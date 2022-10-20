Финтех, киберспорт и NFT: в какие стартапы инвестируют известные футболисты

Футболисты — довольно новая категория ангелов-инвесторов, но некоторые из них уже добились впечатляющих результатов. Например, Жерар Пике и Рио Фердинанд одними из первых вложились в коллекционную карточную NFT-игру Sorare, которая недавно достигла оценки в $4,3 млрд после раунда серии B.
Кто еще проводит свободное время среди основателей стартапов? Издание Sifted составило список из 19 футболистов, которые вложились как минимум в один стартап с начала 2021 года.
Марио Гетце
Инвестиции:
- ScorePlay (июль 2022 года);
- Ride Capital (июль 2022 года);
- Freeverse (май 2022 года);
- Knowunity (май 2022 года и апрель 2021 года);
- Virtex XR (май 2022 года);
- Junto (май 2022 года);
- Sanity Group (ноябрь 2021 года и декабрь 2020 года);
- 8returns (август 2021 года);
- SPRK.global (сентябрь 2020 года);
- Qualifyze (август 2020 года).
Текущая команда: «Айнтрахт Франкфурт».
Годовой доход: $3,4 млн.
Собственный капитал: $4,9 млн.
Награды: Чемпионат мира (1), Бундеслига (5).
Немецкий атакующий полузащитник так и не достиг тех карьерных высот, которые ему пророчили после победного гола в финале Кубка мира в 2014 году. Однако, помимо футбола, в жизни есть и другие важные вещи, например стартапы.
Только с начала мая Гетце вложился в 6 компаний из различных секторов, от финтеха до спорта. В 2021 году футболист также инвестировал в фонд климатических технологий World Fund вместе с другими бизнес-ангелами, в том числе основателем Trivago Рольфом Шремгенсом.
Крис Смоллинг
Инвестиции:
- Vurger (август 2022 года);
- Footium (март 2022 года);
- Change Foods (февраль 2022 года);
- All Plants (октябрь 2021 года);
- Plantmade (октябрь 2021 года);
- Heüra (июнь 2021 года);
- Heights (январь 2021 года);
- Virtue Drinks (январь 2021 года);
- The Pack (январь 2021 года);
- This (август 2020 года);
- Ananas Anam (октябрь 2019 года);
- Dirty Labs (2019 год).
Текущая команда: «Рома».
Годовой доход: $4,5 млн.
Собственный капитал: $23,5 млн.
Награды: Премьер-лига (2, в составе «Манчестер Юнайтед»).
Смоллинг — один из самых активных ангелов-инвесторов среди футболистов, представленных в списке. Он уделяет особое внимание стартапам, разрабатывающим альтернативные белки и климатические технологии.
Как английский защитник попал в эту сферу? Можно сказать, через «холодные звонки». В магазине Смоллинг увидел кроссовки, созданные Ananas Anam из ананасовых листьев. Футболист решил вложиться в этот стартап и связался с его основательницей Мелани Бройе-Энгелькес, найдя ее email-адрес в Twitter. Таким же образом он обратился и к Джонатану Петридесу, основателю Allplants, еще одной компании из его портфеля.
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В июне Смоллинг запустил ForGood — инвестиционный инструмент, который помогает спортсменам, музыкантам и другим знаменитостям инвестировать в стартапы по борьбе с изменением климата. ForGood сосредоточится на раундах в диапазоне от предпосевных до серии A.
Рио Фердинанд
Инвестиции:
- Yonder (март 2022 года и июль 2021 года);
- Sokin (февраль 2021 года);
- Sorare (январь 2021 года).
Текущая команда: на пенсии.
Собственный капитал: $75 млн.
Награды: Премьер-лига (6), Лига Чемпионов (1).
В январе 2021 года Фердинанд инвестировал в цифровую карточную NFT-игру Sorare в серии A на сумму $43,6 млн. Ставка оказалось удачной: спустя всего восемь месяцев оценка компании достигла $4,3 млрд после того, как привлекла $680 млн в серии B, который возглавил SoftBank.
С тех пор бывший футболист поддержал несколько финтех-компаний: платформу для платежей Sokin и создателя кредитных карт для миллениалов Yonder. Однако не всегда все шло по плану: в марте стало известно, что Фердинанд и другие известные футболисты потеряли примерно $28 млн. Все они вложились в компанию по управлению активами в сфере недвижимости, которая растратила полученные средства.
