Почему лед стал самым горячим трендом сезона

Рекордно жаркое лето и изменения потребительских предпочтений превратили лед в элемент дизайна и роскоши. Речь не только о латте со льдом: теперь главным украшением вечеринок становятся ледяные скульптуры, а для охлаждения коктейлей на круизе в океане ловят небольшой айсберг. Вот как на это реагируют бренды.

Лед — в виде кубиков экзотической формы, фруктового мороженого или для кофейных коктейлей — набирает популярность.

В эпоху температурных рекордов, когда места, скованные льдом, быстро тают, вполне логично, что лед — товар, который мы считаем само собой разумеющимся, пока его не становится все меньше, — превращается в элемент роскоши.

«Есть тренд на утонченные способы охлаждать напитки», — подтверждает Лиана Салама из International Housewares Association.

Лед появляется везде, в самых разнообразных формах.

В коктейлях появляются ледяные сферы, мини-кубики и причудливые фигуры (от бульдогов до черепов и ананасов).

Бармены и организаторы вечеринок замораживают во льду цветы, а родители — маленькие игрушки, чтобы занять детей.

Производитель бытовой техники LG зарегистрировал торговую марку Craft Ice для ледяных сфер в 2 дюйма (около 5 см), которые можно замораживать в холодильниках последних моделей.

На свадьбах, корпоративных мероприятиях и прочих событиях появляются сложнейшие ледяные скульптуры, иногда — с причудливым LED-освещением.

Кофейни от Dunkin' до Starbucks готовят осенние напитки со льдом, потому что молодые потребители предпочитают пить их охлажденными.

«Похоже, холодные напитки взяли верх. Это, безусловно, удивило нас всех», — сказал бывший CEO Starbucks Говард Шульц во время конференц-звонка о доходах в ноябре прошлого года.

В 1 пол. 2022 года более 60% потребителей из поколения Z заказывали холодные кофейные напитки, и лишь 33% — горячие.

Вот почему в этом году Nespresso и Keurig представили «новые рецептуры мороженого для порционных продуктов», объясняет Modern Retail.

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В прошлом месяце американская предпринимательница и ведущая Марта Стюарт вызвала критику в соцсетях, когда во время круиза по Гренландии похвасталась, что кто-то «поймал для их коктейлей маленький айсберг».

Любовь американских туристов к охлажденным напиткам не находит понимания у других культур: принято считать, что изобилие льда лишь снижает ценность коктейля.

Тем временем, производители бытовой техники сразу же подхватили эту моду. На рынке появляются такие новинки, как настольный генератор льда Avanti и формы для заморозки больших ледяных сфер Oggi.

Бренд Williams Sonoma предлагает десятки причудливых формочек для льда — можно добавить в хайбол замороженных пуделей, Дарта Вейдера или замок Хогвартс.

«Кубики льда большего размера, будь то сферы или кубики, очень, очень популярны. Они не разбавляют напиток так быстро», — комментирует Салама.

Предмет желаний потребителя — прозрачный лед «как в баре», не такой мутный и с меньшим количеством примесей.

До того, как электрические холодильники стали широко доступны, лед в напитках и домашних холодильниках был символом статуса богачей — его добывали из замерзших озер лошадьми, тянущими похожие на плуги ледорезы.

По словам Уильяма Квона, старшего менеджера по холодильному оборудованию подразделения бытовой техники LG, в 2019 году компания стала первым производителем холодильников, который представил лотки для льда в форме больших сфер.

Новейшие холодильники LG ThinQ позволяют замораживать до четырех видов льда: обычные кубики, дробленый, миниатюрный и 2-дюймовые шарики.

Между тем, лед также активно используется в новых продуктах питания, особенно в тех, которые удовлетворяют растущий спрос на «забавную еду».

Среди новинок можно найти буквально все: от фруктового мороженого со вкусом пива (безалкогольное Coors-icles) до замороженных «маргарит» в форме мороженого (Freeze-a—Ritas от Bud Light, которые предназначены для взрослых).

Дизайнерский лед становится «верхом домашней роскоши».

«На вечеринках модных брендов обязательным атрибутом становятся кубики льда с логотипом компании. На свадьбах высокого класса больше не используют гирлянды в стеклянных банках. Вместо них появляются полевые цветы в кубиках льда стоимостью $14» — пишет Беки Хьюс из New York Times.

В то время как модный тренд на холодные напитки — это в основном безобидное развлечение, изменение климата и недоступность воды указывают, что в будущем лед будет все более роскошным продуктом.

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