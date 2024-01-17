Crunchbase: инвесторы потеряли интерес к метавселенной

Согласно недавнему исследованию Crunchbase, в 2023 году инвестиции в метавселенную, VR и AR достигли многолетнего минимума. Это связано с тем, что стартапы, ориентированные на потребителя, стали привлекать меньше денег.

Сейчас немногие проводят время в метавселенной. Более того, почти никто из инвесторов не участвует в новых раундах стартапов, создающих виртуальные миры.

Метавселенная не завоевала популярность

Сокращение финансирования может говорить о том, что метавселенная — еще один широко разрекламированный технологический прорыв, который так и не получил широкого распространения.

Чуть более двух лет назад Марк Цукерберг переименовал Facebook* в Meta*. Вместе с этим основатель опубликовал письмо, где представил будущее, в котором можно будет «мгновенно телепортироваться в виде голограммы в офис, на концерт к друзьям или к родителям».

Однако на сегодняшний день Horizon Worlds* — виртуальный мир от Meta* — не пользуется популярностью, а сама компания в ходе разработки потеряла десятки миллиардов долларов.

Инвестиции в метавселенную, VR и AR. Инфографика: Crunchbase

В такой ситуации оказалась не только Meta* — в США упали продажи VR-гарнитур и AR-очков от разных брендов. Среди стартапов больше всего финансирования ($3,5 млрд) привлек Magic Leap, который пока не добился успеха.

Более того, вместо «метавселенная» продавцы гарнитур и связанным с ними ПО теперь предпочитают такие термины, как «пространственные вычисления» и «трехмерный пользовательский интерфейс».

Изменит ли ситуацию Apple?

Но, возможно, пока рано отказываться от идеи иммерсивной цифровой реальности.

На прошлой неделе Apple сообщила, что 2 февраля в США стартуют продажи ее долгожданной гарнитуры Apple Vision Pro, которую CEO Тим Кук описал как «самое передовое устройство в сфере потребительской электроники из когда-либо созданных». Цена начинается от $3,5 тыс.

Фото в тексте: Apple

Примечательно, что в анонсе продукта не упоминаются термины «метавселенная», «VR» и «AR». При этом компания восемь раз использовала выражение «пространственные вычисления» и четыре раза — «магический».

Apple также подчеркивает, что с гарнитурой можно относительно легко переключаться между цифровым и реальным пространством. Когда к пользователю Vision Pro приближается другой человек, устройство становится прозрачным, позволяя видеть окружающий мир.

Эта функция может иметь большое значение, поскольку многие пользователи утверждают, что чувствуют себя изолированными в виртуальных мирах. Отчасти из-за этого многие предпочитают потреблять 2D-контент, ведь для взаимодействия с окружением достаточно отвести взгляд от экрана.

При этом еще предстоит увидеть, удастся ли Vision Pro исправить такие частые недостатки гарнитур, как физический дискомфорт и тошнота при их использовании.

Первоначально размер аудитории Vision Pro будет ограничен из-за высокой цены, но по мере роста пользовательской базы разумно ожидать удешевления устройства. Если оно окажется хитом, это станет стимулом для других создателей цифровых миров. Но на этот раз самые «горячие» стартапы, вероятно, не будут называть свою разработку метавселенной.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

Источник.

Фото на обложке: Volodymyr_Shtun / Shutterstock