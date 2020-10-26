Ads Manager или продвижение постов в Instagram? Какой способ запуска рекламы выбрать
Можно нажать одну кнопку «Продвигать», а можно детально настроить рекламу в Ads Manager. Правда ли, что эти способы могут приносить разный результат? Правда, но отчасти — все зависит от ваших задач.
Наталия Мкртчян, редактор Aitarget One, рассказывает, когда стоит использовать Ads Manager, а когда достаточно продвижения постов из профиля Instagram.
Что должно вырасти — подписчики или продажи? «Продвигать» больше подходит для первого, Ads Manager — для второго, так как позволяет точнее выбрать аудиторию, оптимизироваться на ее конкретные действия, настроить места размещения.
В чем разница между Ads Manager и продвижением поста?
Теперь подробнее, что все это значит, и для каких задач подходит Ads Manager, а для каких — продвижение постов.
Получить больше лайков и комментариев
В этом случае подойдет продвижение поста, так как оно позволяет взаимодействовать с аудиторией внутри приложения. Самое главное преимущество — рост вовлеченности.
Если вы запускаете продвижение через профиль, то при переходе из рекламы пользователь попадает в ваш аккаунт в приложении. Это удобно, так как он уже залогинен: чем меньше требуется действий, тем лучше. Для сравнения: реклама из Ads Manager открывает встроенный браузер, в котором, скорее всего, пользователю придется ввести логин и пароль, чтобы увидеть ваш профиль.
Сэкономить бюджет
Про рекламу с небольшим бюджетом мы писали здесь. Самая дешевая цель — «Охват» — при продвижении постов она недоступна. «Охват» позволяет быстро и просто познакомить как можно больше людей с продуктом, акцией или скидкой. Но тут не стоит ожидать от пользователей каких-то действий, кроме просмотра самой рекламы.
Для связи с потенциальным клиентом лучше всего подойдет цель «Трафик». Выбирайте переход на сайт или страницу в Instagram (поможет вам набрать подписчиков, если это входит в ваши задачи). «Трафик» доступен как в Ads Manager, так и при продвижении постов. Разница в том, что буст поста не позволит выбрать событие оптимизации (точное действие, которое вы ждете от пользователей).
Используйте Ads Manager и выбирайте «Трафик» с оптимизацией на просмотр целевой страницы — не на клики. Так алгоритм будет искать тех, кто не просто кликнет, а действительно просмотрит ваше предложение.
Найти новых клиентов
Советуем расширять свою аудиторию в пользу тех, кто похож на ваших покупателей по поведению. Для этого создайте Lookalike-аудиторию. Lookalike можно настроить только через Ads Manager, но на основе разных данных о клиентах.
Для малого бизнеса Lookalike в полтора раза дешевле, чем детальный таргетинг.
Продавать товары и услуги, если есть только профиль в Instagram
Для такой бизнес-задачи может подойти продвижение поста. Однако стоит помнить о том, к чему вы призываете пользователя таким продвижением. Не призывайте лайкать пост или подписываться на аккаунт — побуждайте к реальным действиям. Лояльность, лайки и подписчики полезны для брендов, но подписки не гарантируют покупки. Продвигайте пост с описанием конкретной акции, а по кнопке ведите в Direct, где пользователь сможет уточнить дополнительные условия или сразу купить товар.
Ads Manager даст вам еще больше возможностей. Например, бесплатной заменой сайту может стать формат рекламы Instant Experience. Это продолжение объявления и посадочная страница, которая открывается даже при низкой скорости интернета.
Кстати, классное решение для интернет-магазинов — формат кольцевой галереи. Вы сможете показать пользователям несколько ваших товаров и поставить СТА с ссылкой на ваш профиль в Instagram. Запустить такой формат рекламы можно и из приложения, и в Ads Manager. Разница в том, что в Ads Manager есть возможность сделать для каждой картинки отдельное описание и указать ссылку на конкретный товар. При продвижении со страницы текст и ссылка для всех изображений будут общие.
Еще больше лайфхаков по продвижению товаров без собственного сайта ищите здесь.
Запустить одинаковые объявления в Instagram и Facebook
Тут подойдет только Ads Manager. Он позволяет выбрать несколько площадок, на которых будет показано одно и то же объявление: лента и истории в Facebook и Instagram, Audience Network или Messenger.
При продвижении поста через приложение у вас не будет возможности выбрать другие плейсменты, кроме самого Instagram. В этом случае цена результата может быть высокой, так как алгоритм ограничен в поиске самых результативных и дешевых мест размещения. Чтобы этого избежать, в Ads Manager есть автоплейсмент: алгоритм сам определяет, на какой площадке в данный момент разместить рекламу для вас выгоднее всего. Положитесь на алгоритм.
Провести розыгрыш или конкурс
В таком случае лучше продвигать пост из приложения. Особенно если по условиям конкурса пользователь должен перейти в ваш профиль и совершить там какие-то действия (подписка, лайки, комментарии). Главное — в описании к посту избегайте прямых призывов к этим действиям. Рекламная политика Facebook запрещает продвигать конкурсные публикации с подобным текстом.
Отслеживать рекламную статистику
Ads Manager позволяет отслеживать результаты кампаний на всех площадках Facebook. Вы можете узнать не только какое количество человек взаимодействовало с вашей рекламой, но и кто они, откуда и на каких устройствах смотрят вашу рекламу.
Внутри приложения тоже есть статистика, но она более общая: рекламные результаты не отделены от органических, так что узнать, сколько пользователей и реакций принесла конкретная кампания, не получится. Подробные данные об аудитории и результатах будут полезны для создания кастомных аудиторий и Lookalike в Ads Manager.
В Ads Manager можно управлять несколькими аккаунтами (кампаниями, группами объявлений и объявлениями) сразу и оценивать эффективность рекламы по кастомным метрикам и A/B-тестам.
Включить траты на рекламу в расходы компании
Для включения рекламы в официальные расходы компании необходимы документы, подтверждающие транзакции и назначения платежей.
Продвигая пост из приложения или запуская рекламу в Ads Manager, необходимо добавить платежную информацию — карточку физического лица, с которой будут списываться деньги на рекламу. Это обычная транзакция — как покупка, поэтому официально подтвердить эти расходы не получится.
Однако у бизнеса есть возможность получить закрывающие документы на рекламные расходы. Для этого необходим рекламный аккаунт и оплата счетов за рекламу через официального партнера Facebook. Если Instagram и Facebook связаны, подойдут оба способа продвижения: и из приложения, и через Ads Manager.
Коротко: какой способ для каких задач
Продвижение поста подходит, если вы:
- хотите повысить вовлеченность аудитории в профиле и публикациях;
- хотите увеличить трафик на сайте, но не ставите задачей получить от пользователя целевые действия;
- хотите повысить количество продаж, общаясь с клиентами в директе;
- продвигаете конкурсы и розыгрыши.
Реклама через Ads Manager подходит, если вы:
- в общем нацелены на рост продаж, а не активность аудитории в профиле;
- стремитесь расширить аудиторию, охватить новых людей;
- при маленьком бюджете запускаете рекламу с целью «Охват» или «Трафик», (не оптимизируйтесь на клики!);
- ищете новых клиентов с помощью Lookalike-аудиторий;
- хотите показать пользователям товары при помощи Instant Experience и кольцевой галереи;
- хотите видеть подробную статистику по рекламным объявлениям;
- хотите учесть расходы на рекламу в бухгалтерии.
Иллюстрации предоставлены автором
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