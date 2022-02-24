«Билет в лучшую жизнь»: как образовательные стартапы в Индии готовят новое поколение разработчиков

В Индии очень ценится образование программиста, которое до недавних времен можно было получить только в колледже. При этом учеба обходится дорого, а программы устаревают, и около 80% из 1,5 млн выпусников остаются без работы. Новое поколение образовательных стартапов решает эти проблемы, запуская интенсивные программы подготовки. О преимуществах и недостатках этого подхода — в пересказе материала Rest of World.

Весной 2020 года Сумита Бхаскара едва не оставила свою мечту стать разработчиком. Она выросла в маленьком городе Паламанер в Южной Индии, и ее семья никогда не считалась зажиточной. А когда после аварии ее отец оказался прикован к кровати и не мог зарабатывать даже $5 в день в каменоломне, все стало еще труднее. Мысль о том, чтобы провести четыре года в колледже и потратить на это более $3,5 тысяч казалась немыслимой.

Но в марте того же года местная НКО помогла ей найти возможность учиться и в конечном итоге улучшить положение семьи.

Бхаскара присоединилась к 30-недельному онлайн-буткампу, который проводит стартап Masai School. Проект из Бангалора позволяет студентам выплачивать процент от дохода, полученного за определенный промежуток времени по условиям соглашения о долевом разделении доходов (Income Share Agreement, ISA), после того, как они начнут зарабатывать.

К декабрю 2020 года Бхаскара получила оффер на полный рабочий день от стартапа по управлению документами Revvsales. Сейчас она получает почти $1 тысячу в месяц в качестве разработчика ПО, уже оплатила почти 40% своего обучения, и заработала уважение семьи и знакомых.

Бхаскара — пример нового поколения технических работников Индии, которые становятся разработчиками без традиционного четырехлетнего высшего образования благодаря альтернативным программам, предлагаемым стартапами из Бангалора, такими как Masai School и Newton School. Курсы в Masai School стоят около $2,6-4 тысяч, тогда как обучение в традиционном инженерном колледже может достигать $20 тысяч.

Если на Западе подобные проекты существуют уже несколько лет, в Индии техническое образование, связанное с программным обеспечением, до сих пор ограничивалось четырехлетней степенью бакалавра технологий, предлагаемой в традиционных университетских городках. Зачастую это было недоступно для молодых людей из малообеспеченных семей и сельских районов.

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«Индия — не та страна, где люди могут выполнять случайную работу и зарабатывать достаточно денег. Таким образом, базовый [потенциал заработка] здесь невелик, а после окончания подобных курсов их доход значительно вырастет», — отмечает Мадукар Синха, соучредитель фонда венчурного капитала ранней стадии India Quotient, инвестор в Masai School.

Разница может быть не столь существенной для студентов в США, но «в Индии мы говорим о людях, у которых нет работы, а с такими школами у них внезапно появляется работа, которая приносит $10 тысяч в год». Как правило, инженер начального уровня зарабатывает в Индии около $6 тысяч в год.

С 1990-х годов инженерное образование здесь считают билетом в лучшую жизнь. Но его могут себе позволить немногие — и при этом колледж не может гарантировать трудоустройство. Около 80% из 1,5 млн инженеров, выпускающихся ежегодно, являются безработными, потому что им не хватает нужных навыков, а учебная программа в инженерных колледжах быстро устаревает. Это привело к тому, что в Индии образовался самый большой пул «безработных инженеров».

Такие стартапы, такие как Masai School и Newton School, стремятся решить эту проблему, уделяя приоритетное внимание возможностям трудоустройства и ориентируя свои курсы на потребности отрасли.

«Вся система образования [в Индии] не приспособлена для того, чтобы справляться с быстрыми темпами развития, которые происходят вокруг нас, — говорит CEO Masai School Пратик. — И тем более в сфере технологий».

В июне 2019 года Шукла, Нрупул Дэв и Йогеш Бхат основали Masai Schools, чтобы сделать его главной альтернативой колледжу для индийских студентов.

