Финтех, киберспорт и NFT: в какие стартапы инвестируют известные футболисты

Кто еще проводит свободное время среди основателей стартапов? Издание Sifted составило список из 19 футболистов, которые вложились как минимум в один стартап с начала 2021 года.

Футболисты — довольно новая категория ангелов-инвесторов, но некоторые из них уже добились впечатляющих результатов. Например, Жерар Пике и Рио Фердинанд одними из первых вложились в коллекционную карточную NFT-игру Sorare, которая недавно достигла оценки в $4,3 млрд после раунда серии B.

Марио Гетце

Инвестиции:

ScorePlay (июль 2022 года);

Ride Capital (июль 2022 года);

Freeverse (май 2022 года);

Knowunity (май 2022 года и апрель 2021 года);

Virtex XR (май 2022 года);

Junto (май 2022 года);

Sanity Group (ноябрь 2021 года и декабрь 2020 года);

8returns (август 2021 года);

SPRK.global (сентябрь 2020 года);

Qualifyze (август 2020 года).

Текущая команда: «Айнтрахт Франкфурт».

Годовой доход: $3,4 млн.

Собственный капитал: $4,9 млн.

Награды: Чемпионат мира (1), Бундеслига (5).

Немецкий атакующий полузащитник так и не достиг тех карьерных высот, которые ему пророчили после победного гола в финале Кубка мира в 2014 году. Однако, помимо футбола, в жизни есть и другие важные вещи, например стартапы.

Только с начала мая Гетце вложился в 6 компаний из различных секторов, от финтеха до спорта. В 2021 году футболист также инвестировал в фонд климатических технологий World Fund вместе с другими бизнес-ангелами, в том числе основателем Trivago Рольфом Шремгенсом.

Крис Смоллинг

Инвестиции:

Vurger (август 2022 года);

Footium (март 2022 года);

Change Foods (февраль 2022 года);

All Plants (октябрь 2021 года);

Plantmade (октябрь 2021 года);

Heüra (июнь 2021 года);

Heights (январь 2021 года);

Virtue Drinks (январь 2021 года);

The Pack (январь 2021 года);

This (август 2020 года);

Ananas Anam (октябрь 2019 года);

Dirty Labs (2019 год).

Текущая команда: «Рома».

Годовой доход: $4,5 млн.

Собственный капитал: $23,5 млн.

Награды: Премьер-лига (2, в составе «Манчестер Юнайтед»).

Смоллинг — один из самых активных ангелов-инвесторов среди футболистов, представленных в списке. Он уделяет особое внимание стартапам, разрабатывающим альтернативные белки и климатические технологии.

Как английский защитник попал в эту сферу? Можно сказать, через «холодные звонки». В магазине Смоллинг увидел кроссовки, созданные Ananas Anam из ананасовых листьев. Футболист решил вложиться в этот стартап и связался с его основательницей Мелани Бройе-Энгелькес, найдя ее email-адрес в Twitter. Таким же образом он обратился и к Джонатану Петридесу, основателю Allplants, еще одной компании из его портфеля.

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В июне Смоллинг запустил ForGood — инвестиционный инструмент, который помогает спортсменам, музыкантам и другим знаменитостям инвестировать в стартапы по борьбе с изменением климата. ForGood сосредоточится на раундах в диапазоне от предпосевных до серии A.

Рио Фердинанд

Инвестиции:

Yonder (март 2022 года и июль 2021 года);

Sokin (февраль 2021 года);

Sorare (январь 2021 года).

Текущая команда: на пенсии.

Собственный капитал: $75 млн.

Награды: Премьер-лига (6), Лига Чемпионов (1).

В январе 2021 года Фердинанд инвестировал в цифровую карточную NFT-игру Sorare в серии A на сумму $43,6 млн. Ставка оказалось удачной: спустя всего восемь месяцев оценка компании достигла $4,3 млрд после того, как привлекла $680 млн в серии B, который возглавил SoftBank.

С тех пор бывший футболист поддержал несколько финтех-компаний: платформу для платежей Sokin и создателя кредитных карт для миллениалов Yonder. Однако не всегда все шло по плану: в марте стало известно, что Фердинанд и другие известные футболисты потеряли примерно $28 млн. Все они вложились в компанию по управлению активами в сфере недвижимости, которая растратила полученные средства.

