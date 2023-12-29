7 техногигантов из США сравнялись с 5 странами по доле в индексе ACWI

Ситуация изменилась. Теперь лидирует «чудесная семерка», в которую вошли 4 из упомянутых выше компаний (за исключением Netflix), а также Microsoft, Tesla и производитель чипов Nvidia. И это главная история фондового рынка 2023 года.

Когда-то на инвестиционном рынке доминировали FAANG, пять крупнейших технологических компаний США: Facebook* (сменила название на Meta*), Amazon, Apple, Netflix и Google (ныне Alphabet).

Эта ситуация «запомнится на века», считает Дункан Ламонт, руководитель отдела стратегических исследований в управляющей компании Schroders. Даже если инвестировать через один из самых общих «глобальных» индексов фондового рынка, в итоговом портфеле будет сильный перекос в сторону американских технологических компаний.

Доля 7 крупнейших компаний сравнялась с 5 странами. Диаграмма: Guardian

Речь об MSCI All Country World Index (ACWI), который охватывает примерно 85% «глобальных инвестиционных возможностей в акционерном капитале», как выражаются составители, отслеживая почти 3000 крупных и средних компаний на 23 развитых рынках и 24 развивающихся. Чем больше стоимость компании, тем выше ее вес в индексе.

Сейчас «семерка» выросла настолько, что на ее долю приходится 17,2% всего рынка, в то время как совокупные представители Японии, Великобритании, Китая, Франции и Канады составляют 17,3%. Семь компаний из США равны пяти странам. «Это далеко не диверсифицированная экспозиция», — говорит Ламонт.

Одна только Apple, рыночная стоимость которой составляет $3 трлн, дороже, чем весь фондовый рынок Великобритании.

Такая поразительная ситуация сложилась отчасти из-за того, что показано на второй диаграмме. По состоянию на прошлую неделю стоимость «большой семерки» в 2023 году выросла на 74%. Акции остальных компаний мира, входящих в тот же индекс ACWI, выросли на 12%.

Большая семерка приросла на +74% в индексе Global MSCI. Диаграмма: Guardian

Насколько здорова такая степень концентрации? Ситуация беспрецедентная. Благодаря успеху «семерки» в течение 2023 года на американские акции теперь предположительно приходится 63% глобального ACWI. Даже в лучшие дни японского экономического чуда на долю страны приходилось всего 44% от того же показателя.

«США намного превысили уровень концентрации Японии в 1980-х годах, который в то время все считали экстремальным», — говорит Ламонт.

Тем не менее, трудно спорить, что взлет «семерки» вызван теми же спекуляциями, которые спровоцировали пузырь доткомов на рубеже веков. Возможно, рост цен на акции Nvidia на 240% в этом году перегрет, но нельзя отрицать, что портфель заказов компании на компьютерные чипы стремительно растет на фоне ажиотажа вокруг ИИ.

Также неправильно представлять «семерку» как совершенно одинаковые компании. Все они лидируют на растущих рынках, а у Amazon, Google и Microsoft есть крупные подразделения облачных сервисов. Но ритейл-бизнес Amazon имеет мало общего с поиском Google, как и с ключевым направлением Microsoft — разработкой программного обеспечения. Tesla же в первую очередь производит электромобили.

Все могут извлечь выгоду из искусственного интеллекта, который помогает объяснить возобновление любви фондового рынка к технологиям в 2023 году после тяжелого «спада» в 2022 году, но степень этой выгоды будет разной.

Вместо этого, вероятно, более разумно просто обдумать последствия такой экстремальной концентрации рынка. В инвестиционном портфеле такой большой риск распределен по всего семи акциям.

Ламонт высказывает пару замечаний. Во-первых, наблюдение о том, что цены на фондовом рынке США сейчас находятся на рискованном уровне, верно с точки зрения статистики, но не отражает всю ситуацию. Скорее, это отражает, насколько влиятельной стала большая семерка.

Согласно исследованию Schroders, периоды высокой концентрации, как правило, сменялись периодами обесценивания крупных акций.

«На этот раз все может быть по-другому, и мы в какой-то степени находимся на неизведанной территории», — признает Ламонт.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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