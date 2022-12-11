Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Колонки

Цифровые проекты, образование, энергетический переход: как делать бизнес в Индии

Колонки
Лидия Кулик
Лидия Кулик

Руководитель направления по исследованиям Индии «Школы управления Сколково», эксперт программы Global Shift

Екатерина Алипова

По привычке, мы воспринимаем клише «Поворот на Восток» как развитие отношений с Китаем. Но это не единственный вектор движения: сложившаяся геополитическая ситуация в значительной степени оживила связи и с другим макрорегионом — Индией.

У российско-индийских отношений длительная история, и предприниматели уже стараются использовать эти предпосылки в интересах бизнеса. Руководитель направления по исследованиям Индии «Школы управления Сколково», эксперт программы Global Shift Лидия Кулик рассказывает об исторических связях и современных деловых возможностях в Индии.  

Цифровые проекты, образование, энергетический переход: как делать бизнес в Индии

Содержание:

Потенциал Индии как рынка и как делового партнера слабо изучен российскими предпринимателями, и совершенно напрасно. 

Хотя в октябре 2000 года между Россией и Индией была подписана Декларация о стратегическом партнёрстве, в 2021 году торговый оборот между Россией и Индией составил всего $13,5 млрд; доля российского экспорта в Индию в России составила примерно 1,73%.

Сейчас ситуация меняется. Согласно правительственным планам обеих стран, к 2025 году объем торговли должен вырасти до $30 млрд; также план предусматривает рост двусторонних инвестиций в перспективные проекты — до $50 млрд.

В нынешней обстановке, с начала 2022 года, цифры поставок и объемы торговли быстро растут, причем речь идет не только об энергоресурсах.  

RB.RU готовит большое обновление — и мы хотим учесть пожелания и интересы вас, наших читателей. Если вы готовы поделиться своим мнением об RB.RU, переходите по ссылке, чтобы заполнить короткую анкету.

Протекционизм со звездочкой 

Предполагается, что в 2022-23 гг. темпы роста экономики Индии могут достичь 5,7%. После прихода к власти в 2014 году правительство Нарендры Моди проводит в стране масштабные реформы.

Их ключевая цель — создать преуспевающее государство 21 века, новую «мастерскую мира». Они также направлены на либерализацию иностранных инвестиций, во многих отраслях был увеличен лимит на участие иностранного капитала, вплоть до 100%.

При этом Индия известна протекционизмом. Индийцы открыты для всего, что может пригодиться им в построении крепкой экономики, но при этом готовы вернуться к ограничительным мерам, если иностранный бизнес не поддерживает «политику партии».

С прорывными технологическими решениями связаны надежды индийцев на решение многих задач: борьба с безработицей и бедностью, построение эффективной образовательной системы, решение проблем экологии и устойчивого развития.

В Индии уверены, что технологии имеют решающее значение, будь то создание интеллектуальных сетей в энергетическом секторе и повышение энергоэффективности экономики в целом, ограничение загрязнения воздуха или создание умных городов.

Сейчас индийцы открыты для компаний, готовых предложить им эти решения. 

Хорошим примером может служить российский проект CityAir, сервис мониторинга атмосферного воздуха в городах. Платформа разрабатывается с 2016 года в Академгородке и сотрудничает с российскими вузами и исследовательскими центрами, а с недавнего времени – и с индийскими.  

  • ВЫВОД: индийцы открыты к сотрудничеству с иностранными предпринимателями, которые предложат им решения для реализации стратегических государственных проектов. 

 

Цифровая революция

2022 год ознаменован появлением сотого индийского «единорога» — компании с капитализацией $1 млрд. И это не предел: около 150 стартапов находятся «на скамейке запасных», подбираясь к заветному статусу.

Общее количество стартапов в стране приближается к отметке 80 тыс. Государство поддерживает развитие технопарков и стартап-инкубаторов, которые держат двери открытыми не только для местных, но и для иностранных компаний и инвесторов.

Хотя индийскую цифровую экосистему только начали выстраивать, ее развитие идет опережающими темпами, и российский бизнес имеет все шансы занять определенные ниши: искусственный интеллект, анализ больших данных и новые материалы.

  • Возможна совместная работа в области микроэлектроники и полупроводников, а также EdTech, FinTech и блокчейна.
  • Революционные изменения ожидаются в медицине, электронной торговле, энергетике, сельском хозяйстве, логистике, регулировании занятости и рынка труда – здесь также возможно сотрудничество. 

Многие российские предприниматели уже активно используют тренд на цифровизацию ключевых социальных и экономических сфер.

Так, выпускники программы «Сколково» Global Shift, компания «Моторика» подготовила экспортную серию высокотехнологичных протезов руки, которые были отправлены на реализацию именно в Индию.

Несмотря на высокую популярность технических профессий и огромный конкурс в вузах, квалификация индийских выпускников не всегда может отвечать высоким мировым стандартам.

По этой причине образовательные стартапы в Индии — в числе ведущих. Последовавший за индийской цифровой революцией предпринимательский бум привел к тому, что в стране не хватает более миллиона высококвалифицированных инженеров-программистов. 

  • Возможно это покажется удивительным, но Индия уже сейчас «хантит» специалистов из России – востребовано все, что связано с образованием и профессиональным обучением.
  • Повышение квалификации индийских IT-специалистов нашими экспертами и профильными компаниями пользуется спросом, как и менторство для стартапов.

