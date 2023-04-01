12 первоапрельских розыгрышей от брендов

Особенно удачные розыгрыши получаются у больших компаний, которые располагают не только ресурсами, но и доверием потребителей. Вспомним, как они разыгрывали аудиторию в прошлые годы.

Праздники — отличный повод, чтобы поэкспериментировать с нетрадиционной рекламой. И 1 апреля подходит для этого как нельзя лучше. Для маркетологов это уникальная возможность расширить охват, повысить вовлеченность и запустить вирусные кампании.

Марк Цукерберг x H&M

К 1 апреля гениальные умы из H&M решили выпустить капсульную коллекцию, посвященную Марку Цукербергу. Подготовка была серьезной: они разработали сайт и увлекательную предысторию. Маркетинговая кампания к запуску выглядела в точности как типичная громкая коллаборация.

Скриншот: PepperContent

Пародийная коллекция была вдохновлена базовым гардеробом Цукерберга, состоящим из футболок и джинсов.

Очиститель экрана от Google

Google создала приложение, которое очищало телефон «изнутри». Технология якобы была настолько продвинутой, что помогала убрать физическую грязь с экрана. Для этого нужно было лишь открыть Диспетчер файлов, а «детектор пятен» сделал бы все остальное.

Фото в тексте: Google

Более того, можно было добавить защитное покрытие с запахом ананаса, чтобы смартфон выглядел совсем как новый. Проморолик был сделан настолько качественно, что казался даже убедительным.

Зубная паста со вкусом Воппера

Бургер Кинг часто использует 1 апреля, чтобы привлечь аудиторию, особенно молодую. Для очередной кампании классический фирменный бургер решили превратить в зубную пасту и дополнить забавной рекламой. В пресс-релизе Бургер Кинг и агенство Buzzman сообщили, что разработали первую зубную пасту с активным экстрактом Воппера.

Скриншот: PepperContent

Заявлялось также, что купить ее можно будет и в ресторанах, и в аптеках. Благодаря активным компонентам такая зубная паста якобы способствовала здоровью десен. Таким образом, реклама обещала что одновременное поедание Воппера и чистка зубов никогда не будут проблемой.

Вежливый гудок от Honda

Известно, что канадцы не любят, когда автомобилисты сигналят без необходимости. Поэтому, когда канадское подразделение Honda запустило кампанию «Вежливый клаксон», в это было трудно не поверить.

Фото в тексте: Honda

Производитель автомобилей анонсировал новую революционную технологию, призванную обеспечить «благопристойность на дорогах». Идея состояла в том, чтобы заменить громкие сигналы вежливым человеческим голосом.

Печать денег через приложение PayPal

Розыгрыш PayPal 2018 года — отличный пример первоапрельского промо. Компания пообещала пользователям, что они смогут получить наличные, просто распечатав их с помощью телефона. Эту функцию предполагалось добавить в приложение PayPal.

Фото в тексте: PayPal

Разве не здорово было бы иметь что-то подобное в реальности? Однако несмотря на впечатляющие возможности смартфонов, существующие технологии не позволяют реализовать эту идею.

Соус со вкусом молочного коктейля

McDonald's объявил, что в качестве соуса к картофелю фри можно будет заказать один из 4 классических молочных коктейлей.

Фото в тексте: McDonald's

Учитывая, как много людей любят запивать картофель коктейлями, идея была воспринята с восторгом.

Оплата биткоинами в Flipkart

1 апреля индийская e-commerce компания Flipkart пообещала принимать биткоины для оплаты покупок. Кампания позволила привлечь внимание миллионов, если не миллиардов покупателей, и повысить осведомленность о криптовалюте.

Скриншот: PepperContent

Опровержение шутки появилось через три часа.

Полеты без лицензии Ola AirPro

Некоторые идеи розыгрышей настолько инновационны, что в них почти можно поверить. Одна из них — Ola AirPro, электрическое летающее транспортное средство, которым можно было управлять без лицензии.

Фото в тексте: Ola AirPro

Для правдоподобности даже создали сайт, который принимал заказы на тестовые полеты. На сайте разместили все спецификации и даже видео с участием сооснователя Бхавиша Аггарвала. Многие так и не смогли определить, было ли это фейком.

Помощь с пробуждением от Urban Company

Как часто вы откладывали будильник, чтобы поспать еще несколько минут, и в итоге пропускали мероприятие? Взяв за основу эту привычку, Urban Company запустила креативную кампанию #AlarmAtHome.

Скриншот: PepperContent

Клиентам, обратившимся за услугой, обещали, что кто-то из членов команды лично придет к ним домой, чтобы разбудить. Это было бы полезно многим, особенно тем, кто испытывает проблемы с режимом и живет в одиночестве. И жаль, что оказалось всего лишь шуткой.

Растворимое пиво Kingfisher

Сообщив о запуске растворимого пива, Kingfisher мгновенно попала в тренды. Производитель заявлял, что собственная технология сублимации позволяла сделать освежающий напиток, просто добавив в смесь воды. Это означало, что больше не придется носить домой тяжелые пакеты и бороться за место в холодильнике перед вечеринкой.

Фото в тексте: Kingfisher

Кампания вызвала большой ажиотаж среди любителей пива, который надеялись, что продукт вскоре появится в продаже. В социальных сетях Kingfisher даже появилась ссылка для регистрации, что добавляло реалистичности.

Сервис знакомств Zomato

Существует множество хороших маркетинговых идей на 1 апреля и розыгрышей на тему свиданий. Когда служба доставки Zomato сообщила, что добавляет к своему бизнесу дейтинг, одинокие пользователи по всему миру были в восторге.

Скриншот: PepperContent

В социальных сетях компания рассказала о запуске нового приложения. Ранний доступ должны были получить первые 10 тысяч пользователей, которые отметятся в комментариях. Согласно видеоинструкции, сервис подбирал бы пару по местоположению, пищевым предпочтениям и средним тратам в приложении.

Ключ-карта Yatra

Агрегатор авиабилетов Yatra.com удивил своих клиентов инновационным розыгрышем. Он опубликовал видео с анонсом нового продукта, карты Yatra MasterKeyCard. Сообщалось, что она может открыть дверь забронированного номера в любом отеле.

Фото в тексте: Yatra

Видеоролик рассказывал историю человека, который злился и расстраивался, потому что не мог найти подходящий номер. Идеальным решением проблемы должна была стать карта Yatra. Она обеспечивала ему постоянный доступ к лучшим вариантам проживания и эксклюзивным услугам.

Впрочем, в шутке была доля правды: клиентам предложили настоящую скидку в 50%.

Рекомендации для бизнеса

1 апреля — отличный повод попробовать нетрадиционные методы рекламы.

Безобидный розыгрыш позволит повысить вовлеченность и охват аудитории, а также даст пользователям некоторый стимул потреблять контент.

Лучшие идеи для первоапрельского маркетинга:

разработайте поддельный продукт и продайте его;

сделайте фантастическое предложение, которое звучит почти правдоподобно;

взгляните на поведение клиентов с юмором.

Советы для тематического промо:

опирайтесь на поп-культуру; запустите продукт, основанный на потребностях клиентов и их отзывах; заставьте пользователя почувствовать себя вовлеченным; правильно выберите момент; продукт должен быть актуален текущей ситуации.

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Фото на обложке: Regina Burganova / Shutterstock