Игроки Pokemon Go изменяют данные на реальной карте, чтобы поймать редких покемонов

Мобильная игра Pokemon Go была хитом в 2016 году и по-прежнему сохраняет популярность. Одна из причин — там постоянно появляются новые покемоны.

Изначально в Pokemon Go был всего 151 оригинальный монстр, но за последние восемь лет она постепенно догнала текущее поколение игр для Nintendo Switch. Сейчас в игру добавляют монстров из Pokemon Scarlet и Pokemon Violet.

Две последние новинки в Pokemon Go — Wiglett и Wugtrio, вариации Diglett и Dugtrio, которые живут на пляжах и напоминают садовых угрей. В Pokemon Go используется система биомов, поэтому определенные покемоны появляются лишь в конкретной местности в реальном мире, например в лесах, горах или на пляжах. Поскольку Wiglett и Wugtrio — это водные покемоны, они обитают на пляже.

Это стало проблемой для игроков, которые живут далеко от моря, но хотят поймать этих новых покемонов. Некоторые из них даже добавляют несуществующие пляжи на карту OpenStreetMap, чтобы получить доступ к биому пляжа в Pokemon Go.

Изначально в Pokemon Go использовались данные Google Карт, но в 2017 году их заменили на OpenStreetMap (OSM) — географическую карту мира, которая создается силами сообщества. В результате участники OSM обнаруживают «пляжи» во дворах жилых домов, на полях для гольфа и спортивных площадках.

Это далеко не первый случай, когда чрезмерно увлеченные игроки Pokemon Go раздражают членов сообщества OpenStreetMap. Те, в свою очередь, создают целые статьи и презентации, чтобы объяснить пользователям Pokemon Go назначение данных OpenStreetMap, а недовольным членам OSM — игровую механику Pokemon Go.

Среди прочего, участники OSM пишут: неясно, как часто Niantic (разработчик Pokemon Go) извлекает новые данные из OSM, поэтому фейковые биомы могут лишь искажать данные карты, не предоставляя при этом возможность поймать редких покемонов.

Как следует из публикации в блоге OSM, не все пользователи, обнаружившие проект OpenStreetMap через Pokemon Go, добавляют на карту несуществующие парки, пляжи и тротуары. Некоторые из них все же «вносят много хороших дополнений».

