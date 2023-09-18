«Я не могла остановиться»: как устроена 12-шаговая программа для зависимых от интернета

Впрочем, у участников нет цели полностью отказаться от технологий речи — лишь научиться соблюдать здоровый баланс. Некоторые даже посещают собрания онлайн.

Зависимость от интернета и технологий все чаще сравнивают с алкоголизмом. Программа ITAA («Анонимные зависимые от интернета и цифровых технологий») основана на тех же принципах, что используются в сообществе «Анонимных Алкоголиков».

«Привет, меня зовут Сара, и я зависима от интернета и технологий».

Так началось дневное собрание в Zoom, в котором участвовали 18 человек, подключившиеся из разных точек земного шара: от США и Индии до Намибии.

Сара и ее собеседники (имена изменены) — часть растущего сообщества Анонимных зависимых от интернета и цифровых технологий.

12-шаговая программа основана на принципах «Анонимных Алкоголиков» и предоставляет инструменты и поддержку для борьбы с компульсивным использованием интернета. Сообщество появилось в 2017 году с нескольких групп в США и быстро разрослось в многотысячное движение, члены которого находятся по всему миру. Встречи проходят на 7 языках, как в очной форме, так и онлайн.

Программа «Анонимные Алкоголики» основана в 1935 году, и ее 12 шагов адаптировали для лечения зависимостей и компульсивного поведения, включая переедание, чрезмерную трату денег и азартные игры. Теперь традиционная программа была изменена с учетом нового тренда: наших телефонов.

На встречах участники ITAA, которые чувствуют, что их манера использовать технологии становится деструктивной, делятся своим опытом и поддерживают друг друга в установлении здоровых границ.

Их проблемы варьируются от онлайн-шопинга до навязчивого скроллинга социальных сетей, зависимости от видеоигр и поглощения телешоу. Для большинства цель — не полный отказ, а возможность контролировать свое поведение.

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Участница ITAA Обри рассказывает, что 9 месяцев назад, когда она посетила свою первую встречу, она проводила более 12 часов в день в приложениях для социальных сетей, навязчиво публикуя посты и проверяя, кто лайкнул их или взаимодействовал с ними. Ее зависимость от интернета влияла ее отношения и мешала концентрироваться на работе.

«Это было похоже на зависимость от азартных игр или игровых автоматов, потому что я постоянно обновляла страницы снова и снова — я не могла остановиться. Каждый день я говорила себе: "Ладно, завтра я остановлюсь". Но я не могла. Это меня убивало» — вспоминает она.

Зависимость от интернета и технологий не входит в DSM-5 (Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам 5-го издания), стандартную классификацию психических расстройств, которая широко используется в США.

Однако исследования все чаще показывают, что ее симптомы схожи с такими общепризнанными заболеваниями, как алкоголизм.

В ходе исследования 2012 года среди студентов колледжа с зависимостью от мобильных телефонов были выявлены структурные изменения в мозге, аналогичные тем, что наблюдались у людей, зависимых от психоактивных веществ.

Ведущие эксперты по наркозависимости утверждают, что цикл дофамина, инициируемый использованием социальных сетей, аналогичен процессу, что наблюдается у наркоманов. Исследование людей, страдающих игровой зависимостью, проведенное в 2016 году, показало, что их неврологические реакции на игровые сигналы отражают тенденции, замеченные у наркоманов, испытывающих пристрастие на физическом уровне.

В отличие от расстройств, связанных со злоупотреблением психоактивными веществами, интернет-зависимость и игровая зависимость считаются «поведенческими» расстройствами. Единственным поведенческим расстройством, признанным DSM-5, является патологическое влечение к азартным играм, добавленное в 1980 году.

Но такие поведенческие или «технологические» зависимости имеют ряд сходств с химическими зависимостями, отмечает Лоуренс Вайнштейн, главный врач Американского наркологического центра.

«Зависимость от процессов активирует центр вознаграждения мозга аналогично веществам, но уровень дофамина повышается не из-за вещества, а из-за конкретного поведения. Удовольствие, получаемое от такого поведения, усиливает уверенность в том, что индивид снова будет воспроизводить его в будущем» — говорит он.

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Многие люди — как исследователи, так и те, кто страдает интернет-зависимостью, — описывают опыт, схожий с употреблением наркотиков, который DSM-5 характеризует как «нарушение контроля, физическую зависимость, социальные проблемы и рискованное употребление».

Именно с этим столкнулась Обри, которая признается, что зависимость от социальных сетей «отнимала у нее жизнь».

Сейчас она посещает ежедневные встречи и считает, что избавилась от интернет-зависимости. Это означает, что ей удается придерживаться правил ответственного использования, которые она сама установила. Сейчас она может работать полный день в отрасли, которая ее увлекает. Иронично, что среди ее обязанностей есть размещение публикаций в социальных сетях.

В то время как такие организации, как «Анонимные Наркоманы» и «Анонимные Алкоголики», основаны на принципах воздержания — человек либо пьет, либо не пьет, — программы, подобные ITAA, учитывают больше нюансов, и каждый участник сам определяет, что он подразумевает под трезвостью.

Для Обри «нижняя граница» — ее нарушение будет считаться рецидивом зависимости, — это проверка лайков в социальных сетях, просмотр ленты или историй в Instagram*.

Большинство наркологов сходятся во мнении, что поддержка сообщества является неотъемлемой частью выздоровления.

«Подобные программы — 12-шаговые и не только — обеспечивают структуру, рисуют детальный путь к устойчивому выздоровлению, борются со стыдом и стигматизацией и предлагают связи с другими людьми, которые так же хотели бы отказаться от определенного аддиктивного поведения.

Часто программы поддержки в сочетании с индивидуальным или групповым консультированием являются оптимальным подходом к лечению поведенческих зависимостей» — комментирует Аманда Ли Джордано, профессор наркологического консультирования в Университет Джорджии.

Члены ITAA отмечают, что 12-шаговые программы — не единственный способ избавиться от подобных зависимостей, но они часто являются самыми дешевыми и доступными.

Стивен, один из основателей ITAA, рассказывает, что достиг своего «дна» шесть лет назад, когда почти все время бодрствования проводил за играми, социальными сетями и просмотром онлайн-контента — от подкастов до телешоу. Его начали посещать суицидальные мысли, и, лишившись надежды, он начал искать помощь в интернете. Однако в США он не нашел практически ничего за исключением дорогих реабилитационных центров.

Между тем, ITAA и другие 12-шаговые программы полностью бесплатны. Стивен говорит, что нехватка ресурсов для таких людей, как он, подчеркивает, насколько неправильно понимается интернет-зависимость, поскольку ее исследованию посвящено мало ресурсов.

«Это похоже на типичную зависимость, за исключением того, что в роли наркотика выступает дофамин. Но поскольку все постоянно используют экраны, это очень нормализовано, и трудно четко понимать, что полезно для здоровья, а что нет. — рассуждает он. — Я не думаю, что нашему обществу нравится осознавать истинную природу того, насколько это может быть вредно».

Довольно иронично, что с зависимостью от интернета он находит такую большую поддержку онлайн. Впрочем, в программе есть люди, которые предпочитают исключительно очные встречи.

Во многом поиск помощи онлайн укрепил для него некоторые из основных принципов программы ITAA.

«Дело не в отказе от технологий — технологии действительно замечательны во многих отношениях, — говорит он, — Речь идет о том, чтобы узнать, что будет здоровым и нездоровым лично для нас. Определенно, в интернете можно избавиться от интернет-зависимости».

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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