Как выбрать день для работы из дома

Все больше компаний переходят на гибридный режим работы, при котором сотрудник проводит часть рабочей недели в офисе, а остальное время находится дома. В некоторых случаях дни для удаленки можно выбрать самостоятельно. Вот как эффективнее организовать свою занятость и добиться одобрения руководства.

Понедельник

В 18-м и начале 19-го веков, когда людям выдавали зарплату по субботам, прогулы в первый день рабочей недели были настолько распространенным явлением, что его называли «святым понедельником».

В первый день в офисе обычно проводятся собрания, где команда планирует задачи и расставляет приоритеты на оставшуюся часть недели. Лучше сходить в офис и проявить свой энтузиазм перед руководителем.

Вторник

Работа из дома во вторник разделит рабочую неделю на две неравные части, что едва ли понравится многим работникам. Однако что может быть приятнее, чем смотреть в окно и наблюдать за идущими на работу сотрудниками.

Среда

Удаленная работа в этот день — мечта перфекциониста. Два дня работы в офисе, один день дома, еще два дня в офисе и выходные. Скорее всего, руководство легко одобрит этот выбор: коллеги наверняка предпочтут понедельник или пятницу.

Четверг

Несмотря на то, что этот вариант тоже разделит неделю на две неравные части, четверг кажется менее удачным днем для удаленной работы, чем вторник. Однако так вы сможете планировать выходные уже в среду вечером.

Пятница

Как и понедельник, это слишком подозрительный выбор. Менеджеры будут звонить вам в разное время дня, чтобы удостовериться, что на заднем фоне у вас не будет характерных звуков моря или футбольного матча.

Не стоит рисковать и испытывать терпение руководства. По пятницам в офисе обычно спокойнее: коллеги уходят на длинные обеденные перерывы и никто не будет пристально следить за вашей работой после 15:00. А если вы прилежный сотрудник, который хочет сохранить репутацию усердного работника, не выбирайте пятницу для удаленной работы.

Многие компании разрешают сотрудникам дважды в неделю работать дистанционно, что приводит еще к десяти возможным комбинациям. Чтобы избежать подозрений, не стоит выбирать понедельник/пятницу или четверг/пятницу. Вторник и четверг — это отличный вариант, который позволит появляться в офисе через день и быть на виду у начальства.

Также в некоторых компаниях существует вариант гибкого графика. Жаворонки могут начинать работу в 8:00 и заканчивать в 16:00. Так вы сможете посвятить остаток дня себе. Однако если начинать работать в полдень и заканчивать в 20:00, то после 18:00 вы сможете насладиться одиночеством и спокойно поужинать за просмотром Netflix.

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