Семь простых способов стать умнее

Успех в бизнесе во многом зависит от умения правильно оценивать ситуацию, быстро реагировать на новые обстоятельства и принимать сложные решения. Для этого необходимо постоянно развивать когнитивные способности. Серийный предприниматель Дип Патель рассказывает про семь способов, которые помогут становиться умнее каждую неделю.

Читайте каждый день

Мозг надо постоянно тренировать. Чем активнее мы его используем, тем эффективнее он становится. Чтение — важный элемент тренировки ума. С помощью книг мы учимся, расширяем словарный запас и развиваем воображение.

Можно освоить технику скорочтения, чтобы читать быстрее. Но важно запоминать информацию, а не просто просматривать страницу за страницей.

Анализируйте

Новая информация не принесет пользы, если мы не обработаем ее. Учитесь концентрироваться и анализировать каждую тему. Так можно выбрать полезные сведения в потоке информации и научиться применять новые навыки в повседневной жизни.

Кроме того, способность разбираться в новой теме помогает быстро адаптироваться к изменившимся обстоятельствам. Это полезный навык в современной жизни, скорость которой растет с каждым днем.

Задавайте вопросы

Любопытство — качество, которое помогает добиться успеха. Инновации всегда начинаются с вопросов: как это работает, что можно улучшить, как я могу решить проблему.

Однако не стоит задавать вопросы ради вопросов. Вы должны получить новое знание или понять, как устранить проблему. Правильно формулируйте вопросы, добивайтесь ответов и анализируйте полученную информацию. Чтобы ничего не упустить, можно вести дневник вопросов.

Повторяйте информацию, которую недавно узнали

Когда мы слышим интересный факт, то помним о нем некоторое время: кто-то пару часов, кто-то несколько дней. Однако затем мы получаем новую информацию и забываем то, что узнали ранее. Мозг как будто стирает один файл, чтобы освободить место для другого.

Чтобы помнить как можно больше, необходимо развивать долговременную память.

Для этого стоит фиксировать основные тезисы и периодически возвращаться к ним. Когда вы слушаете курс или читаете книгу, выпишите основные идеи, а затем просматривайте их каждый день. Это потребует некоторых усилий, но поможет лучше запоминать информацию.

Разнообразьте свой день.

Один из лучших способов развития интеллекта — использование различных областей мозга. Распорядок дня — это хорошо, но рутина не сделает вас умнее. Разнообразьте дни: пообедайте в новом кафе или прогуляйтесь вместо обеда, выберите новый маршрут от дома до работы, попробуйте новое блюдо.

Записывайте идеи

Не забывайте перспективные идеи: обдумывайте их, записывайте, ищите практическую реализацию и выполняйте.

Даже самые лучшие идеи бесполезны, если не воплощаются в жизнь.

Возможно, несколько незначительных идей в итоге приведут к запуску большого проекта. Другие могут не сработать — и это нормально. Чем больше вы делаете, тем выше шансы на успех.

Не бойтесь перемен

Люди боятся неизвестности и часто сопротивляются переменам. Самые умные люди могут придерживаться устаревших или ошибочных идей из-за страха меняться. Но для достижения цели необходимо рисковать, совершать ошибки и учиться на этом опыте.

Будьте открытыми и позвольте себе меняться. Следите за развитием науки, изучайте новые факты и теории, критически переосмысляйте старые знания. Это поможет постоянно развиваться и становиться лучшей версией себя.