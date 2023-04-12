Дипломатия цифровых платежей: как Индия строит и экспортирует свою инфраструктуру

О том, как создавался «индийский стек» — в переводе материала Rest of World.

После введения платежных санкций против России ряд государств заявили, что стремятся к суверенитету в области интернета и платежей. Это открывает возможности для Индии, которая уже поставляет свою инфраструктуру в развивающиеся страны Африки и Юго-Восточной Азии и предлагает альтернативу международным сетям вроде Swift.

В феврале на саммите G20 премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил за глобальное внедрение единого платежного интерфейса (unified payments interface, UPI), который работает при поддержке правительства.

UPI был введен в 2016 году и по использованию уже обошел кредитные и дебетовые карты в Индии. Систему используют почти 260 млн индийцев. В январе 2023 года в ней было зафиксировано около 8 млрд транзакций на сумму почти $200 млрд.

Технология позволяет осуществлять денежные переводы в режиме реального времени на банковские счета с помощью смартфонов, устраняя необходимость в кошельках. Для транзакций используются мобильные номера или QR-коды, а сумма перевода составляет от нескольких центов до 100 тысяч рупий ($1221) в день. В 2019 году, когда Федеральная резервная система США разрабатывала собственную систему платежей FedNow, Google рекомендовала ей ориентироваться на UPI.

Как объясняют эксперты, Индия продвигает свою цифровую публичную инфраструктуру (digital public infrastructure, DPI) как суверенный набор технологий.

DPI — это совместимые платформы для цифровой идентификации, платежей и обмена данными, которые позволяют правительствам предоставлять гражданам основные услуги. Например, подключив цифровые ID к банковским счетам, во время пандемии правительство Индии смогло перевести наличные в электронном виде примерно 200 млн наиболее уязвимых граждан.

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Санджай Анандарам, инвестор и соучредитель НКО NICEorg (Network of Indian Cultural Enterprises), отмечает, что все больше стран готовы внедрять подобные технологии, рассматривая Индию как «доброжелательное государство». NICEorg стремится создать индийскую «мягкую силу» с помощью предпринимательских начинаний.

Анандарам отмечает, что Индия таким образом продвигает в развивающихся странах цифровые общественные блага, такие как система Aadhaar, и расширяет трансграничную поддержку UPI среди дружественных наций.

UPI уже добился определенного успеха на международном уровне.

В прошлом месяце Сингапур начал осуществлять трансграничные платежи между своей национальной платежной системой PayNow и UPI. По данным TechCrunch, трансграничный денежный поток между двумя странами составляет более $1 млрд.

Соседи Индии Бутан и Непал также запустили UPI, и с апреля 2023 года система будет совершать переводы в 10 странах, включая Объединенные Арабские Эмираты, Австралию и Гонконг.

Частные компании в Индии, такие как Google Pay и PhonePe от Walmart, разрабатывают приложения на базе UPI. Имея более 200 млн пользователей, они пользуются бешеным успехом. Тем не менее, «100% трафика UPI проходит через индийскую банковскую систему», — отмечает Шарад Шарма, соучредитель iSPIRT, аналитического центра и лоббистской группы, которая помогала разрабатывать, продвигать и экспортировать DPI.

Шарма также был председателем целевой группы DPI на саммите G20. Базовая технология принадлежит правительству, но к ней добавлены инновационные разработки частных компаний. Надзор осуществляет Национальная платежная корпорация Индии, некоммерческая организация, принадлежащая ЦБ.

«Цифровая общественная инфраструктура привлекательна с точки зрения суверенитета», — комментирует Триша Рэй, заместитель директора Центра безопасности, стратегии и технологий Observer Research Foundation.

Рэй также координировала целевую группу DPI. «Страны привлекает наличие собственной цифровой инфраструктуры, как платежей, так и информационных технологий, созданных с нуля, без участия внешних поставщиков услуг», — добавляет она.

Индия запустила собственную цифровую инфраструктуру в 2009 году, когда Нандан Нилекани, соучредитель крупной компании Infosys, занимающейся ИТ и аутсорсингом, возглавил создание и внедрение цифровой идентификационной карты Aadhaar.

12-значный уникальный номер, которым сегодня пользуются 1,3 млрд индийцев, — это ID для всего: от выдачи цифровых сертификатов на вакцины и социальных льгот до аутентификации при подключении к мобильной связи и открытии банковских счетов.

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Цифровая платежная система на базе UPI была создана на базе Aadhaar. Пользователи без дебетовых карт могут использовать адрес UPI — аналогичный адресу email — для переводов с банковских счетов, связанных с Aadhaar, в режиме реального времени.

За последнее десятилетие Aadhaar стал строительным блоком для множества цифровых сервисов, таких как платежи, электронные подписи и приложения для здравоохранения. Совокупность этих взаимосвязанных платформ получила название India Stack (индийский стек).

Как объясняет Шарма из iSPIRT, этот набор технологий был создан для того, чтобы индийцы могли вернуть себе контроль над данными и не зависеть от западной инфраструктуры.