Жерар Пике

Инвестиции:

Goals (апрель 2022 года);

Sorare (декабрь 2020 года);

Agora Awards (июль 2018 года).

Текущая команда: «Барселона».

Годовой доход: $12,3 млн.

Собственный капитал: $80 млн.

Награды: Чемпионат мира (1), Чемпионат Европы (1), Ла Лига (8), Лига Чемпионов (3).

Пике не только играет за «Барселону», но также является основателем, CEO и президентом Kosmos Holdings, инвестиционной группы в области спорта и медиа. Среди ее инвесторов — Лионель Месси, бывший товарищ Пике в «Барселоне». Kosmos Holdings также сотрудничает с теннисным турниром «Кубок Дэвиса» и владеет футбольным клубом «Андорра».

В конце 2020 года Пике присоединился к посевному раунду Sorare. Тогда стартап оценивался $20 млн, но теперь подорожал в несколько сотен раз и даже приносит прибыль.

Икер Касильяс

Инвестиции:

Clupik (июль 2022 года);

​​Idoven (июнь 2022 года, май 2021 года, май 2020 года);

Draftea (март 2022 года).

Текущая команда: на пенсии.

Собственный капитал: $74 млн.

Награды: Кубок мира (1), Чемпионат Европы (2), Ла Лига (5), Лига чемпионов (3).

Касильяс — бывший вратарь «Реал Мадрид» и экс-капитан национальной сборной Испании. В 2019 году футболист перенес сердечный приступ, после чего присоединился к посевному раунду стартапа в области кардиологии Idoven. С тех пор он поддержал компанию еще в двух раундах — следующем и серии A. В декабре 2021 года Касильяс также запустил Sportboost, акселератора и инвестора для стартапов из сферы спорта.

Сеск Фабрегас

Инвестиции:

The Football Company (май 2022 года);

Heüra (июнь 2021 года);

Grabyo (ноябрь 2014 года).

Текущая команда: «Комо».

Годовой доход: неизвестен.

Собственный капитал: $45 млн.

Награды: Кубок мира (1), Чемпионат Европы (2), Ла Лига (1), Премьер-лига (2).

Фабрегас попробовал себя в роли инвестора одним из первых среди футболистов в списке. В 2014 году вместе с бывшими товарищами по «Арсеналу» Тьерри Анри и Робином Ван Перси он вложился в облачную видеоплатформу Grabyo. Инвестиция оправдала себя: в 2019 и 2020 годах стартап попал в список самых быстрорастущих компаний Европы по версии Financial Times.

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Следующую инвестицию Фабрегас совершил лишь в 2021 году. Вместе с коллегами-футболистами — Крисом Смоллингом из «Ромы» и Серджи Роберто из «Барселоны» — он вложился в компанию по разработке альтернативных белков Heüra. А спустя год вместе с Йозуа Киммихом из «Баварии Мюнхен» Фабрегас присоединился к посевному раунду The Football Company.

Андре Шюррле

Инвестиции:

Virtex XR (май 2022 года);

Sanity Group (ноябрь 2021 года);

Sorare (июль 2020 года).

Текущая команда: на пенсии.

Собственный капитал: $21,5 млн.

Награды: Кубок мира (1), Премьер-лига (1).

Шюррле вложился в Sorare даже раньше, чем Пике. Помимо этого, вместе с Марио Гетце, земляком и товарищем по команде, он совершил еще две инвестиции — в стартап из сферы каннабиса Sanity Group и в разработчика виртуальной киберспортивной арены Virtex VR.

Антуан Гризманн

Инвестиции:

Moka.care (май 2022 года);

Sorare (январь 2021 года).

Текущая команда: «Атлетико Мадрид».

Годовой доход: $7,8 млн.

Собственный капитал: $195,8 млн.

Награды: Кубок мира (1).

Гризманн — еще один футболист, который поддержал NFT-стартап Sorare в серии A. Затем, в мае 2022 года, он вложился в решение для психического здоровья сотрудников Moka.care в серии А. Раунд возглавила американская венчурная компания Left Lane Capital, а также в нем участвовали известные французские спортсмены, в том числе футболист Блез Матюиди и регбист Антуан Дюпон.

Златан Ибрагимович

Инвестиции:

Validio (июнь 2022 года);

Challengermode (август 2020 года, май 2018 года и февраль 2017 года);

Isbit Games (сентябрь 2016 года).

