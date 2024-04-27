Как мозг определяет, какие воспоминания сохранить?

Как мозг определяет, какие события и детали сохранить в качестве воспоминаний? Есть несколько способов ответить на этот вопрос.

Большинство повседневных событий — прогулки, приемы пищи и беседы — почти не оказывают долгосрочного влияния на наш мозг. Мы не запоминаем многих прохожих и конкретные слова из разговоров (даже если помним их суть).

Экономика мозга

То, как создаются воспоминания, можно рассматривать с точки зрения экономики.

Валютой для мозга является энергия. Это энергоемкий орган: на него приходится 2-3% веса тела, но при этом он потребляет 20-25% ежедневного запаса энергии. Это физиологическая стоимость того, чтобы генерировать электрические сигналы, обрабатывать различные химические вещества, которые нейроны используют для общения, и создавать небольшие изменения в структурах мозга.

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В целом, мозг потребляет примерно одинаковое количество энергии в час независимо от того, чем он занимается. То есть общие затраты энергии на генерацию всей этой химической и электрической активности примерно одинаковы, когда человек усердно размышляет о чем-то и когда он бездумно листает соцсети.

Это означает, что мозг пытается свести к минимуму количество времени, которое он посвящает той или иной задаче. Чем дольше вы что-то делаете, тем больше энергии мозг выделяет на эту задачу.

Создание нового воспоминания имеет физиологическую стоимость, поскольку должны расти структуры, влияющие на нейроны в пути, хранящем это воспоминание. Это гарантирует, что паттерн мозговой активности, связанный с этим воспоминанием, может быть создан снова.

Если затраты на создание новой связи могут сократить количество времени, которое мозгу придется потратить на задачу в будущем, то воспоминания с большей вероятностью сохранятся. Мозг вкладывает энергию сейчас, чтобы сократить будущие затраты.

Например, если вы запомните важный и серьезный разговор с коллегой, то, вероятно, сэкономите время в будущем. Воспоминание об этом разговоре сделает следующую беседу более эффективной.

Какими бывают воспоминания?

Мозг использует множество различных систем памяти.

Эпизодическая память хранит воспоминания о событиях из жизни, таких как разговор с коллегой и поход в продуктовый магазин.

Процедурная память — это воспоминания о том, как выполнять какую-либо задачу, например печатать на клавиатуре и завязывать шнурки.

Семантическая память — знания о том, что означают слова и понятия.

В экономике мозга все эти системы работают по одному принципу: физиологические изменения происходят, если это может сэкономить время в дальнейшем.

Процедурная память развивает привычки, чтобы человек выполнял действия быстрее.

Семантическая уточняет значения понятий, чтобы человек быстрее понимал различные ситуации и общался с другими.

Эпизодическая сохраняет информацию, если она может понадобиться снова, чтобы ориентироваться в аналогичной ситуации.

Таким образом, даже если вы не помните конкретную ситуацию, она все равно может влиять на то, как вы выполняете какую-либо задачу или понимаете этот мир.

Желательная сложность

Стоит познакомиться с еще одним принципом, связанным с памятью, — концепцией «желательной сложности», сформулированной Бобом Бьорком и Элизабет Бьорк.

Как мозг определяет, поможет ли информация быстрее взаимодействовать с миром в будущем? В рамках расчета он учитывает усилия и вовлеченность, связанные с этим событием.

В выражении «желательная сложность» важны оба слова.

Для начала рассмотрим сложность . Если вы тратите много времени и внимания на определенную задачу, мозг рассчитывает, что сохранение ее решения, вероятно, поможет быстрее справиться с ней в будущем.

. Если вы тратите много времени и внимания на определенную задачу, мозг рассчитывает, что сохранение ее решения, вероятно, поможет быстрее справиться с ней в будущем. Желательной трудность делает то, что работа в конечном итоге оказывается продуктивной — вы много трудитесь над задачей и чувствуете, что добиваетесь прогресса. Сохранение воспоминания об этом, скорее всего, облегчит жизнь в будущем.

Однако некоторые проблемы настолько сложны или выходят далеко за рамки наших возможностей, что процесс скорее разочаровывающий, чем продуктивный.

Разочарование — это эмоция, которая сигнализирует о том, что мозг не хочет продолжать работать над задачей, потому что его драгоценная энергия уходит на нечто бесполезное. В таком случае большая часть информации, скорее всего, не сохранится, поскольку это вряд ли сделает человека более эффективным в будущем.

Интенсивность эмоций

Мозг также учитывает интенсивность эмоций, связанных с определенной информацией. Воспоминание с большей вероятностью сформируется, если ситуация особенно увлекательная, шокирующая, болезненная или неприятная, чем если она вызывает лишь умеренную эмоциональную реакцию.

Интенсивность важна, так как сильные эмоции часто связаны с важными или неожиданными событиями. Например, человек испытывает воодушевление, когда достигает большой цели. Шок — когда неожиданно оказывается в потенциально опасной ситуации. Злость — если кто-то или что-то мешает сделать нечто важное.

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Эта информация может пригодиться по многим причинам. Например, когда человек испытывает сильное потрясение, в этот момент у него может не быть возможности проанализировать, что произошло (и что пошло не так). Если воспоминание об этом событии сохранится, то человек сможет обдумать его позже, чтобы предотвратить подобный неприятный сюрприз в будущем.

Еще многое можно сказать о том, что побуждает мозг запоминать те или иные события. Однако эти принципы помогают понять, как с большей вероятностью запомнить что-либо — даже если потом вы не вспомните, что читали эту статью.

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