Отбор на курс веб-разработки проходит среди лиц от 18 до 28 лет по результатам вступительного экзамена, который проверяет их математические и вербальные способности. Также стартап проверяет, насколько студенты настроены на учебу и не позволяет им продолжать, если они демонстрируют отсутствие мотивации. В настоящее время у проекта более 4 тысяч учащихся и более 80 штатных преподавателей.

Типичный учебный день состоит из онлайн-занятий, которые длятся с 9 утра до 9 вечера. Занятия проводятся без перерыва шесть дней в неделю в течение 30 недель. Программа включает как технические, так и практические навыки, например общение и разговорный английский. Также практикуется парное программирование — метод, предполагающий совместную работу двух программистов. Периодически проводится аттестация.

«Мы проверяем уровень мастерства каждую неделю, каждый месяц, — говорит Шукла. — Студенты, которые не демонстрируют нужный уровень, возвращаются и работают над пройденным, пока не станут лучше, и только тогда переходят к следующему этапу».

На сегодняшний день Masai School окончили более 700 студентов, в том числе кандидаты из малообеспеченных семей, бывшие работники доставки и водители такси. Компания утверждает, что около 90% выпускников уже получили работу, причем некоторые — в ведущих стартапах-единорогах страны.

«Индийский институт технологий (IIT) принимает около 10 тысяч человек в год. В ближайшие два года мы превзойдем это число», — утверждает Шукла.

Newton School, которая также открылась в 2019 году и проводит аналогичный курс, на сегодняшний день выпустила 1500 студентов, причем 80% из них получили работу, в том числе в таких организациях, как Google и Deloitte.

Пайодж Джейн, соучредитель стартапа образовательной инфраструктуры Teachmint, нанял восемь программистов начального уровня из Newton School и сказал, что эти студенты обладают гибкостью, знаниями и, как правило, готовы приступить к работе немедленно, что делает их идеально подходящими для многих должностей начального уровня.

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Сейчас в Newton School около 3 тысяч студентов, изучающих программирование. Его основатель и CEO директор Сиддхарт Махешвари рассказывает, что идея состоит в том, чтобы подготовить студентов к работе программиста начального уровня, с хорошими навыками построения логики и решения проблем.

Но у альтернативного технического образования есть и свои недостатки.

Как отметил инвестор в сфере образовательных технологий, который согласился говорить на условиях анонимности из-за того, что не был уполномочен общаться со СМИ, короткого курса может быть недостаточно для тех, кто не связан с технологиями. Кроме того, на этапе расширения образовательных курсов могут возникнуть проблемы с подбором квалифицированных преподавателей.

Если сейчас в Индии благоприятные возможности для трудоустройства в ИТ, когда рынок замедлится, у стартапов могут начаться трудности с трудоустройством студентов и возмещением их обучения.

Другие считают, что такие стартапы могут стать больше похожими на кадровые агентства, которые в основном заинтересованы в трудоустройстве студентов.

«Многие такие компании готовят [кандидатов] к собеседованиям, а не к основам профессии, что в долгосрочной перспективе может стать большой проблемой, — утверждает Ашиш Синха, основатель стартапа по повышению квалификации FWD. — Таким образом, даже если на начальном этапе наблюдается экспоненциальный рост, впоследствии инновации в технологиях и продуктах маловероятны».

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Кроме того, образовательным стартапам приходится бороться с наследием американского буткампа Bloom Institute of Technology (ранее известного как Lambda School). Он сразу привлек огромное внимание видных инвесторов, но столкнулся с проблемами из-за сомнительных деловых практик. Некоторые из студентов подали иски против Lambda, обвинив организацию во «вводящей в заблуждение финансовой и образовательной практике». Компания не комментирует эти обвинения.

Однако на данный момент такие стартапы, как Masai и Newton, являются лучом надежды для многих в Индии. Бхаскара стала чем-то вроде местной знаменитости в своем родном городе. После ее успеха в в Masai School поступили более двух десятков других молодых людей из деревень Паламанера — места, где люди в основном зарабатывают на жизнь сельским хозяйством и производством терракоты.

«Когда я присоединилась к Masai School, то подумала, что если я добьюсь успеха, то смогу направить этих людей по своему пути, — говорит Бхаскара. — Есть так много из них, которые хотят программировать, но не знают как — теперь я могу им рассказать».

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