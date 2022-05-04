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Истории

Топ-3 акселератора и инкубатора в Дохе

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

В Дохе, столице Катара, появляется все больше акселераторов и инкубаторов, помогающих стартапам повысить свою эффективность и наладить связи в индустрии. Предпринимателям из Дохи непросто привлечь венчурные инвестиции, а подобные программы дают им не только необходимый капитал, но и прочую помощь. Представляем список из трех лучших акселераторов и инкубаторов, расположенных в Дохе.

Топ-3 акселератора и инкубатора в Дохе

Qatar Science & Technology Park

  • Страна происхождения: Катар.
  • Количество инвестиций: 6.
  • Число экзитов: 1.

Qatar Science & Technology Park

Скриншот: Qatar Science & Technology Park

Qatar Science & Technology Park — инкубатор для международных компаний, создающих научные и технологические инновации.

Abu Issa Investment

  • Страна происхождения: Катар.
  • Год запуска: 1981.
  • Количество инвестиций: 1.

Abu Issa Investment

Скриншот: Abu Issa Investment

Abu Issa Investment — глобальная компания, оказывающая финансовые услуги.

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Qatar FinTech Hub

  • Страна происхождения: Катар.
  • Год запуска: 2018.

Qatar FinTech Hub

Скриншот: Qatar FinTech Hub

Qatar FinTech Hub — инкубатор и акселератор, помогающий финтех-стартапам развиваться как в Катаре, так и по всему миру.

Источник.

Фото на обложке: Sven Hansche / Shutterstock

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