Федеральный банк Индии с 2020 года настаивает на том, чтобы вывести UPI на международный уровень. Одной из причин такой агрессивной глобальной экспансии является снижение геополитических рисков.

В феврале 2022 года санкции ограничили доступ российских банков к Swift, международной платежной системе, используемой тысячами финансовых учреждений. Другие страны — особенно Индия, которая продолжает закупать сырую нефть у России — начали опасаться вторичных санкций.

«Мы добиваемся независимости от сети Swift», — комментирует Вивек Абрахам, волонтер iSPIRT.

Индия сотрудничает с банками и платежными компаниями в таких странах, как США, Великобритания, Сингапур, Саудовская Аравия, Оман и ОАЭ, чтобы сделать UPI доступным для индийской диаспоры или индийских туристов. Как объясняет Абрахам, это те страны, откуда в Индию поступает больше всего средств. Индия — один из крупнейших получателей денежных переводов в мире, объем которых в 2022 году составит около $100 млрд.

«Поскольку среднестатистический человек, живущий в странах Персидского залива, по сути, отправляет деньги через Western Union, которая по сути работает на сети Swift, этот этап исключается, и все переводы проходят за одну операцию, — объясняет Абрахам. — Поэтому Индия хочет создать новую систему, в которой со своего местного банковского счета вы сможете осуществлять переводы, даже не прикасаясь к долларовой системе».

Центральный банк Индии, с благословения правительства, заключает партнерские отношения, чтобы расширить охват UPI и обойти международные платежи, поддерживаемые американскими карточными сетями Visa и Mastercard.

Это беспокойство также проистекает из исторического прецедента. Во время Каргильской войны 1999 года США отклонили просьбу Индии о доступе к своей технологии GPS для планирования обороны; годом ранее США ввели экономические санкции против Индии из-за ядерных испытаний.

«Эти примеры показывают, как технологию можно использовать в качестве оружия», — говорит Анандарам из NICEorg.

Рэй из ORF отмечает, что эта нестабильность также нашла отклик в других развивающихся странах, особенно в африканских, которые с пониманием относятся к нейтральной позиции Индии в российско-украинском конфликте.

Экспорт цифровой публичной инфраструктуры осуществляется через MOSIP, модульную платформу идентификации с открытым исходным кодом. В 2018 году Нилекани воспользовался опытом Aadhaar, который был построен на проприетарном ПО, и предложил создать базовый идентификатор с открытым исходным кодом, которым могла бы бесплатно пользоваться любая страна.

В то время в большей части развивающегося мира еще не было цифровых ID, что лишало граждан социальной поддержки, медицинского обслуживания и доступа к финансовым услугам.

Успех Aadhaar в создании финансово инклюзивной системы идентификации — еще до пандемии — вызвал интерес по меньшей мере у 50 стран, которые хотели бы получить аналогичное решение.

Проект MOSIP, созданный на площадке Международного института информационных технологий в Бангалоре (IIIT-B), предлагал «Aadhaar в коробке», бюджетное решение для развивающихся стран, желающих создать основополагающую систему идентификации. Проект финансируется Фондом Билла и Мелинды Гейтс, Фондом сэра Ратана Тата и Omidyar Network.

Филиппины и Марокко показали наиболее успешные результаты во внедрении национального идентификатора с открытым исходным кодом на основе MOSIP. На данный момент на Филиппинах зарегистрировано 77,5 млн учетных записей. Еще 10 стран уже подписали соглашения и находятся на разных стадиях испытаний.

У MOSIP нет привязки к технологии, стране или частной компании — каждая страна может вносить изменения в стек в соответствии со своими требованиями.

«Индия может многое предложить, что объясняет, как и почему что-то вроде MOSIP находит огромную популярность в Африке», — говорит Анандарам.

Заинтересованные стороны считают, что в долгосрочной перспективе международное внедрение DPI — а также их обучение, развертывание, управление и эксплуатация — помогли бы Индии наладить более прочные двусторонние отношения.

Индийские предприниматели видят возможности по мере того, как стек выходит на глобальный уровень. В феврале, как только было объявлено о трансграничных платежах UPI, TechCrunch сообщил, что PhonePe от Walmart расширил поддержку международных платежей в Сингапуре, Маврикии, Непале, Бутане и ОАЭ.

Индийские инвесторы тоже настроены оптимистично.

«Этот стек транспортируется в разные части мира, и теперь стартапы получают возможность выйти на глобальный уровень», — прокомментировал Прашант Пракаш, партнер частной инвестиционной компании Accel, на панели «Глобализация индийского стека». Одна из его портфельных компаний, JusPay, помогает банкам отправлять сообщения для аутентификации транзакций UPI.

«Точно так же, как Visa переходила из страны в страну, у нас есть индийские стартапы, такие как JusPay, которые теперь могут стать глобальными поставщиками услуг и воспользоваться глобальными возможностями по мере роста экспорта», — говорит Пракаш.

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