Жерар Пике
Инвестиции:
- Goals (апрель 2022 года);
- Sorare (декабрь 2020 года);
- Agora Awards (июль 2018 года).
Текущая команда: «Барселона».
Годовой доход: $12,3 млн.
Собственный капитал: $80 млн.
Награды: Чемпионат мира (1), Чемпионат Европы (1), Ла Лига (8), Лига Чемпионов (3).
Пике не только играет за «Барселону», но также является основателем, CEO и президентом Kosmos Holdings, инвестиционной группы в области спорта и медиа. Среди ее инвесторов — Лионель Месси, бывший товарищ Пике в «Барселоне». Kosmos Holdings также сотрудничает с теннисным турниром «Кубок Дэвиса» и владеет футбольным клубом «Андорра».
В конце 2020 года Пике присоединился к посевному раунду Sorare. Тогда стартап оценивался $20 млн, но теперь подорожал в несколько сотен раз и даже приносит прибыль.
Икер Касильяс
Инвестиции:
- Clupik (июль 2022 года);
- Idoven (июнь 2022 года, май 2021 года, май 2020 года);
- Draftea (март 2022 года).
Текущая команда: на пенсии.
Собственный капитал: $74 млн.
Награды: Кубок мира (1), Чемпионат Европы (2), Ла Лига (5), Лига чемпионов (3).
Касильяс — бывший вратарь «Реал Мадрид» и экс-капитан национальной сборной Испании. В 2019 году футболист перенес сердечный приступ, после чего присоединился к посевному раунду стартапа в области кардиологии Idoven. С тех пор он поддержал компанию еще в двух раундах — следующем и серии A. В декабре 2021 года Касильяс также запустил Sportboost, акселератора и инвестора для стартапов из сферы спорта.
Сеск Фабрегас
Инвестиции:
- The Football Company (май 2022 года);
- Heüra (июнь 2021 года);
- Grabyo (ноябрь 2014 года).
Текущая команда: «Комо».
Годовой доход: неизвестен.
Собственный капитал: $45 млн.
Награды: Кубок мира (1), Чемпионат Европы (2), Ла Лига (1), Премьер-лига (2).
Фабрегас попробовал себя в роли инвестора одним из первых среди футболистов в списке. В 2014 году вместе с бывшими товарищами по «Арсеналу» Тьерри Анри и Робином Ван Перси он вложился в облачную видеоплатформу Grabyo. Инвестиция оправдала себя: в 2019 и 2020 годах стартап попал в список самых быстрорастущих компаний Европы по версии Financial Times.
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Следующую инвестицию Фабрегас совершил лишь в 2021 году. Вместе с коллегами-футболистами — Крисом Смоллингом из «Ромы» и Серджи Роберто из «Барселоны» — он вложился в компанию по разработке альтернативных белков Heüra. А спустя год вместе с Йозуа Киммихом из «Баварии Мюнхен» Фабрегас присоединился к посевному раунду The Football Company.
Андре Шюррле
Инвестиции:
- Virtex XR (май 2022 года);
- Sanity Group (ноябрь 2021 года);
- Sorare (июль 2020 года).
Текущая команда: на пенсии.
Собственный капитал: $21,5 млн.
Награды: Кубок мира (1), Премьер-лига (1).
Шюррле вложился в Sorare даже раньше, чем Пике. Помимо этого, вместе с Марио Гетце, земляком и товарищем по команде, он совершил еще две инвестиции — в стартап из сферы каннабиса Sanity Group и в разработчика виртуальной киберспортивной арены Virtex VR.
Антуан Гризманн
Инвестиции:
- Moka.care (май 2022 года);
- Sorare (январь 2021 года).
Текущая команда: «Атлетико Мадрид».
Годовой доход: $7,8 млн.
Собственный капитал: $195,8 млн.
Награды: Кубок мира (1).
Гризманн — еще один футболист, который поддержал NFT-стартап Sorare в серии A. Затем, в мае 2022 года, он вложился в решение для психического здоровья сотрудников Moka.care в серии А. Раунд возглавила американская венчурная компания Left Lane Capital, а также в нем участвовали известные французские спортсмены, в том числе футболист Блез Матюиди и регбист Антуан Дюпон.
