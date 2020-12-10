Шесть эффективных способов использовать Instagram для поиска работы

Отчет веб-сервиса Jobvite за 2020 год показывает, что популярность Instagram среди работодателей выросла на 20%. Теперь 37% рекрутеров просматривают его в поисках идеального кандидата. Рассмотрим шесть простых способов использовать Instagram в поиске работы.

По словам старшего вице-президента Jobvite Келли Лавин, рост популярности Instagram связан с повышением внимания к бренду и присутствию в социальных сетях, а также стремлением компаний улучшить свой имидж. «Рекрутеры хотят узнать больше о личности кандидата, а контент в Instagram помогает им в этом», — говорит она.

Если вы ищете новое место работы, значит настало время обратить внимание на свою страницу в Instagram.

Подготовьте соответствующий контент

Проанализируйте контент в своем аккаунте. «Подумайте, отражает ли он ваш профессионализм», — советует специалист сайта по поиску работы Monster.com Вики Салеми. По ее словам, профиль не обязательно должен быть посвящен только профессиональной деятельности, однако он должен показывать вас как многостороннего кандидата.

«Вы также можете создать отдельный аккаунт в Instagram», — утверждает Лавин. Однако большинство работодателей хотят понять личность будущего кандидата, поэтому иногда такой подход не даст желаемых результатов.

Продемонстрируйте навыки

Instagram — это платформа для визуального контента, поэтому вполне естественно увидеть там фото домашних животных и видеорецепты. «Однако, если вы используете его для поиска работы, важно показать свои ценности и профессиональные начинания, а также навыки и опыт», — говорит Салеми.

Например, если год назад вы проводили конференцию на тысячу человек, а также управляли бюджетами и поставщиками, значит самое время опубликовать фото с этого мероприятия. Подписать можно так: «Трудно поверить, что это было год назад! Потребовалось много работы, но результат того стоил». Не забудьте добавить хэштеги с этой конференции.

Исследуйте компанию

По данным исследования Jobvite, в первую очередь соискатели ожидают, что будущий работодатель будет обеспечивать разнообразие и равные возможности для сотрудников, предусматривать льготы и соблюдать меры по предупреждению распространения коронавируса, а также позволит выбрать формат работы. По словам Салеми, найти эту информацию можно в Instagram.

Посмотрите посты и фотографии в Instagram-аккаунте работодателя — они могут содержать важные сведения о нем. Например, как он поддерживает удаленных сотрудников, и отдает ли предпочтение более опытным кандидатам. Более того, вы также можете найти информацию об открытых вакансиях и успеть подать заявку быстрее других.

Взаимодействуйте с аккаунтом компании

«Как только вы приведете в порядок свой профиль, подпишитесь на аккаунты компаний, которые вас интересуют, и взаимодействуйте с ними, — советует вице-президент по персоналу в JazzHR Кори Берки. — Это новый способ установить отношения».

По словам Лавин, вы также можете связаться с ключевыми сотрудниками и рекрутерами. «Не стоит переусердствовать. Однако оценивать посты компании, добавлять ценные комментарии и участвовать в обсуждениях в разумной мере — отличная возможность обратить на себя внимание», — добавляет она.

Обратите внимание на хэштеги

Поиск по таких хэштегам, как #nowhiring, #hiring, #jobs, может открыть новые возможности, о которых вы даже не подозревали. Также обратите внимание на хэштеги, которые используют интересующие вас работодатели. «Когда это уместно, добавляйте их в свои посты», — советует Салеми.

Подстройтесь под алгоритм платформы

По словам Салеми, чем больше вы подписываетесь на определенный тип компаний, тем больше помогает вам Instagram. «Его алгоритм будет предлагать вам похожие компании. Вы также можете подписаться на ассоциации и профессиональные организации в различных индустриях, чтобы быть в курсе последних событий и тенденций», — рассказывает она. Если вы не можете найти конкретного работодателя в Instagram, то попробуйте найти ссылку на аккаунт на его сайте.

«Instagram стоит рассматривать как визуальное резюме, показывающее ваши навыки, опыт, сильные стороны и интересы», — утверждает Салеми. Более того, убедитесь, что все ваши социальные сети соответствуют вашему бренду, профессионализму и тому, как вы представляете себя миру.

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