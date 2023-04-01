12 первоапрельских розыгрышей от брендов

Праздники — отличный повод, чтобы поэкспериментировать с нетрадиционной рекламой. И 1 апреля подходит для этого как нельзя лучше. Для маркетологов это уникальная возможность расширить охват, повысить вовлеченность и запустить вирусные кампании.
Особенно удачные розыгрыши получаются у больших компаний, которые располагают не только ресурсами, но и доверием потребителей. Вспомним, как они разыгрывали аудиторию в прошлые годы.
Марк Цукерберг x H&M
К 1 апреля гениальные умы из H&M решили выпустить капсульную коллекцию, посвященную Марку Цукербергу. Подготовка была серьезной: они разработали сайт и увлекательную предысторию. Маркетинговая кампания к запуску выглядела в точности как типичная громкая коллаборация.
Скриншот: PepperContent
Пародийная коллекция была вдохновлена базовым гардеробом Цукерберга, состоящим из футболок и джинсов.
Очиститель экрана от Google
Google создала приложение, которое очищало телефон «изнутри». Технология якобы была настолько продвинутой, что помогала убрать физическую грязь с экрана. Для этого нужно было лишь открыть Диспетчер файлов, а «детектор пятен» сделал бы все остальное.
Фото в тексте: Google
Более того, можно было добавить защитное покрытие с запахом ананаса, чтобы смартфон выглядел совсем как новый. Проморолик был сделан настолько качественно, что казался даже убедительным.
Зубная паста со вкусом Воппера
Бургер Кинг часто использует 1 апреля, чтобы привлечь аудиторию, особенно молодую. Для очередной кампании классический фирменный бургер решили превратить в зубную пасту и дополнить забавной рекламой. В пресс-релизе Бургер Кинг и агенство Buzzman сообщили, что разработали первую зубную пасту с активным экстрактом Воппера.
Скриншот: PepperContent
Заявлялось также, что купить ее можно будет и в ресторанах, и в аптеках. Благодаря активным компонентам такая зубная паста якобы способствовала здоровью десен. Таким образом, реклама обещала что одновременное поедание Воппера и чистка зубов никогда не будут проблемой.
Вежливый гудок от Honda
Известно, что канадцы не любят, когда автомобилисты сигналят без необходимости. Поэтому, когда канадское подразделение Honda запустило кампанию «Вежливый клаксон», в это было трудно не поверить.
Фото в тексте: Honda
Производитель автомобилей анонсировал новую революционную технологию, призванную обеспечить «благопристойность на дорогах». Идея состояла в том, чтобы заменить громкие сигналы вежливым человеческим голосом.
Печать денег через приложение PayPal
Розыгрыш PayPal 2018 года — отличный пример первоапрельского промо. Компания пообещала пользователям, что они смогут получить наличные, просто распечатав их с помощью телефона. Эту функцию предполагалось добавить в приложение PayPal.
Фото в тексте: PayPal
Разве не здорово было бы иметь что-то подобное в реальности? Однако несмотря на впечатляющие возможности смартфонов, существующие технологии не позволяют реализовать эту идею.
Соус со вкусом молочного коктейля
McDonald's объявил, что в качестве соуса к картофелю фри можно будет заказать один из 4 классических молочных коктейлей.
Фото в тексте: McDonald's
Учитывая, как много людей любят запивать картофель коктейлями, идея была воспринята с восторгом.
Оплата биткоинами в Flipkart
1 апреля индийская e-commerce компания Flipkart пообещала принимать биткоины для оплаты покупок. Кампания позволила привлечь внимание миллионов, если не миллиардов покупателей, и повысить осведомленность о криптовалюте.
Скриншот: PepperContent
Опровержение шутки появилось через три часа.
Полеты без лицензии Ola AirPro
Некоторые идеи розыгрышей настолько инновационны, что в них почти можно поверить. Одна из них — Ola AirPro, электрическое летающее транспортное средство, которым можно было управлять без лицензии.
Фото в тексте: Ola AirPro
Для правдоподобности даже создали сайт, который принимал заказы на тестовые полеты. На сайте разместили все спецификации и даже видео с участием сооснователя Бхавиша Аггарвала. Многие так и не смогли определить, было ли это фейком.
Помощь с пробуждением от Urban Company
Как часто вы откладывали будильник, чтобы поспать еще несколько минут, и в итоге пропускали мероприятие? Взяв за основу эту привычку, Urban Company запустила креативную кампанию #AlarmAtHome.
Скриншот: PepperContent
Клиентам, обратившимся за услугой, обещали, что кто-то из членов команды лично придет к ним домой, чтобы разбудить. Это было бы полезно многим, особенно тем, кто испытывает проблемы с режимом и живет в одиночестве. И жаль, что оказалось всего лишь шуткой.
Растворимое пиво Kingfisher
Сообщив о запуске растворимого пива, Kingfisher мгновенно попала в тренды. Производитель заявлял, что собственная технология сублимации позволяла сделать освежающий напиток, просто добавив в смесь воды. Это означало, что больше не придется носить домой тяжелые пакеты и бороться за место в холодильнике перед вечеринкой.
Фото в тексте: Kingfisher
Кампания вызвала большой ажиотаж среди любителей пива, который надеялись, что продукт вскоре появится в продаже. В социальных сетях Kingfisher даже появилась ссылка для регистрации, что добавляло реалистичности.
Сервис знакомств Zomato
Существует множество хороших маркетинговых идей на 1 апреля и розыгрышей на тему свиданий. Когда служба доставки Zomato сообщила, что добавляет к своему бизнесу дейтинг, одинокие пользователи по всему миру были в восторге.
Скриншот: PepperContent
В социальных сетях компания рассказала о запуске нового приложения. Ранний доступ должны были получить первые 10 тысяч пользователей, которые отметятся в комментариях. Согласно видеоинструкции, сервис подбирал бы пару по местоположению, пищевым предпочтениям и средним тратам в приложении.
Ключ-карта Yatra
Агрегатор авиабилетов Yatra.com удивил своих клиентов инновационным розыгрышем. Он опубликовал видео с анонсом нового продукта, карты Yatra MasterKeyCard. Сообщалось, что она может открыть дверь забронированного номера в любом отеле.
Фото в тексте: Yatra
Видеоролик рассказывал историю человека, который злился и расстраивался, потому что не мог найти подходящий номер. Идеальным решением проблемы должна была стать карта Yatra. Она обеспечивала ему постоянный доступ к лучшим вариантам проживания и эксклюзивным услугам.
Впрочем, в шутке была доля правды: клиентам предложили настоящую скидку в 50%.
Рекомендации для бизнеса
1 апреля — отличный повод попробовать нетрадиционные методы рекламы.
Безобидный розыгрыш позволит повысить вовлеченность и охват аудитории, а также даст пользователям некоторый стимул потреблять контент.
Лучшие идеи для первоапрельского маркетинга:
- разработайте поддельный продукт и продайте его;
- сделайте фантастическое предложение, которое звучит почти правдоподобно;
- взгляните на поведение клиентов с юмором.
Советы для тематического промо:
- опирайтесь на поп-культуру;
- запустите продукт, основанный на потребностях клиентов и их отзывах;
- заставьте пользователя почувствовать себя вовлеченным;
- правильно выберите момент;
- продукт должен быть актуален текущей ситуации.
Фото на обложке: Regina Burganova /
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