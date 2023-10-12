Мафия Instacart: 11 стартапов, которые запустили выходцы из службы доставки

После ухода из Instacart некоторые сотрудники основали собственные компании в различных сферах, от страхования и HR до ИИ. Среди их инвесторов — ведущие венчурные фонды, такие как SoftBank, First Round Capital и Two Sigma, а всего они привлекли не менее $144 млн.

Anomalo (Эллиот Шмуклер и Джереми Стэнли)

Финансирование: $39 млн.

$39 млн. Инвесторы: First Round Capital, Foundation Capital, Norwest Venture Partners, Nextview Ventures, Two Sigma Ventures.

First Round Capital, Foundation Capital, Norwest Venture Partners, Nextview Ventures, Two Sigma Ventures. Количество сотрудников: 50.

Эллиот Шмуклер работал в Instacart директором по росту с 2016 по 2018 годы. Он руководил периодом быстрого расширения компании, помогая ей увеличивать объем продаж продуктов питания и число платных подписчиков Instacart Express.

Фото в тексте: Эллиот Шмуклер

Работая в Instacart, Шмуклер заметил, что в период активного роста данные низкого качества могут вызывать проблемы. Поэтому он основал Anomalo вместе с коллегой Джереми Стэнли, который был главным специалистом по данным Instacart с 2015 по 2018 годы.

Anomalo сканирует наборы данных, автоматически выявляет в них проблемы и указывает на их основные причины, помогая эффективно их устранять.

Ascend (Правин Чекури и Эндрю Винн)

Финансирование: $36 млн.

$36 млн. Инвесторы: First Round Capital, Index Ventures, Susa Ventures.

First Round Capital, Index Ventures, Susa Ventures. Количество сотрудников: 24.

Чекури и Винн познакомились в Instacart, где Чекури занимал должность разработчика ПО, а Винн работал в команде по данным и каталогу.

В 2018 году Чекури и Винн запустили стартап по обслуживанию домов Sheltr, который позже был куплен страховой компанией Hippo.

Фото в тексте: Правин Чекури, Эндрю Винн

В апреле 2021 года они основали второй стартап Ascend, который предлагает автоматизированные финансовые услуги в сфере страхования. В прошлом году Ascend привлек $30 млн в раунде серии А, который возглавил Index Ventures.

По словам Винна, в Instacart ценилась каждая минута, что побуждало команды работать быстро и эффективно, делая компанию прибыльной. Основатели по-прежнему придерживаются этого принципа и во многом объясняют свой успех опытом, приобретенным в Instacart.

Cabin (Джонатан Хиллис)

Финансирование: неизвестно.

неизвестно. Инвесторы: EBerg Capital, Awesome People Ventures, Draft Ventures, Multicoin Capital.

EBerg Capital, Awesome People Ventures, Draft Ventures, Multicoin Capital. Количество сотрудников: 6.

Хиллис основал Cabin в 2021 году. Его целью было создать «глобальную сеть коливингов» с физическими локациями, объединенными общей культурой, экономикой и способом управления.

Фото в тексте: Джонатан Хиллис

Cabin предлагает удаленным сотрудникам возможность арендовать жилье для совместного проживания и работы в таких местах, как Пуэрто-Рико, штаты Вашингтон и Массачусетс.

Хиллис запустил стартап на заработанные в Instacart средства. Он проработал в компании шесть лет, последняя его должность — директор по продукту, покупателям и маркетплейсу, которую он занимал в 2020-2021 годах.

Ранее Хиллис был менеджером по продукту группы для покупателей, а также менеджером по продукту в командах по performance-маркетингу, росту числа покупателей и доступности.

Forage (Офек Лавиан)

Финансирование: $22,5 млн.

$22,5 млн. Инвесторы: PayPal Ventures, Y Combinator, кофаундер Instacart Апурва Мехта.

PayPal Ventures, Y Combinator, кофаундер Instacart Апурва Мехта. Количество сотрудников: 40.

Будучи главой отдела платежей Instacart, Лавиан запустил платежную систему, которая позволяет приобретать продукты в интернете на продовольственное пособие. Задача оказалась непростой: из-за необходимости использовать для платежей определенное ПО разработка заняла почти девять месяцев.

Офек Лавиан. Фото в тексте: Forage

Позже Лавиан покинул Instacart и в 2021 году присоединился к Forage, чтобы разрабатывать ПО, которое поможет продавцам принимать онлайн-платежи в виде пособий.

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«Меня вдохновил опыт в Instacart, когда я создавал продукты, позволяющие американцам с низкими доходами тратить продовольственные пособия в интернете», — сказал Лавиан.

Mercator (Эндрю Дуберштейн и Дейтон Торп)

Финансирование: неизвестно.

неизвестно. Инвесторы: Y Combinator, Soma Capital, Tribe Capital, Rebel Fund.

Y Combinator, Soma Capital, Tribe Capital, Rebel Fund. Количество сотрудников: 3.

Дуберштейн и Торп познакомились, когда работали вместе в команде дата-сайенс Instacart. Они решили создать Mercator, который, согласно официальному сайту, предлагает инструмент с ИИ для написания «более быстрого, умного и дешевого» кода SQL.

Фото в тексте: Эндрю Дуберштейн, Дейтон Торп

В 2022 году Mercator попал в летний набор Y Combinator, следуя по стопам прошлого работодателя своих основателей. С тех пор Торп и Дуберштейн разработали для Mercator несколько инструментов, в том числе Census Explorer, который позволяет анализировать данные переписи населения, используя естественный язык.

Monocle (Ноам Шпиро)

Финансирование: неизвестно.

неизвестно. Инвесторы: неизвестно.

