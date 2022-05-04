В Дохе, столице Катара, появляется все больше акселераторов и инкубаторов, помогающих стартапам повысить свою эффективность и наладить связи в индустрии. Предпринимателям из Дохи непросто привлечь венчурные инвестиции, а подобные программы дают им не только необходимый капитал, но и прочую помощь. Представляем список из трех лучших акселераторов и инкубаторов, расположенных в Дохе.

Топ-3 акселератора и инкубатора в Дохе