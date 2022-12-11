Цифровые проекты, образование, энергетический переход: как делать бизнес в Индии

У российско-индийских отношений длительная история, и предприниматели уже стараются использовать эти предпосылки в интересах бизнеса. Руководитель направления по исследованиям Индии «Школы управления Сколково», эксперт программы Global Shift Лидия Кулик рассказывает об исторических связях и современных деловых возможностях в Индии.

По привычке, мы воспринимаем клише «Поворот на Восток» как развитие отношений с Китаем. Но это не единственный вектор движения: сложившаяся геополитическая ситуация в значительной степени оживила связи и с другим макрорегионом — Индией.

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Потенциал Индии как рынка и как делового партнера слабо изучен российскими предпринимателями, и совершенно напрасно.

Хотя в октябре 2000 года между Россией и Индией была подписана Декларация о стратегическом партнёрстве, в 2021 году торговый оборот между Россией и Индией составил всего $13,5 млрд; доля российского экспорта в Индию в России составила примерно 1,73%.

Сейчас ситуация меняется. Согласно правительственным планам обеих стран, к 2025 году объем торговли должен вырасти до $30 млрд; также план предусматривает рост двусторонних инвестиций в перспективные проекты — до $50 млрд.

В нынешней обстановке, с начала 2022 года, цифры поставок и объемы торговли быстро растут, причем речь идет не только об энергоресурсах.

Протекционизм со звездочкой

Предполагается, что в 2022-23 гг. темпы роста экономики Индии могут достичь 5,7%. После прихода к власти в 2014 году правительство Нарендры Моди проводит в стране масштабные реформы.

Их ключевая цель — создать преуспевающее государство 21 века, новую «мастерскую мира». Они также направлены на либерализацию иностранных инвестиций, во многих отраслях был увеличен лимит на участие иностранного капитала, вплоть до 100%.

При этом Индия известна протекционизмом. Индийцы открыты для всего, что может пригодиться им в построении крепкой экономики, но при этом готовы вернуться к ограничительным мерам, если иностранный бизнес не поддерживает «политику партии».

С прорывными технологическими решениями связаны надежды индийцев на решение многих задач: борьба с безработицей и бедностью, построение эффективной образовательной системы, решение проблем экологии и устойчивого развития.

В Индии уверены, что технологии имеют решающее значение, будь то создание интеллектуальных сетей в энергетическом секторе и повышение энергоэффективности экономики в целом, ограничение загрязнения воздуха или создание умных городов.

Сейчас индийцы открыты для компаний, готовых предложить им эти решения.

Хорошим примером может служить российский проект CityAir, сервис мониторинга атмосферного воздуха в городах. Платформа разрабатывается с 2016 года в Академгородке и сотрудничает с российскими вузами и исследовательскими центрами, а с недавнего времени – и с индийскими.

ВЫВОД: индийцы открыты к сотрудничеству с иностранными предпринимателями, которые предложат им решения для реализации стратегических государственных проектов.

Цифровая революция

2022 год ознаменован появлением сотого индийского «единорога» — компании с капитализацией $1 млрд. И это не предел: около 150 стартапов находятся «на скамейке запасных», подбираясь к заветному статусу.

Общее количество стартапов в стране приближается к отметке 80 тыс. Государство поддерживает развитие технопарков и стартап-инкубаторов, которые держат двери открытыми не только для местных, но и для иностранных компаний и инвесторов.

Хотя индийскую цифровую экосистему только начали выстраивать, ее развитие идет опережающими темпами, и российский бизнес имеет все шансы занять определенные ниши: искусственный интеллект, анализ больших данных и новые материалы.

Возможна совместная работа в области микроэлектроники и полупроводников, а также EdTech, FinTech и блокчейна.

Революционные изменения ожидаются в медицине, электронной торговле, энергетике, сельском хозяйстве, логистике, регулировании занятости и рынка труда – здесь также возможно сотрудничество.

Многие российские предприниматели уже активно используют тренд на цифровизацию ключевых социальных и экономических сфер.

Так, выпускники программы «Сколково» Global Shift, компания «Моторика» подготовила экспортную серию высокотехнологичных протезов руки, которые были отправлены на реализацию именно в Индию.

Несмотря на высокую популярность технических профессий и огромный конкурс в вузах, квалификация индийских выпускников не всегда может отвечать высоким мировым стандартам.

По этой причине образовательные стартапы в Индии — в числе ведущих. Последовавший за индийской цифровой революцией предпринимательский бум привел к тому, что в стране не хватает более миллиона высококвалифицированных инженеров-программистов.

