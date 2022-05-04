Топ-3 акселератора и инкубатора в Дохе

В Дохе, столице Катара, появляется все больше акселераторов и инкубаторов, помогающих стартапам повысить свою эффективность и наладить связи в индустрии. Предпринимателям из Дохи непросто привлечь венчурные инвестиции, а подобные программы дают им не только необходимый капитал, но и прочую помощь. Представляем список из трех лучших акселераторов и инкубаторов, расположенных в Дохе.
Qatar Science & Technology Park
- Страна происхождения: Катар.
- Количество инвестиций: 6.
- Число экзитов: 1.
Скриншот: Qatar Science & Technology Park
Qatar Science & Technology Park — инкубатор для международных компаний, создающих научные и технологические инновации.
Abu Issa Investment
- Страна происхождения: Катар.
- Год запуска: 1981.
- Количество инвестиций: 1.
Скриншот: Abu Issa Investment
Abu Issa Investment — глобальная компания, оказывающая финансовые услуги.
Qatar FinTech Hub
- Страна происхождения: Катар.
- Год запуска: 2018.
Скриншот: Qatar FinTech Hub
Qatar FinTech Hub — инкубатор и акселератор, помогающий финтех-стартапам развиваться как в Катаре, так и по всему миру.
Фото на обложке: Sven Hansche /
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