неизвестно. Количество сотрудников: неизвестно.

Шпиро запустил Monocle в прошлом году. Стартап предлагает операционную систему, через которую потребительские бренды могут организовывать рекламные кампании с помощью ИИ.

Фото в тексте: Ноам Шпиро

В Instacart Шпиро занимал должность технического директора. Он также работал в Lyft, где был старшим техническим менеджером. Опыт в обеих компаниях вдохновил его на создание Monocle.

Как рассказал Шпиро, в Lyft его команда разрабатывала систему рекламного таргетинга, благодаря чему он убедился в ее эффективности. «В Instacart я увидел, насколько сильно небольшие изменения цен влияют на конверсию и как продвинутый ИИ может ускорить рост», — добавил он.

Outreach Grid (Тиффани Панг)

Финансирование: неизвестно.

неизвестно. Инвесторы: DG Ventures.

DG Ventures. Количество сотрудников: 10.

Панг устроилась в Instacart в 2014 году, когда в компании работало около 20 человек, и создала первый каталог товаров с фотографиями и указанием остатка на складе. В компании она занимала такие должности, как разработчик ПО и руководитель по данным каталога.

Фото в тексте: Тиффани Панг

«Мне посчастливилось не только увидеть то, как создавался стартап, но и быть частью быстрорастущей компании», — сказала Панг.

После ухода из Instacart она прошла лагерь программирования, а затем основала стартап Outreach Grid, который предлагает пакет ПО для управления услугами для бездомных.

«Обучение, наставничество, как расширять деятельность, как создавать продукт, как строить и развивать команду, как формировать ценности компании — вот ценности и опыт, которые я приобрела, чтобы в итоге запустить свой стартап», — рассказала Панг.

Pequity (Кейтлин Кнопп)

Финансирование: $19 млн.

$19 млн. Инвесторы: First Round Capital, Scribble Ventures, Norwest Venture Partners.

First Round Capital, Scribble Ventures, Norwest Venture Partners. Количество сотрудников: 49.

Кнопп в течение четырех лет управляла выплатами в Google, а затем возглавила команду по компенсациям и аналитике персонала в стартапе по разработке беспилотных автомобилей Cruise. В 2019 году она стала главой отдела глобальных компенсаций Instacart.

Фото в тексте: Кейтлин Кнопп

В 2021 году Кнопп покинула Instacart и создала Pequity — ПО для управления компенсациями сотрудников, которое помогает компаниям повысить точность и равенство в оплате труда. В 2021 году стартап привлек $15,5 млн в рамках серии А от Norwest Venture Partners.

Rootly (Джей Джей Тан и Квентин Руссо)

Финансирование: $15,2 млн.

$15,2 млн. Инвесторы: XYZ Venture Capital, Gradient Ventures, Y Combinator.

XYZ Venture Capital, Gradient Ventures, Y Combinator. Количество сотрудников: 32.

Тан и Руссо познакомились в Instacart, где Тан был старшим менеджером по продукту, Руссо — старшим инженером по надежности. На своем опыте они осознали, что необходимо более эффективно реагировать на такие инциденты, как сбои.

Фото в тексте: Джей Джей Тан, Квентин Руссо

Rootly автоматизирует большую часть административной работы, связанной с реагированием на инциденты. По словам Тана, платформу используют сотни компаний, в том числе TripAdvisor, Nvidia, Grammarly и Canva.

SilkChart (Андреа Акереле Фрэнсис)

Финансирование: $5,2 млн.

$5,2 млн. Инвесторы: Y Combinator, SoftBank, Harlem Capital, Global Founders Capital.

Y Combinator, SoftBank, Harlem Capital, Global Founders Capital. Количество сотрудников: 5.

Фрэнсис работала в Instacart с 2017 по 2021 годы. Большую часть этого времени она занимала должность главы отдела продуктов, уделяя особое внимание удержанию клиентов.

Андреа Акереле Фрэнсис. Фото в тексте: SilkChart

После ухода из Instacart Фрэнсис основала компанию по аналитике продаж на базе ИИ SilkChart. В 2022 году стартап был принят в летний набор Y Combinator.

«Мне повезло многому научиться у основателей Instacart, работая вместе с ними, особенно тому, как важно привлекать и удерживать замечательных людей», — сказала Фрэнсис.

Umamicart (Уилл Николс)

Финансирование: $9,3 млн.

$9,3 млн. Инвесторы: M13, FJ Labs, Picus, Starting Line, Golden Ventures.

M13, FJ Labs, Picus, Starting Line, Golden Ventures. Количество сотрудников: 12 (штатные), 30 (внештатных).

Николс работал в Instacart с 2014 по 2017 годы, где занимал такие должности, как операционный менеджер и генеральный менеджер. Ранее он четыре года занимался маркетингом и развитием бизнеса в TripAdvisor.

После ухода из Instacart Николс получил степень магистра делового администрирования в Школе бизнеса Стерна при Нью-Йоркском университете. Затем он стажировался в венчурных фондах Schematic Ventures и Dorm Room Fund, а также два года проработал в инвестиционной компании FJ Labs.

Фото в тексте: Уилл Николс

В 2020 году Николс запустил онлайн-магазин азиатских продуктов Umamicart, где занимает должность исполнительного директора. Сейчас стартап осуществляет доставку в Нью-Йорке и Средне-Атлантических штатах. В конце 2021 года он получил посевное финансирование.

«Я обращался к сети выпускников Instacart за советами по разным вопросам, от сбора средств до ведения бизнеса, и я использовал эту сеть по максимуму: в Umamicart есть как сотрудники, так и инвесторы из выпускников Instacart», — рассказал Николс.

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