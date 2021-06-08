Ученые обнаружили похожие свойства у белка мучных червей и молока

Ученые из Маастрихтского университета обнаружили, что белок, который содержится в мучных червях, во многом напоминает молочный белок. Согласно исследованию , опубликованному в The American Journal of Clinical Nutrition, он так же переваривается, поглощается и стимулирует рост мышц. Кроме этого, в белках мучных червей присутствуют все девять необходимых аминокислот. Потребители пока не готовы принять этот ингредиент, но постепенно он выходит на новые рынки.

Несмотря на то, что белок насекомых остается нишевым сектором, к 2023 году по оценке Global Market Insights он может превысить $522 млн. Чаще всего в этой отрасли используют жуков, кузнечиков, саранчу и сверчков.

Растительные аналоги часто критикуют из-за того, что их питательные свойства отличаются от белка животного происхождения. Соя и горох содержат больше белка, чем другие растения, но в плане вкуса и текстуры представляют трудности для производителей.

Насекомые могут решить обе проблемы. Исследование Маастрихтского университета показывает, что альтернативный белок из мучных червей позволит потребителям не страдать от нехватки полезных веществ в рационе. Ранее было продемонстрировано, что растворимые в воде экстракты съедобных кузнечиков, шелкопрядов и сверчков являются лучшим антиоксидантом, чем свежевыжатый апельсиновый сок.

Food Navigator указывает, что личинки мучного червя могут не только повысить содержание белка, но и улучшить структуру продуктов.

Еще один аргумент в пользу белка насекомых — экологичность. Недавно Ynsect представила исследование полного цикла производства мучных червей, по результатам которого процедура является полностью углеродно отрицательной.

Кроме того, производить белок из насекомых эффективнее, чем из животных. Некоторые источники утверждают, что насекомые лучше превращают корм в белок.

Несмотря на потенциальные преимущества этого продукта, далеко не все потребители готовы к нему.

По результатам опроса Вагенингенского университета 2017 года, большинство потребителей не станут есть жуков в переработанном или сублимированном виде, либо в составе других продуктов.

Лишь половина была готова попробовать белок из насекомых.

Позиция регуляторов также вызывает неуверенность. В январе 2021 года Европейская служба по контролю за качеством продуктов питания одобрила употребление в пищу высушенных мучных червей. Власти США и прочих рынков пока не высказали четкую позицию по этому вопросу.

Сейчас белок из мучных червей, который делает Ynsect, используется для производства кормов. Как сообщает AgFunderNews, компания планирует выйти на рынок продуктов для человека, запустив линейку спортивного питания. Но чтобы выйти за пределы ЕС, ей понадобится одобрение регуляторов.

Существуют и другие стартапы, которые работают с белком насекомых.

Beta Hatch из Сиэтла производит из мучных червей насыщенные белки, масла и питательные вещества для сельского хозяйства. Protix работает с личинками черной львинки, а Cricket One выпускает котлеты для бургеров из растений и белка сверчков.

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