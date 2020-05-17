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Истории

Сергей Гуриев: «Представьте, что в Кремниевой долине не было бы людей, которые родились в эмигрантских семьях или в других странах»

Истории
Ольга Лисина
Ольга Лисина

Редактор

Ольга Лисина

Лекторий РЭШ совместно с проектом InLiberty проводит цикл онлайн-лекций «Экономика и жизнь» — о том, как экономисты видят ситуацию с пандемией и ее последствия, а также о тех глобальных проблемах, с которыми сегодня сталкиваются люди.

14 мая состоялась лекция профессора экономики Школы политических наук в Париже Сергея Гуриева «Неравенство: что это такое и можно ли с ним справиться?». Мы записали для вас самое интересное, а полную видеоверсию можно посмотреть здесь.

Сергей Гуриев: «Представьте, что в Кремниевой долине не было бы людей, которые родились в эмигрантских семьях или в других странах»

Почему важно сейчас задуматься о неравенстве

Пандемия, карантин — это всегда шок, который усиливает неравенство. 

По сравнению с 2008—2009 годами, нынешний кризис еще более интенсивный. Это не только экономический кризис, не только кризис спроса, не только снижение цен на нефть (хотя цены на нефть упали еще больше, чем в 2008–2009 годах) — это еще и кризис социальный. 

Когда вы находитесь на карантине, конечно же, возникают вопросы, связанные с тем, какие у вас условия для того, чтобы работать и легче переносить этот карантин. И неравенство играет огромную роль. 

Если вы богаче, то, скорее всего, у вас лучше состояние здоровья, вам легче получить доступ к качественному здравоохранению. У вас больше недвижимости, больше квартира или даже загородный дом, в котором вам легче жить и работать.

Кроме того, такой кризис, конечно, приводит к потерям дохода, полным или частичным, поэтому полезно иметь сбережения, чтобы прожить эти несколько месяцев, даже если у вас упал или исчез доход.

Но самое главное — это разрыв между квалифицированными и низкоквалифицированными специалистами. 


Shutterstock / Hyejin Kang

Высококвалифицированные специалисты могут работать в удаленном режиме. Если ваша работа является ручной, вы можете зарабатывать, производить добавленную стоимость только тогда, когда вы физически выходите на работу. Это подвергает вас риску, и перед вами возникает тяжелая проблема: вы можете рисковать здоровьем и зарабатывать деньги или сохранять здоровье и таким образом терять свои доходы.

Уже сейчас есть целый ряд исследований, в том числе по Америке и другим развитым странам, которые показывают, что в этот кризис и по доходам, и по здоровью труднее всего приходится более уязвимым слоям общества — менее квалифицированным, менее богатым.

Неравенство доходов и неравенство богатства

Обычно неравенство измеряется на основании характеристик группы людей, у которых есть, например, разные доходы. Можно измерять неравенство дохода до налогов, после уплаты налогов, неравенство богатств, неравенство зарплат. Все это абсолютно нетривиальные проблемы, и на эти вопросы получаются разные ответы. 

Часто измеряется неравенство зарплат, потому что это проще. Очень редко измеряется неравенство богатства, потому что данные о богатстве собрать совсем нелегко. Но это гораздо более важный показатель, потому что он фактически накапливает данные о доходе за много-много лет.

Ваше богатство сегодня — это следствие того, какой доход вы получали много лет до этого. И в этом смысле это более устойчивый и информативный показатель. 

Приведу простой пример. Например, с точки зрения неравенства дохода, Россия — это нормальная страна с примерно таким же уровнем неравенства, как США или некоторые западноевропейские страны.

Но если мы посмотрим на неравенство богатства, то выяснится, что, по разным оценкам, в том числе по оценке Всемирного отчета о богатстве, который делает каждый год исследовательский институт банка Credit Suisse, Россия — это страна, в которой неравенство богатства выше всего в мире. 

Эти оценки несовершенны, в них много предположений и неточностей. Качество данных, особенно по России, не очень высокое. Тем не менее, если вам кажется, что Россия — это страна с огромным уровнем неравенства, то вам нужно смотреть именно на неравенство богатства. 


