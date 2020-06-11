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Истории

Поиск Google отдаст приоритет сайтам с хорошим UX

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Редактор

Елена Лиханова

Мало что раздражает больше, чем сайт, который работает не так, как следует. Долгая загрузка, неудобный интерфейс, смещение его элементов — все это отвлекает от контента и попросту удручает.

Google решил положить этому конец. UX начнет учитываться при формировании результатов поиска и списка рекомендуемых статей в мобильной версии. Алгоритм будет выбирать информацию, которая не только лучше всего подходит к запросу, но и хорошо подана. Интуитивно понятный и удобный дизайн станет еще важнее.

Поиск Google отдаст приоритет сайтам с хорошим UX

Теперь результаты поиска будут выводиться с учетом количественных метрик, связанных со скоростью, временем отклика и визуальной стабильностью. Кроме того, начнут учитываться адаптация к мобильным устройствам, безопасность просмотра, наличие протокола https и отсутствие навязчивых всплывающих окон.

Чтобы описать, как Google будет собирать эти метрики, потребуется немало технических деталей. Если вкратце, то нужно, чтобы страница загружалась не дольше 2,5 секунд, а пользователь мог начать работу с ней в течение 100 микросекунд. Еще один показатель будет учитывать, как часто видимый контент страницы неожиданно смещается.

Фото: Viktoriia Dyachenko / Фотодженика

Анонсируя изменения в алгоритме, Google ссылается на данные внутренних исследований, которые показывают, что пользователи предпочитают сайты с хорошим UX. Однако первыми в выдаче по-прежнему будут страницы с наиболее релевантной информацией, даже если их интерфейс не идеален. «Удобство страницы менее важно, чем качество контента, — говорится в сообщении компании. — Однако при наличии нескольких страниц, обладающих сравнимой релевантностью, удобство страницы может существенно повлиять на ее видимость в поиске».

Google отмечает, что из-за COVID-19 изменения в механизме выдачи не произойдут до следующего года. Компания предупредит об этом как минимум за шесть месяцев до запуска алгоритма. После обновления владельцам сайтов больше не потребуется использовать ускоренные мобильные страницы (Accelerated Mobile Pages, AMP), чтобы попадать в список рекомендуемых статей. Механизм AMP действует так, что пользователи остаются в интерфейсе Google, а не переходят на сайт.

Дизайнеры уже знают, что хороший UX помогает лучше воспринимать информацию и активнее с ней взаимодействовать. И, возможно, теперь он будет чаще радовать пользователей.

Источник.

Фото на обложке: Y-Boychenko / Фотодженика

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