Хотите собрать больше инвестиций для стартапа? Пишите на LinkedIn

Если фаундерам когда-либо нужна была еще одна причина рассказывать о своем стартапе в социальных сетях, то вот она. Согласно новому исследованию, CEO стартапов-единорогов, которые пользуются большей популярностью в Twitter и LinkedIn, получают на целых 20% больше инвестиций, чем их менее популярные коллеги.
Консалтинговая компания Hard Numbers и сервис мониторинга СМИ CARMA проанализировали более 65 тысяч статей и 10 тысяч сообщений в LinkedIn и Twitter от 64 британских единорогов и их основателей.
Проекты стоимостью более $1 млрд долларов, основатели которых входили в топ-20 самых популярных страниц на LinkedIn, собрали в среднем 763 млн фунтов стерлингов, что более чем на 20% больше, чем в среднем по всей когорте. Среди пользователей Twitter разница составила всего 5,4%.
И это имеет смысл: в Великобритании всего 6% CEO и основателей «единорогов» не зарегистрированы на LinkedIn, и 42% — в Twitter.
«Люди покупают у людей. И в мире венчурных инвестиций это как нигде верно, — говорит Дэррил Спэри, управляющий директор и соучредитель Hard Numbers. — Сильная аудитория LinkedIn и Twitter — отличный показатель потенциальной будущей аудитории продукта или услуги — у стартапа может не быть тысяч клиентов, но если у его основателя сотни тысяч подписчиков онлайн, это сильная демонстрация потенциального будущего интереса».
Охват в прессе также коррелирует с увеличением финансирования.
Исследование показало, что основатели «единорогов», получившие больший охват (не на коммерческой основе), также собирали больше. Основатели верхней трети стартапов с миллиардной оценкой упоминались в 23% публикаций, тогда как основатели нижней трети — лишь в 14%.
У «самого общительного» из фаундеров, основателя Gymshark Бена Фрэнсиса, целых 367,5 тыс. подписчиков в LinkedIn — и он провел столь же впечатляющий раунд финансирования (первый в истории) от General Atlantic, по итогам которого оценка бизнеса достигла $1,45 млрд.
Самые «общительные» CEO единорогов Великобритании:
- Бен Фрэнсис (GymShark): 367,5 тысячи подписчиков на LinkedIn, 200 млн фунтов стерлингов инвестиций;
- Джеймс Уатт (Brewdog): 331,2 тысячи подписчиков на LinkedIn, 320 млн фунтов стерлингов инвестиций;
- Тимо Болдт (Gousto): 25,1 тысячи подписчиков на LinkedIn, 271 млн фунтов стерлингов инвестиций;
- Йони Ассиа (eToro): 23 тысячи подписчиков на LinkedIn, 240 млн фунтов стерлингов инвестиций;
- Оррал Наджари (Britishvolt): 8,8 тысячи подписчиков на LinkedIn, 1,83 млрд фунтов стерлингов инвестиций.
Эти данные подтверждают тот факт, что зачастую в первые дни существования компании именно основатель остается ее лицом.
«Когда капитал ограничен, работа над брендом основателя может быть одним из самых экономически эффективных и убедительных способов параллельно строить бренд вашей компании — с инвесторами, СМИ, потенциальными партнерами и рекрутами и, конечно же, с вашей пользовательской базой», — недавно написала основатель OLIO Тесса Кларк.
Фото на обложке: Unsplash
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