Возможно это покажется удивительным, но Индия уже сейчас «хантит» специалистов из России – востребовано все, что связано с образованием и профессиональным обучением.

Повышение квалификации индийских IT-специалистов нашими экспертами и профильными компаниями пользуется спросом, как и менторство для стартапов.

Так, крупнейший образовательный проект Byju’s обладает базой в 150 млн подписчиков, а капитализация компании составляет $22 млрд.

На этом рынке активно оперируют стартапы российского происхождения и с российскими корнями: к примеру, фаундеры EdTech-проекта SkillFactory успешно основали новый проект в Индии под названием Coding Invaders, который призван решить задачу по подготовке высококвалифицированных IT-специалистов.

Образовательная платформа Учи.ру открыла индийское направление как наиболее перспективное, предварительно протестировав платформу во всех странах БРИКС.

Это неудивительно: в Индии более 260 млн школьников. С 2019 года на индийском рынке активно ведут деятельность проекты «ЯКласс», Getcourse, Refocus и «Алгоритмика».

ВЫВОД: Индия – колоссальный рынок для образовательных проектов и любых технологий, которые качественно развивают социальную сферу.

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Логистика и финансы: проблемы или возможности?

Традиционно сложным вопросом для российско-индийской торговли была логистика. Есть привычные маршруты такие как Мумбаи – Санкт-Петербург, но для развития торговли нужны новые решения.

Международный мультимодальный транспортный коридор (МТК) «Север-Юг» позволит значительно сократить время на перевозки грузов: срок доставки может варьироваться от 15 до 24 дней. В глобальном смысле все эти решения приведут к ускорению торговых операций и оборачиваемости капитала.

Индия также проявляет интерес к развитию Северного морского пути, а конкретнее — сотрудничеству с российским Дальним Востоком и развитию морского коридора Владивосток — Ченнаи.

В перспективе Северный морской путь и МТК «Север-Юг» должны объединиться в единую транспортную систему.

Также Индия и Россия договариваются переводить расчеты в национальные валюты. Стороны ведут работу над созданием новых цифровых финансовых инструментов, которые в перспективе могут стать основой для трансграничных платежей, что значительно облегчит расширение двусторонней торговли.

Несколько российских банков уже имеют полноформатное присутствие в Индии и обслуживают как российских, так и индийских клиентов. Активизировались переговоры о зоне свободной торговли между Индией и ЕАЭС.

Все эти решения призваны облегчить деловое взаимодействие не только на уровне государства и госкорпораций, но и для представителей среднего и малого бизнеса.

Создание современной инфраструктуры станет еще одной связующей нитью для рынков Индии и России.

ВЫВОД: развитие логистических связей даст больше возможностей для поставок как российских товаров в Индию, так и индийских в Россию. Скорость доставки увеличится, как и интенсивность торговли.

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Деловая культура: большая бизнес-семья

Важно понимать, что традиционный менталитет индийцев предусматривает длительное выстраивание доверия к партнеру, где важен не только бизнес.

Деловые отношения становятся практически семейными. Особенно к этому тяготеет среднее и старшее поколение предпринимателей, а еще никто не отменял главного канона индийской деловой активности — неторопливости и неспешности в ведении дел.

Снобизм и высокомерие в деловых отношениях с индийцами абсолютно неуместны, их быстро почувствуют и, скорее всего, откажутся от сотрудничества.

Искренний интерес к семье вашего индийского партнера поможет навести мосты, ваш рассказ о своей семье также будет воспринят благожелательно и позитивно.

Россия и российский бизнес сейчас воспринимаются в Индии с интересом, но на страну оказывается беспрецедентное давление: у большинства индийских компаний есть большое количество интересов и партнерств на западе, которыми не все хотели бы рисковать. К этому также необходимо относиться с пониманием и не торопить события.

ВЫВОД: развитие бизнеса с Индией обязательно предусматривает изучение и использование культурного кода страны и упор на долговременные, «семейные» отношения и с партнерами, и с ключевыми сотрудниками.

В качестве заключения: еще раз коротко о ведении бизнеса в Индии

Индийский рынок на данный момент открыт ко всему, что касается цифровой трансформации.

Индийские стартапы и инкубаторы заинтересованы в высококвалифицированной рабочей силе, что открывает двери для образовательных проектов.

Проекты в энергетическом секторе и переходе к альтернативным источникам энергии — тоже в списке приоритетных.

Развитие инфраструктурных проектов ускорит торговый оборот между Индией и Россией — это возможность, которую нужно иметь в виду.

Стоит сразу настроиться на размеренный и неторопливый темп ведения бизнеса со стороны индийских партнеров.

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Фото на обложке: Laurentiu Morariu / Unsplash