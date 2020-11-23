Почему вашему сайту нужен виджет Instagram: 9 преимуществ для бизнеса

Instagram — популярная соцсеть с почти 500 млн активных пользователей в день. Маркетологи активно используют эту платформу для продвижения продуктов. Чтобы повысить узнаваемость бренда и привлечь новых посетителей, можно встроить ленту Instagram на сайт. Рассмотрим 9 причин, почему это полезно для бизнеса.

Повышает узнаваемость бренда

С помощью виджета Instagram посетители смогут просматривать аккаунт бренда, не покидая страницы сайта. Это, в свою очередь, увеличивает время пребывания на нем. Более того, таким образом потенциальным клиентам будет намного легче находить нужные продукты. Это способствует укреплению бизнеса в маркетинговой экосистеме.

Улучшает качество взаимодействия

Так как пользователи будут проводить на сайте больше времени, они смогут лучше изучить бренд и его продукты. Визуальный контент — отличный способ привлечь внимание аудитории и побудить ее приобретать товары. Чем выше вовлеченность, тем лучше качество взаимодействия с сайтом.

Расширяет охват клиентов

Виджет Instagram с визуально привлекательным контентом украшает сайт и помогает пользователям погрузиться в атмосферу бренда. Это отличный способ быстро проникнуть в новые слои рынка и в кратчайшие сроки охватить более широкую аудиторию.

Повышает доверие покупателей

В Instagram можно найти множество отзывов и обзоров на продукты от настоящих пользователей. Встроенный виджет, в котором отображается эта информация, повышает не только доверие к самому сайту, но и демонстрирует надежность бренда и его продуктов.

Улучшает внешний вид сайта

Лента Instagram наполнена привлекательным контентом. Такой яркий цветовой акцент на сайте, как встроенный виджет, сделает его еще более интересным для посетителей. В результате увеличится не только время пребывания на сайте, но и уровень взаимодействия и количество покупок.

Упрощает покупки

Instagram представил новую функцию покупок напрямую из приложения. Теперь магазины могут добавлять специальные теги на изображения с названием и ценой товара. Нажав на отметку, можно перейти на страницу с подробным описанием. Таким образом покупатели смогут совершать покупки прямо через ленту встроенного виджета Instagram, не покидая страницы сайта. Это значительно ускоряет и упрощает процесс приобретения товара.

Повышает яркость сайта

В Instagram представлен яркий и привлекательный контент, который побуждает клиентов к покупке. А с помощью агрегатора социальных сетей можно кастомизировать ленту Instagram для целевой аудитории. Этот инструмент позволяет настроить фон, шрифт, цвет и дизайн виджета.

Привлекает внимание к кампании бренда

Виджет Instagram также можно использовать, чтобы привлечь внимание более широкой аудитории к рекламной кампании бренда в социальных сетях. С помощью агрегаторов можно перенаправлять посты, связанные с запуском продукта, анонсы, розыгрыши и прочий контент своей кампании на сайт, чтобы привлечь к ней внимание более широкой аудитории.

Повышает конверсию и продажи

Все вышеперечисленные преимущества приводят к одной цели — увеличению продаж и доходов. Лента Instagram, встроенная в сайт, привлекает пользователей ярким контентом, помогает построить прочные отношения с клиентами и обратить их внимание на продукт. Более того, таким образом бизнес привлекает больше посетителей на сайт, увеличивает показатели конверсии, а также повышает количество продаж.

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