Пять способов определить свои сильные стороны, чтобы работать лучше и эффективнее

Опирайтесь на свои способности

«Сильная сторона» — этот вид деятельности, который вы способны выполнять почти идеально. Другими словами, как утверждает консультант по трудовой деятельности Gallup Майка Лейббрандт, это то, в чем вы преуспели и чем известны. Способность — это первый признак того, что у вас есть потенциал преуспеть в определенной области. Но чтобы это произошло, потребуется время, обучение, опыт и прочие факторы.

При этом не забывайте: нет ничего плохого в том, чтобы иметь слабые стороны. Более того, они показывают, как работает ваш мозг и на чем лучше сконцентрироваться. По словам Лейббрандт, человек добивается большего успеха, когда отталкивается от своих сильных сторон, а не сосредотачивается на слабостях.

Найдите закономерности

Наши привычки определяют, как мы поступаем в тех или иных ситуациях. Так считает Дэймон Браун, бизнес-коуч и автор книги Build from Now: How to Know Your Power, See Your Abundance & Nourish the World («Создавать сейчас: как познать свою силу, увидеть изобилие и насытить мир»).

Например, если вы предпочитаете подход «все или ничего» в личной жизни, то, вероятно, будете придерживаться его и в профессиональной. Если вам нужно разрешение, чтобы начать работу над новым проектом, то оно может понадобится вам для продвижения и в других сферах жизни. Некоторые из этих закономерностей сдерживают вас на пути к успеху, а другие наоборот помогают двигаться вперед.

Сопоставьте свои способности с работой

Браун советует: составьте список своих сильных сторон и подумайте над тем, как можно применить их в работе. Возможно, вы пишете интересные статьи, отлично справляетесь с презентациями или устраиваете замечательные мероприятия. Затем найдите способы делегировать задачи, которые удаются вам не столь хорошо. Конечно, это не всегда возможно. Но по словам Брауна, главная цель — уделять больше времени работе, в которой вы способны преуспеть.

Браун приводит в пример книгу Гая Хендрикса The Big Leap: Conquer Your Hidden Fear and Take Life to the Next Level («Большой прыжок: победа над страхом и переход на следующий уровень»). Автор обозначает термином «зона гениальности» области, в которых человек преуспевает. Именно в этой «зоне» стоит концентрировать свою деятельность.

Поговорите с руководством

По словам Лейббрандт, чтобы перенаправить рабочую деятельность на развитие сильных сторон, вам, вероятно, потребуется обговорить это с другими членами команды и руководством. Объясните им, какие задачи вы способны выполнять с лучшей и худшей эффективностью. Сообщите, что вы можете им предложить и что вам потребуется от них.

Браун добавляет, что в такой ситуации в ваших отношениях с руководителем появится элемент наставничества. Продемонстрируйте все, что потребуется вам для достижения личных успехов, которые обеспечат процветание и всей компании.

Отслеживайте результаты

После того, как вы определите свои сильные стороны и сосредоточитесь на работе, которая их развивает, начните отслеживать показатели успеха. Улучшается ли ваша работа согласно ожиданиям и приносит ли большее удовлетворение? Возможно, вы стали более эффективно выполнять задачи или допускать меньше ошибок. Убедитесь, что двигаетесь в правильном направлении, а затем продолжайте развивать свои сильные стороны посредством обучения, сотрудничества и профессионального развития.