Так, крупнейший образовательный проект Byju’s обладает базой в 150 млн подписчиков, а капитализация компании составляет $22 млрд.

На этом рынке активно оперируют стартапы российского происхождения и с российскими корнями: к примеру, фаундеры EdTech-проекта SkillFactory успешно основали новый проект в Индии под названием Coding Invaders, который призван решить задачу по подготовке высококвалифицированных IT-специалистов. 

Образовательная платформа Учи.ру открыла индийское направление как наиболее перспективное, предварительно протестировав платформу во всех странах БРИКС.

Это неудивительно: в Индии более 260 млн школьников. С 2019 года на индийском рынке активно ведут деятельность проекты «ЯКласс», Getcourse, Refocus и «Алгоритмика».

  • ВЫВОД: Индия – колоссальный рынок для образовательных проектов и любых технологий, которые качественно развивают социальную сферу.  

Читать по теме: 5 главных проблем индийского рынка: памятка для IT-предпринимателя

Логистика и финансы: проблемы или возможности?

Традиционно сложным вопросом для российско-индийской торговли была логистика. Есть привычные маршруты такие как Мумбаи – Санкт-Петербург, но для развития торговли нужны новые решения.

  • Международный мультимодальный транспортный коридор (МТК) «Север-Юг» позволит значительно сократить время на перевозки грузов: срок доставки может варьироваться от 15 до 24 дней. В глобальном смысле все эти решения приведут к ускорению торговых операций и оборачиваемости капитала.
  • Индия также проявляет интерес к развитию Северного морского пути, а конкретнее — сотрудничеству с российским Дальним Востоком и развитию морского коридора Владивосток — Ченнаи.
  • В перспективе Северный морской путь и МТК «Север-Юг» должны объединиться в единую транспортную систему. 

Также Индия и Россия договариваются переводить расчеты в национальные валюты. Стороны ведут работу над созданием новых цифровых финансовых инструментов, которые в перспективе могут стать основой для трансграничных платежей, что значительно облегчит расширение двусторонней торговли.

Несколько российских банков уже имеют полноформатное присутствие в Индии и обслуживают как российских, так и индийских клиентов. Активизировались переговоры о зоне свободной торговли между Индией и ЕАЭС.

Все эти решения призваны облегчить деловое взаимодействие не только на уровне государства и госкорпораций, но и для представителей среднего и малого бизнеса.

Создание современной инфраструктуры станет еще одной связующей нитью для рынков Индии и России.

  • ВЫВОД: развитие логистических связей даст больше возможностей для поставок как российских товаров в Индию, так и индийских в Россию. Скорость доставки увеличится, как и интенсивность торговли. 

Читать по теме: Оценить потенциал своего продукта на рынке Индии: как это сделать и что учесть

Деловая культура: большая бизнес-семья 

Важно понимать, что традиционный менталитет индийцев предусматривает длительное выстраивание доверия к партнеру, где важен не только бизнес.

Деловые отношения становятся практически семейными. Особенно к этому тяготеет среднее и старшее поколение предпринимателей, а еще никто не отменял главного канона индийской деловой активности — неторопливости и неспешности в ведении дел.

Снобизм и высокомерие в деловых отношениях с индийцами абсолютно неуместны, их быстро почувствуют и, скорее всего, откажутся от сотрудничества.

Искренний интерес к семье вашего индийского партнера поможет навести мосты, ваш рассказ о своей семье также будет воспринят благожелательно и позитивно. 

Россия и российский бизнес сейчас воспринимаются в Индии с интересом, но на страну оказывается беспрецедентное давление: у большинства индийских компаний есть большое количество интересов и партнерств на западе, которыми не все хотели бы рисковать. К этому также необходимо относиться с пониманием и не торопить события. 

  • ВЫВОД: развитие бизнеса с Индией обязательно предусматривает изучение и использование культурного кода страны и упор на долговременные, «семейные» отношения и с партнерами, и с ключевыми сотрудниками.

В качестве заключения: еще раз коротко о ведении бизнеса в Индии

  • Индийский рынок на данный момент открыт ко всему, что касается цифровой трансформации.
  • Индийские стартапы и инкубаторы заинтересованы в высококвалифицированной рабочей силе, что открывает двери для образовательных проектов.
  • Проекты в энергетическом секторе и переходе к альтернативным источникам энергии — тоже в списке приоритетных.
  • Развитие инфраструктурных проектов ускорит торговый оборот между Индией и Россией — это возможность, которую нужно иметь в виду.
  • Стоит сразу настроиться на размеренный и неторопливый темп ведения бизнеса со стороны индийских партнеров.

Читать по теме: 

Сможет ли Индия стать мировой фабрикой вместо Китая?

Как Индия становится важным игроком в глобальной игровой индустрии

Фото на обложке: Laurentiu Morariu / Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Нетворкинг за границей: как наладить новые бизнес-связи после переезда
  2. 2 Tech Export to India объявила компании, которые готовы выйти на рынок Индии
  3. 3 5 главных проблем индийского рынка: памятка для IT-предпринимателя
  4. 4 Оценить потенциал своего продукта на рынке Индии: как это сделать и что учесть
  5. 5 На вебинаре Tech Export to India расскажут, как российским компаниям выходить на рынок Индии
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

12 декабря 2022

X-MAS HACK 2022

13 декабря 2022

Антихакатон «No-code разработка IT-решений»

14 декабря 2022

HackWagon22

Все ВОЗМОЖНОСТИ