Пять способов определить свои сильные стороны, чтобы работать лучше и эффективнее

Сейчас мы много перерабатываем, просиживая долгие часы за рабочим местом. Иногда такой подход позволяет выполнить больше задач, но при этом несет за собой негативные последствия. Однако есть способ сделать больше работы за меньшее время. Для этого нужно выстроить правильный тайм-менеджмент, а также эффективно применять свои сильные стороны. Эти пять способов помогут их определить и повысить продуктивность работы.
Опирайтесь на свои способности
«Сильная сторона» — этот вид деятельности, который вы способны выполнять почти идеально. Другими словами, как утверждает консультант по трудовой деятельности Gallup Майка Лейббрандт, это то, в чем вы преуспели и чем известны. Способность — это первый признак того, что у вас есть потенциал преуспеть в определенной области. Но чтобы это произошло, потребуется время, обучение, опыт и прочие факторы.
При этом не забывайте: нет ничего плохого в том, чтобы иметь слабые стороны. Более того, они показывают, как работает ваш мозг и на чем лучше сконцентрироваться. По словам Лейббрандт, человек добивается большего успеха, когда отталкивается от своих сильных сторон, а не сосредотачивается на слабостях.
Найдите закономерности
Наши привычки определяют, как мы поступаем в тех или иных ситуациях. Так считает Дэймон Браун, бизнес-коуч и автор книги Build from Now: How to Know Your Power, See Your Abundance & Nourish the World («Создавать сейчас: как познать свою силу, увидеть изобилие и насытить мир»).
Например, если вы предпочитаете подход «все или ничего» в личной жизни, то, вероятно, будете придерживаться его и в профессиональной. Если вам нужно разрешение, чтобы начать работу над новым проектом, то оно может понадобится вам для продвижения и в других сферах жизни. Некоторые из этих закономерностей сдерживают вас на пути к успеху, а другие наоборот помогают двигаться вперед.
Сопоставьте свои способности с работой
Браун советует: составьте список своих сильных сторон и подумайте над тем, как можно применить их в работе. Возможно, вы пишете интересные статьи, отлично справляетесь с презентациями или устраиваете замечательные мероприятия. Затем найдите способы делегировать задачи, которые удаются вам не столь хорошо. Конечно, это не всегда возможно. Но по словам Брауна, главная цель — уделять больше времени работе, в которой вы способны преуспеть.
Браун приводит в пример книгу Гая Хендрикса The Big Leap: Conquer Your Hidden Fear and Take Life to the Next Level («Большой прыжок: победа над страхом и переход на следующий уровень»). Автор обозначает термином «зона гениальности» области, в которых человек преуспевает. Именно в этой «зоне» стоит концентрировать свою деятельность.
Поговорите с руководством
По словам Лейббрандт, чтобы перенаправить рабочую деятельность на развитие сильных сторон, вам, вероятно, потребуется обговорить это с другими членами команды и руководством. Объясните им, какие задачи вы способны выполнять с лучшей и худшей эффективностью. Сообщите, что вы можете им предложить и что вам потребуется от них.
Браун добавляет, что в такой ситуации в ваших отношениях с руководителем появится элемент наставничества. Продемонстрируйте все, что потребуется вам для достижения личных успехов, которые обеспечат процветание и всей компании.
Отслеживайте результаты
После того, как вы определите свои сильные стороны и сосредоточитесь на работе, которая их развивает, начните отслеживать показатели успеха. Улучшается ли ваша работа согласно ожиданиям и приносит ли большее удовлетворение? Возможно, вы стали более эффективно выполнять задачи или допускать меньше ошибок. Убедитесь, что двигаетесь в правильном направлении, а затем продолжайте развивать свои сильные стороны посредством обучения, сотрудничества и профессионального развития.
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