Златан Ибрагимович
Инвестиции:
- Validio (июнь 2022 года);
- Challengermode (август 2020 года, май 2018 года и февраль 2017 года);
- Isbit Games (сентябрь 2016 года).
Текущая команда: «Милан».
Годовой доход: $7,2 млн.
Собственный капитал: $190 млн.
Награды: Серия А (5), Лига 1 (4).
Недавно 41-летний Ибрагимович, который все еще не оставил спортивную карьеру, вложился в SaaS-платформу мониторинга данных Validio в посевном раунде на сумму $15 млн, возглавляемом швейцарским венчурным фондом Lakestar.
Ранее футболист участвовал в нескольких раундах платформы для соревнований по киберспорту Challengermode. Например, летом 2020 года, когда в области киберспорта произошел бум из-за пандемии, он присоеднился к раунду в размере $12 млн.
Блез Матюиди
Инвестиции:
- Bloom (июль 2022 года);
- Upway (июнь 2022 года);
- Moka.care (май 2022 года).
Текущая команда: на пенсии.
Собственный капитал: $53,8 млн.
Награды: Кубок мира (1), Лига 1 (4), Серия А (3).
В марте Матюиди запустил инвестиционный фонд Origins с двумя французскими инвесторами и бывшим профессиональным футболистом Йоаном Беналуаном. Фонд уже вложился в 3 стартапа и планирует поддержать еще 15-20. В него инвестировали около 50 европейских спортсменов, среди которых Оливье Жиру и Н'Голо Канте.
Криштиану Роналду
Инвестиции:
- FanCraze (март 2022 года);
- Thing Pink (июль 2017 года).
Текущая команда: «Манчестер Юнайтед».
Годовой доход: $29,7 млн.
Собственный капитал: $500 млн.
Награды: «Золотой мяч» (5), Премьер-лига (3), Ла Лига (2), Серия А (2), Лига Чемпионов (5).
В последнее время футболисты становятся активными инвесторами. Поэтому удивительно, что у самого богатого игрока из этого списка за спиной всего пара инвестиций.
В марте Роналду участвовал в раунде серии A американской NFT-платформы FanCraze, в ходе которого она получила $100 млн. Помимо этого, спортсмен инвестировал в клиники по уходу за волосами, отели и рестораны, а также открыл несколько модных бутиков и выпустил два мобильных приложения.
Килиан Мбаппе
Инвестиции:
- Sorare (июнь 2022 года).
Текущая команда: «Пари Сен-Жермен».
Годовой доход: $48,9 млн.
Собственный капитал: $150 млн.
Награды: Кубок мира (1), Лига 1 (5).
Сесар Аспиликуэта
Инвестиции:
- Draftea (март 2022 года).
Текущая команда: «Челси».
Годовой доход: $8,8 млн.
Собственный капитал: $29,4 млн.
Награды: Премьер-лига (2), Лига чемпионов (1).
Йозуа Киммих
Инвестиции:
- The Football Company (май 2022 года).
Текущая команда: «Бавария Мюнхен».
Годовой доход: $16,8 млн.
Собственный капитал: $41,1 млн.
Награды: Бундеслига (7), Лига чемпионов (1).
Серджи Роберто
Инвестиции:
- Heüra (июнь 2021 года).
Текущая команда: «Барселона».
Годовой доход: $4,9 млн.
Собственный капитал: $29,4 млн.
Награды: Ла Лига (6), Лига чемпионов (2).
Оливье Жиру
Инвестиции:
- Upway (июнь 2022 года).
Текущая команда: «Милан».
Годовой доход: $6,4 млн.
Собственный капитал: $48,9 млн.
Награды: Кубок мира (1), Серия А (1), Лига 1 (1), Лига чемпионов (1).
Н’Голо Канте
Инвестиции:
- Upway (июнь 2022 года)
Текущая команда: «Челси».
Годовой доход: $16,6 млн.
Собственный капитал: $25,8 млн.
Награды: Кубок мира (1), Премьер-лига (2), Лига Чемпионов (1).
Патрик Бэмфорд
Инвестиции:
- Hylo (март 2022 года).
Текущая команда: «Лидс Юнайтед».
Годовой доход: $2 млн.
Собственный капитал: $14,6 млн.
Киран Гиббс
Инвестиции:
- All Plants (октябрь 2021 года).
Текущая команда: «Интер Майами».
Годовой доход: $116,7 тыс.
Собственный капитал: $19 млн.
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