Текущая команда: «Милан».

Годовой доход: $7,2 млн.

Собственный капитал: $190 млн.

Награды: Серия А (5), Лига 1 (4).

Недавно 41-летний Ибрагимович, который все еще не оставил спортивную карьеру, вложился в SaaS-платформу мониторинга данных Validio в посевном раунде на сумму $15 млн, возглавляемом швейцарским венчурным фондом Lakestar.

Ранее футболист участвовал в нескольких раундах платформы для соревнований по киберспорту Challengermode. Например, летом 2020 года, когда в области киберспорта произошел бум из-за пандемии, он присоеднился к раунду в размере $12 млн.

Блез Матюиди

Инвестиции:

Bloom (июль 2022 года);

Upway (июнь 2022 года);

Moka.care (май 2022 года).

Текущая команда: на пенсии.

Собственный капитал: $53,8 млн.

Награды: Кубок мира (1), Лига 1 (4), Серия А (3).

В марте Матюиди запустил инвестиционный фонд Origins с двумя французскими инвесторами и бывшим профессиональным футболистом Йоаном Беналуаном. Фонд уже вложился в 3 стартапа и планирует поддержать еще 15-20. В него инвестировали около 50 европейских спортсменов, среди которых Оливье Жиру и Н'Голо Канте.

Криштиану Роналду

Инвестиции:

FanCraze (март 2022 года);

Thing Pink (июль 2017 года).

Текущая команда: «Манчестер Юнайтед».

Годовой доход: $29,7 млн.

Собственный капитал: $500 млн.

Награды: «Золотой мяч» (5), Премьер-лига (3), Ла Лига (2), Серия А (2), Лига Чемпионов (5).

В последнее время футболисты становятся активными инвесторами. Поэтому удивительно, что у самого богатого игрока из этого списка за спиной всего пара инвестиций.

В марте Роналду участвовал в раунде серии A американской NFT-платформы FanCraze, в ходе которого она получила $100 млн. Помимо этого, спортсмен инвестировал в клиники по уходу за волосами, отели и рестораны, а также открыл несколько модных бутиков и выпустил два мобильных приложения.

Килиан Мбаппе

Инвестиции:

Sorare (июнь 2022 года).

Текущая команда: «Пари Сен-Жермен».

Годовой доход: $48,9 млн.

Собственный капитал: $150 млн.

Награды: Кубок мира (1), Лига 1 (5).

Сесар Аспиликуэта

Инвестиции:

Draftea (март 2022 года).

Текущая команда: «Челси».

Годовой доход: $8,8 млн.

Собственный капитал: $29,4 млн.

Награды: Премьер-лига (2), Лига чемпионов (1).

Йозуа Киммих

Инвестиции:

The Football Company (май 2022 года).

Текущая команда: «Бавария Мюнхен».

Годовой доход: $16,8 млн.

Собственный капитал: $41,1 млн.

Награды: Бундеслига (7), Лига чемпионов (1).

Серджи Роберто

Инвестиции:

Heüra (июнь 2021 года).

Текущая команда: «Барселона».

Годовой доход: $4,9 млн.

Собственный капитал: $29,4 млн.

Награды: Ла Лига (6), Лига чемпионов (2).

Оливье Жиру

Инвестиции:

Upway (июнь 2022 года).

Текущая команда: «Милан».

Годовой доход: $6,4 млн.

Собственный капитал: $48,9 млн.

Награды: Кубок мира (1), Серия А (1), Лига 1 (1), Лига чемпионов (1).

Н’Голо Канте

Инвестиции:

Upway (июнь 2022 года)

Текущая команда: «Челси».

Годовой доход: $16,6 млн.

Собственный капитал: $25,8 млн.

Награды: Кубок мира (1), Премьер-лига (2), Лига Чемпионов (1).

Патрик Бэмфорд

Инвестиции:

Hylo (март 2022 года).

Текущая команда: «Лидс Юнайтед».

Годовой доход: $2 млн.

Собственный капитал: $14,6 млн.

Киран Гиббс

Инвестиции:

All Plants (октябрь 2021 года).

Текущая команда: «Интер Майами».

Годовой доход: $116,7 тыс.

Собственный капитал: $19 млн.

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