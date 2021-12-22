Human 2.0: технологии, которые расширяют возможности человека

Такие технологии входят в категорию human augmentation, то есть они расширяют возможности человека. Расскажем о них подробнее: на какие типы они разделяются, в каких сферах используются и что их ждет в будущем.

В современном мире человек использует инновации не только в работе, но и в повседневной жизни. Они помогают становиться сильнее, точнее видеть и слышать окружающую среду, а также увеличивать продуктивность.

В понятие «технологии для расширения возможностей человека» входит все, что улучшает его умственные и физические способности. Как правило, эти инновации предназначены, чтобы делать нас здоровее, повысить качество жизни и производительность, а также дополнить наше тело. Эта концепция может показаться футуристической, однако она уже применяется в реальной жизни.

Важно отметить, что одно из главных различий между традиционными инструментами и системами, расширяющими возможности, в том, что вторые частично становятся частью человека. К ним относятся:

очки;

кардиостимуляторы;

протезы;

носимые устройства;

имплантируемые чипы;

генетические модификации.

Сюда же относятся пластические операции — их начали проводить после Первой мировой, чтобы восстановить лица раненых солдат.

Благодаря современным достижениям в области информационных технологий, становится доступно все больше имплантов, носимых устройств и подобных инноваций. Миллионы людей по всему миру уже «расширяют свои возможности» различными способами. Эти технологии иногда также называют Human 2.0.

Как работают эти технологии

Чтобы управлять ими, не нужен контроллер — все подключено к телу человека. К примеру, бионическая рука, которую используют люди, у которых отсутствует часть конечности ниже локтя, получает сигналы от мышц. Эти сигналы помогают управлять и биологической рукой. Достаточно просто представить, что вы сгибаете запястье, и протез сделает это.

Более того, такую руку не нужно присоединять хирургическим путем. Сенсоры размещаются на область с самыми сильными мышцами, через которые и передаются все команды. Это напоминает будущее, которое можно увидеть в научно-фантастических фильмах.

Развитие биопечати все еще находится на начальной стадии, но потенциально она способна значительно изменить сферу медицины. Например, с помощью 3D-печати можно создавать органические ткани, такие как кожа и кости.

Тем не менее технологии для расширения возможностей человека используются не только в медицинских целях. Экзоскелет — носимое механическое устройство, которое человек может носить на своем теле. Он не получает сигналов от мышц, а обеспечивает искусственную силу. Благодаря этому, человек может держать на 10 кг больше в каждой руке.

Некоторыми инструментами, улучшающими производительность человека, также можно управлять на нейронном уровне. Neuralink Илона Маска стремится создать первый нейрокомпьютерный интерфейс (brain-computer interface, BCI). Этой технологии еще предстоит долгий путь, однако Маск уже не впервые воплощает свои идеи в реальность.

Возможности улучшить тело человека безграничны — от преимплантационной генетической диагностики до редактирования генов. Если ученые в полной мере раскроют потенциал этих процессов, то, в конечном счете, они научатся редактировать гены меланина — это может стать серьезным прорывом в борьбе с раком кожи.

Типы технологий, расширяющих возможности человека

Они разделяются на три основных категории.

Усиление органов чувств

Человек может улучшить органы чувств через интерпретацию доступной мультисенсорной информации. Чаще всего этот тип используется, чтобы восполнить нарушения.

Органы чувств можно усилить с помощью различных технологий. Лучший пример — тактильные приводы, которые описывают окружающий мир слепому человеку. Та же технология может интерпретировать речевые сигналы глухому.

Однако этот инструмент способен не только восполнить недостающие чувства, но и улучшить имеющиеся. Он использует множество датчиков, чтобы улавливать окружающие сигналы, которые недоступны обычному человеку, а затем «переводить» их ему.

Так, например, работают световые сенсоры, с помощью которых человек может видеть в темноте. Технологии ночного зрения существуют уже довольно давно, однако ученые разрабатывают новые способы его применения.

EC-Eye — бионический глаз, способный не только восстанавливать зрение, но и предоставлять пользователю новые способности, в том числе улучшенное видение в темноте и возможность распознавать более мелкие объекты на дальнем расстоянии.

Усиление физических ресурсов

Этот тип технологий определяет конкретные действия человека и отображает их в локальной, удаленной или виртуальной средах. Его можно разделить на несколько подклассов. Одни из самых распространенных:

голосовой ввод;

управление взглядом;

усиление моторики.

Одна из разработок, относящихся к этому типу, — протезы конечностей.

Усиление когнитивных способностей

К этому типу относятся:

когнитивная психология;

нейробиология;

инженерия;

компьютерные науки;

человеко-компьютерное взаимодействие.

Современные разработки могут определять когнитивное состояние человека. В этом помогают аналитические инструменты, способные интерпретировать команды, которые они получают от пользователя. По мере развития это поможет улучшить рабочую память, объем внимания и многое другое.

Где они применяются

Инновации в сфере расширения возможностей человека укрепились во многих отраслях. Вот где они используются чаще всего.

Медицина

Многие компании в этой сфере уже применяют свои инновации.

Naked Prosthetics способна воссоздавать ампутированные пальцы с максимальной точностью.

eSight создает носимое устройство, приближающее изображения к глазным рецепторам людей, у которых практически полностью отсутствует зрение. Для этого его нужно просто прикрепить к голове.

Organovo разрабатывает человеческие ткани, которые используются в медицинских исследованиях и разработке новых лекарств.

Также существуют инструменты, которые упрощают работу медицинского персонала. Например, японская компания Cyberdyne создала экзоскелет HAL, который помогает пациентам передвигаться самостоятельно.

Производство

Автоматизация — актуальная тенденция в производстве. Однако именно инструменты для расширения возможностей человека способны полностью изменить то, как работает эта сфера.

Некоторые из таких устройств сокращают число ошибок, повышают качество работы и помогают бизнесу процветать в долгосрочной перспективе. Обычно они прикрепляются к человеку или используются им в рабочее время.

К этой категории относятся и экзоскелеты, которые уже упоминались ранее.

Сотрудники Ford используют экзоскелет EksoVest от Ekso Bionics, которые помогает им поднимать более тяжелые предметы.

Итальянская компания Perceptual Robotics Laboratory разработала аналогичный инструмент — Body Extender, пользователь которого может удерживать до 50 кг в каждой руке.

Skylight от Upskill помогает авиационным инженерам создавать одну из ключевых деталей двигателя.

Прочие сферы

Технологии расширяют возможности человека и во многих других областях. Например, специальные носимые устройства для шахтеров повышают их безопасность и продуктивность.

Американская компания Guardhat разработала шляпу, которая окружение человека и напрямую связывается с его руководителем. Кроме того, существуют технологии, которые осведомляют солдат, управляющих тяжелой техникой, об оспасности.

Какое будущее ждет эти технологии

По данным Gartner, в течение следующих 10 лет появятся инновации, которые будут усиливать физические и умственные способности человека на еще более высоких уровнях. Развитие этой сферы ускоряется, и она привлекает все больше компаний и инвесторов.

По прогнозам MarketsandMarkets, к 2024 году рынок технологий, расширяющих возможности человека, будет стоить $206,9 млрд.

Тем не менее, прежде чем внедрять эти инструменты, бизнесам следует решить такие важные вопросы, как безопасность, конфиденциальность данных, потенциальное влияние на психическое и физическое здоровье и многие другие.

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