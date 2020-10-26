Ads Manager или продвижение постов в Instagram? Какой способ запуска рекламы выбрать

Можно нажать одну кнопку «Продвигать», а можно детально настроить рекламу в Ads Manager . Правда ли, что эти способы могут приносить разный результат? Правда, но отчасти — все зависит от ваших задач.

Что должно вырасти — подписчики или продажи? «Продвигать» больше подходит для первого, Ads Manager — для второго, так как позволяет точнее выбрать аудиторию, оптимизироваться на ее конкретные действия, настроить места размещения.

В чем разница между Ads Manager и продвижением поста?

Теперь подробнее, что все это значит, и для каких задач подходит Ads Manager, а для каких — продвижение постов.

Получить больше лайков и комментариев

В этом случае подойдет продвижение поста, так как оно позволяет взаимодействовать с аудиторией внутри приложения. Самое главное преимущество — рост вовлеченности.

Если вы запускаете продвижение через профиль, то при переходе из рекламы пользователь попадает в ваш аккаунт в приложении. Это удобно, так как он уже залогинен: чем меньше требуется действий, тем лучше. Для сравнения: реклама из Ads Manager открывает встроенный браузер, в котором, скорее всего, пользователю придется ввести логин и пароль, чтобы увидеть ваш профиль.

Сэкономить бюджет

Про рекламу с небольшим бюджетом мы писали здесь. Самая дешевая цель — «Охват» — при продвижении постов она недоступна. «Охват» позволяет быстро и просто познакомить как можно больше людей с продуктом, акцией или скидкой. Но тут не стоит ожидать от пользователей каких-то действий, кроме просмотра самой рекламы.

Для связи с потенциальным клиентом лучше всего подойдет цель «Трафик». Выбирайте переход на сайт или страницу в Instagram (поможет вам набрать подписчиков, если это входит в ваши задачи). «Трафик» доступен как в Ads Manager, так и при продвижении постов. Разница в том, что буст поста не позволит выбрать событие оптимизации (точное действие, которое вы ждете от пользователей).

Используйте Ads Manager и выбирайте «Трафик» с оптимизацией на просмотр целевой страницы — не на клики. Так алгоритм будет искать тех, кто не просто кликнет, а действительно просмотрит ваше предложение.

Найти новых клиентов

Советуем расширять свою аудиторию в пользу тех, кто похож на ваших покупателей по поведению. Для этого создайте Lookalike-аудиторию. Lookalike можно настроить только через Ads Manager, но на основе разных данных о клиентах.

Для малого бизнеса Lookalike в полтора раза дешевле, чем детальный таргетинг.

Продавать товары и услуги, если есть только профиль в Instagram

Для такой бизнес-задачи может подойти продвижение поста. Однако стоит помнить о том, к чему вы призываете пользователя таким продвижением. Не призывайте лайкать пост или подписываться на аккаунт — побуждайте к реальным действиям. Лояльность, лайки и подписчики полезны для брендов, но подписки не гарантируют покупки. Продвигайте пост с описанием конкретной акции, а по кнопке ведите в Direct, где пользователь сможет уточнить дополнительные условия или сразу купить товар.

Ads Manager даст вам еще больше возможностей. Например, бесплатной заменой сайту может стать формат рекламы Instant Experience. Это продолжение объявления и посадочная страница, которая открывается даже при низкой скорости интернета.

Кстати, классное решение для интернет-магазинов — формат кольцевой галереи. Вы сможете показать пользователям несколько ваших товаров и поставить СТА с ссылкой на ваш профиль в Instagram. Запустить такой формат рекламы можно и из приложения, и в Ads Manager. Разница в том, что в Ads Manager есть возможность сделать для каждой картинки отдельное описание и указать ссылку на конкретный товар. При продвижении со страницы текст и ссылка для всех изображений будут общие.

Еще больше лайфхаков по продвижению товаров без собственного сайта ищите здесь.

Запустить одинаковые объявления в Instagram и Facebook

Тут подойдет только Ads Manager. Он позволяет выбрать несколько площадок, на которых будет показано одно и то же объявление: лента и истории в Facebook и Instagram, Audience Network или Messenger.

При продвижении поста через приложение у вас не будет возможности выбрать другие плейсменты, кроме самого Instagram. В этом случае цена результата может быть высокой, так как алгоритм ограничен в поиске самых результативных и дешевых мест размещения. Чтобы этого избежать, в Ads Manager есть автоплейсмент: алгоритм сам определяет, на какой площадке в данный момент разместить рекламу для вас выгоднее всего. Положитесь на алгоритм.

Провести розыгрыш или конкурс

В таком случае лучше продвигать пост из приложения. Особенно если по условиям конкурса пользователь должен перейти в ваш профиль и совершить там какие-то действия (подписка, лайки, комментарии). Главное — в описании к посту избегайте прямых призывов к этим действиям. Рекламная политика Facebook запрещает продвигать конкурсные публикации с подобным текстом.

Отслеживать рекламную статистику

Ads Manager позволяет отслеживать результаты кампаний на всех площадках Facebook. Вы можете узнать не только какое количество человек взаимодействовало с вашей рекламой, но и кто они, откуда и на каких устройствах смотрят вашу рекламу.

Внутри приложения тоже есть статистика, но она более общая: рекламные результаты не отделены от органических, так что узнать, сколько пользователей и реакций принесла конкретная кампания, не получится. Подробные данные об аудитории и результатах будут полезны для создания кастомных аудиторий и Lookalike в Ads Manager.

В Ads Manager можно управлять несколькими аккаунтами (кампаниями, группами объявлений и объявлениями) сразу и оценивать эффективность рекламы по кастомным метрикам и A/B-тестам.

Включить траты на рекламу в расходы компании

Для включения рекламы в официальные расходы компании необходимы документы, подтверждающие транзакции и назначения платежей.

Продвигая пост из приложения или запуская рекламу в Ads Manager, необходимо добавить платежную информацию — карточку физического лица, с которой будут списываться деньги на рекламу. Это обычная транзакция — как покупка, поэтому официально подтвердить эти расходы не получится.

Однако у бизнеса есть возможность получить закрывающие документы на рекламные расходы. Для этого необходим рекламный аккаунт и оплата счетов за рекламу через официального партнера Facebook. Если Instagram и Facebook связаны, подойдут оба способа продвижения: и из приложения, и через Ads Manager.

Коротко: какой способ для каких задач Продвижение поста подходит, если вы: хотите повысить вовлеченность аудитории в профиле и публикациях;

хотите увеличить трафик на сайте, но не ставите задачей получить от пользователя целевые действия;

хотите повысить количество продаж, общаясь с клиентами в директе;

продвигаете конкурсы и розыгрыши. Реклама через Ads Manager подходит, если вы: в общем нацелены на рост продаж, а не активность аудитории в профиле;

стремитесь расширить аудиторию, охватить новых людей;

при маленьком бюджете запускаете рекламу с целью «Охват» или «Трафик», (не оптимизируйтесь на клики!);

ищете новых клиентов с помощью Lookalike-аудиторий;

хотите показать пользователям товары при помощи Instant Experience и кольцевой галереи;

хотите видеть подробную статистику по рекламным объявлениям;

хотите учесть расходы на рекламу в бухгалтерии.

Иллюстрации предоставлены автором