Shutterstock / StunningArt

«Плохое» и «хорошее» неравенство

Почему экономисты часто говорят о неравенстве возможностей?

Неравенство возможностей — это то неравенство, которое очевидно является «плохим». 

Бывает «хорошее» неравенство. Например, когда речь идет о переходе страны от плановой экономики к рыночной. В плановой экономике существует так называемая компрессия зарплат и доходов. Неравенство доходов в плановой экономике является очень низким. Но получается так, что если вы много работаете, вы все равно получаете столько же, сколько люди, которые работают мало. 

В этом смысле переход к рынку должен приводить к росту неравенства, и это даже хорошо, потому что вознаграждается усилие, инициатива, талант, и это в конечном счете может привести к ускорению экономического роста. Как мы, собственно, и видели в большинстве посткоммунистических стран. 

С другой стороны, нам, конечно, не нравится неравенство, которое обусловлено не вашим талантом или усилиями, а теми факторами, на которые вы не можете повлиять. А именно: родились ли вы в богатой или бедной семье, в большом или маленьком городе, в бедной или богатой стране, какой у вас гендер, раса, национальность.

Это, конечно, несправедливо, если люди, которые родились в неправильном месте и в неправильное время, получают другие возможности. И как бы хорошо они ни работали, они не смогут добиться успеха. Это, безусловно, является несправедливым, и такое неравенство осуждают все: и левые, и правые, и даже либертарианцы. 

Неравенство возможностей — это не только несправедливость, но и неэффективность.

Потому что когда талантливый человек, который родился в неправильном месте, в неправильное время, в неправильной семье, или у него не тот цвет волос или глаз, из-за отсутствия возможностей не реализует свой потенциал. В этом случае, конечно, вся экономика страдает. 

Представьте себе, что в Кремниевой долине не было бы людей, которые родились в эмигрантских семьях или в других странах.

Как выясняется, примерно половина ведущих стартапов Кремниевой долины основана людьми, которые принадлежат к самым разным дискриминированным меньшинствам или к сообществу эмигрантов.

И в этом смысле, конечно, хорошо, что мы даем возможность в современной конкурентной капиталистической экономике таким людям реализовать себя. Но, к сожалению, неравенство возможностей остается высоким.


Неравный доступ к образованию

Очень важный фактор — в Америке это один из ключевых факторов неравенства — это доступ к образованию. Это на самом деле очень тонкий болезненный вопрос, который связан с тем, что в Америке, если вы попадаете в колледж, в университет — что сделать, как правило, не очень легко, — то дальше ваша карьера, скорее всего, сложится хорошо и вы будет зарабатывать относительно много денег. 


Shutterstock / Freedomz

Оказывается, что корреляция между доходами родителей и вероятностью попасть в колледж очень высокая. И это один из определяющих факторов неравенства.

Может показаться, что в Америке, как и во всем мире, есть меритократия. Если вы получили высшее образование, вы зарабатываете больше — что в этом плохого? Что в этом несправедливого?

Ответ такой: несправедливость в том, что не все могут получить хорошее образование. 

Если вы родились в образованной богатой семье, вероятность попасть в колледж в Америке гораздо выше. И именно поэтому европейские страны так много говорят о том, что хорошее высшее образование должно быть доступным. А может быть, даже бесплатным.

Неравенство и рыночная экономика

Один из парадоксов перехода к рыночной экономике заключается в том, что хотя переход к рынку в целом в большинстве стран повысил качество и уровень жизни, на самом деле поддержка рыночной экономики не только в России, но и во всех странах существенно ниже, чем можно было ожидать. 

Один из факторов, которым я для себя объясняю это, заключается в том, что во многих из этих стран сильно выросло несправедливое неравенство. Несправедливое неравенство дает почву для популистов, дает людям понимание того, что система работает не для них.

И это одна из причин, почему стоит бороться с несправедливым неравенством.

Неравенство бывает разным, и не нужно думать, что люди не понимают, какое неравенство работает и какое не работает.

Продолжение читайте здесь.

Фото на обложке: Shutterstock / imeShops

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