бизнес Uber, чтобы «сосредоточить ресурсы» в других местах.

В январе Delivery Hero также продала миноритарную долю в Deliveroo.

Однако исторические сделки также ударили по прибыли некоторых из четырех компаний, а резкое падение оценок отрасли привело к списаниям стоимости активов.

Размер убытков JET в 2022-2023 годах был частично обусловлен списаниями стоимости приобретенных компаний на сумму $6,5 млрд. При этом обесценение в основном было связано с Just Eat и Grubhub, которую JET пытается продать с 2022 года.

Delivery Hero также сообщила о списаниях на сумму около $1,7 млрд в 2022-2023 годах.

Как считает Бенинкаса Арена из Aon, обесценение может указывать на то, что приобретение или слияние не дало ожидаемых результатов. По ее словам, постоянные списания могут означать, что компания «выходит на неподходящие рынки посредством приобретения или не корректно выполняет операции, оказавшись на этих рынках».

На операционную прибыль также повлияли расходы, связанные с премиями в виде акций для сотрудников. В 2023 году DoorDash сообщила, что такие расходы превысили $1 млрд.

Вот какие операционные убытки понесли компании с момента листинга.

JET — $9,1 млрд с того момента, как компания была создана в результате слияния британской Just Eat и голландской Takeaway.com в 2020 году.

Delivery Hero — $7,8 млрд с момента листинга в 2017 году.

DoorDash — $2,6 млрд с момента листинга в 2020 году.

Deliveroo — $777 млн ​​долларов с момента листинга в 2021 году.

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