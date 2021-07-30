Ищете работу в интернете? 5 признаков, что от вакансии лучше отказаться

В наше время подавляющее большинство соискателей предпочитают искать вакансии в интернете. Однако в сети велик шанс наткнуться на мошенников. Разбираемся, как не попасться на популярные схемы злоумышленников.

Существуют сотни различных способов обмануть соискателей, однако среди них можно выделить три самых распространенных мошеннических схемы.

Переупаковка посылок

Не стоит соглашаться на сомнительные предложения, которые обещают заплатить за получение и отправку различных посылок. Возможно, «работодатель» хочет таким образом сбыть краденые или запрещенные вещи. Даже если исполнитель не знает, что находится в пакетах, его могут арестовать за участие в незаконной деятельности.

На самом деле легальных вакансий по переупаковке посылок не существует. Поэтому избегайте любых подобных объявлений.

Отмывание денег

Многим знаком термин «отмывание денег», но мало кто действительно представляет, что он значит. Так называют подмену нелегального источника денег, цель которой — скрыть их истинное происхождение. Участие в подобных аферах преследуется по закону.

Подобные мошеннические схемы довольно легко обнаружить. Работодатель может попросить банковские реквизиты сотрудника, чтобы он перевел полученную сумму на другой счет. Таким образом он становится частью незаконной операции.

Колл-центр

Важно упомянуть, что далеко не все подобные вакансии размещают мошенники. Однако довольно много объявлений злоумышленников связано именно с колл-центрами.

До собеседования необходимо тщательно изучить компанию. Если продукт или услуга кажутся неправдоподобно хорошими, скорее всего, это обман.

Даже если вам действительно заплатят, возможно, лгать другим придется вам. Как правило, такая работа обычно заключается в обмане пожилых людей и тех, кто ищет способ быстро заработать.

Прежде чем устраиваться на должность в колл-центре, внимательно изучите всю информацию о компании и отзывы бывших сотрудников.

Основные признаки мошенничества

Чтобы не стать жертвой или участником сомнительной схемы, обращайте внимание на следующие признаки.

Работодатель сразу просит банковские реквизиты

Эти данные потребуются для перечисления заработной платы. Однако если их спрашивают еще до трудоустройства, например на этапе собеседования, это повод насторожиться.

Отсутствие информации в сети

В наши дни практически у каждой компании есть сайт. Если о работодателе нет совершенно никаких данных в интернете, вероятнее всего, это мошенники. Старайтесь всегда тщательно изучать информацию о компании перед трудоустройством.

Трудоустройство без собеседования

Собеседование — это обязательный этап, даже если сотрудник нужен срочно. Если работодатель сразу предлагает должность, это практически всегда тревожный признак.

Ложные обещания

Если потенциальный работодатель обещает соискателю невероятные перспективы, стоит продолжить поиски работы. Нереалистичные обещания — это признак мошенничества или, по крайней мере, недобросовестного работодателя.

Если вам обещают невероятно высокие оклады или скорейшее продвижение по карьерной лестнице, не стоит относиться к этому серьезно.

Несвоевременная оплата

Этот совет больше подходит фрилансерам. Если исполнитель предпочитает работать самостоятельно, не используя биржи фрилансеров или другие сервисы, у него нет никаких гарантий, что заказчик оплатит его услуги. Чтобы доказать свою добросовестность, покупатель должен быть готов оплатить первый этап работы. Не бойтесь брать предоплату.

Устраиваясь на постоянную работу, выясните график оплаты. Полезно также задать этот вопрос будущим коллегам.

К сожалению, интернет-мошенников сложно привлечь к ответственности, но обо всех случаях обмана обязательно нужно сообщать в полицию. Прежде чем принять решение, изучите информацию о компании и отзывы. Важно научиться распознавать мошенников, чтобы не рисковать своими деньгами и репутацией.

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