«Я чувствую себя беспомощной»: три истории о людях с осложнениями после COVID-19

Недавно журнал Brain писал о связи между коронавирусом и неврологическими и психоневрологическими заболеваниями, а Cureus — о том, что после болезни могут появиться 18 неврологических нарушений, в том числе головная боль, инсульт, судороги, синдром Гийена-Барре и мышечный парез. Участники сообщества на Facebook для людей, перенесших COVID-19, насчитали 100 таких вариантов. Вот истории трех человек, которые пытаются справиться с последствиями коронавируса.

Даже вылечившись от коронавируса, некоторые люди продолжают бороться с долгосрочными осложнениями. По предварительным данным, восстановление после легкой формы COVID-19 занимает около двух недель, а после тяжелой или критической — от трех до шести недель.

«Это ненормально»

Карин Бишоф, 30 лет, ранее — пожарный и медсестра, Бока-Ратон, Флорида

Я начала чувствовать симптомы примерно 15 марта. 23 марта, когда мне сделали тест на коронавирус, у меня были лихорадка, сухой кашель, одышка, болело горло и пропало обоняние. Казалось, что меня сбил товарный поезд. Честно говоря, я думала, что вот-вот потеряю сознание. Я мать-одиночка, и так как школы были закрыты, а мне все еще нужно было работать, я оставила 11-летнего сына с отцом, который живет в двух часах езды. Я уже беспокоилась, что заболела, но из-за полного одиночества было еще хуже.

Вторую и третью недели после постановки диагноза я почти не вставала с постели. На четвертой и пятой неделе я вернулась на работу и тогда почувствовала: что-то не так. Я испытывала то, что называют волнами: симптомы появляются и исчезают, и вы никогда не знаете, какими они будут.

Я чувствую себя беспомощной. До этого я ходила в фитнес-зал пять или шесть дней в неделю. Теперь мне трудно подняться по лестнице. Я не могу играть в футбол, ездить на велосипеде или ходить в бассейн с сыном. Я чувствую себя виноватой перед ним, как будто я его бросила. У меня нет работы, и я не знаю, что я смогу делать в будущем.

У меня сильная усталость, бессонница и каждый день болит голова. Мое зрение затуманилось, и я чувствую тяжесть в глазах. У меня затуманенное сознание и невралгия, которая ощущается как жжение или удары тока. У меня бывают приступы головокружения и приливы жара. Мое обоняние вернулось, но иногда оно меняется. Чистящие растворы пахнут в 20 раз сильнее. Меня беспокоит то, что у меня поствирусная дизавтономия [расстройство вегетативной нервной системы, которая контролирует основные функции организма, такие как кровяное давление, сердцебиение и обмен веществ], что иногда случается с выжившими после коронавируса.

Вдобавок ко всем моим симптомам, я чувствую, что медработники не воспринимают меня всерьез. Мне пришлось добиваться личной встречи с врачом. Когда я все-таки попала к пульмонологу, он махнул рукой и сказал: «Все будет хорошо». До того, как я прочитала о людях с длительными симптомами, я думала, что схожу с ума, потому что не знала, что у кого-то еще они есть. С тех пор как я прочитала эту статью, я вступила в группы Facebook для выживших. Знание того, что другие люди испытывают эти странные, сумасшедшие симптомы, очень мне помогло.

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«Такая боль просто шокирует»

Билал Кизилбаш, 34 года, CEO, Джексон, Миссисипи

Когда в начале мая я получил положительный результат на коронавирус, врач скорой помощи отправил меня домой. Но когда мои губы посинели, я вернулся в отделение, и меня положили в больницу. Я пробыл там больше месяца, в основном в отделении интенсивной терапии. Меня не подключали к аппарату искусственной вентиляции легких, но я носил маску, похожую на часть экипировки для подводного плавания. Она соединялась с машиной, которая вдувала воздух мне в нос и казалась похожей на ураган.

После выписки в июне меня отправляли в отделение скорой помощи по меньшей мере шесть раз — из-за тромбов. Я провел под наблюдением в общей сложности около десяти дней.

Из-за жидкости в легких у меня есть боли и кашель, которые мешают спать. Я постоянно прочищаю горло. В последний раз я был в отделении скорой помощи, потому что три или четыре дня у меня так сильно болела грудь, что я не мог спать по ночам. Затем внезапно начали болеть ноги, они очень сильно опухли. Мне 34 года, у меня никогда не было отеков, и я довольно активен. Я подумал: «Какого черта?».

Я постоянно прочищаю горло, и у меня обострилось обоняние. Такая боль просто шокирует. Это как биологическое оружие. Иногда мне приходится делать перерыв в работе, чтобы полежать в позе эмбриона. Боль настолько отвлекает, что я совершаю ошибки и полагаюсь на проверку своей команды. Я бы сказал, что функционирую только на 40%.

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«Это тяжело не только физически, но и морально»

Латойя Генри, 43 года, специалист по связям с общественностью и коммуникациям, Латрап Виллидж, Мичиган

Сначала у меня были небольшой жар и кашель. Пропал аппетит, и я не могла ничего есть. Когда я увидела кровь в стуле, то пошла в отделение скорой помощи.

Через неделю после появления симптомов я была дома с родителями, у которых сейчас живу, почувствовала себя очень плохо и попросила их набрать 911. Я поехала в больницу на скорой. Через два дня меня поместили на искусственную вентиляцию легких. Через неделю меня отключили от аппарата, а 11 апреля выписали.

К тому времени я потеряла много мышечной массы. Я отправилась домой с ходунками, очень уставшая. Затем я начала замечать этот зуд в теле, в основном в легких. Мое лучшее объяснение этого — мое тело пытается вырабатывать энергию, но не может. Сначала это происходило несколько раз в день, а теперь — примерно раз в неделю.

У меня была слизь всех цветов радуги. Мой врач сказал, что это ожидаемо, но я все равно удивилась, когда она оказалась цвета сажи. Я никогда не видела слизь такого цвета. Я позвонила доктору, но он сказал, чтобы я не беспокоилась. Это было очень неприятно. У меня также был самый сильный приступ экземы за восемь лет — по словам врача, это часть выздоровления. У меня до сих пор необъяснимо подергиваются руки и ноги. Еще у меня появилась «коронабессонница»: обычно я сплю с 11 вечера до 2 часов ночи, бодрствую с 2 до 5 утра, а потом засыпаю до 8 утра.

Раньше у меня не было таких симптомов, и несколько месяцев спустя я все еще не полностью вернулась к нормальной жизни. Я теряю равновесие, у меня периодически возникает тяжесть в груди. У меня также диагностировали нерегулярное сердцебиение.

Это тяжело не только физически, но и морально. Я так боялась, что мне придется вернуться в больницу. И врачи говорят вам, что у вас будут хорошие и плохие дни, но вы не можете понять, что нормально, а что — нет. Я чувствую, что пишу врачам столько писем с вопросами, что они уже устали от меня.

Я хочу сказать людям: «Пожалуйста, носите ваши маски!»

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