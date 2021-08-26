Шесть привычек инвесторов, которые ведут к финансовому благополучию

Крупное состояние нельзя заработать за день. Это результат долгого и порой рутинного труда, который входит в привычку. Рассказываем о подходах, которые свойственны многим успешным инвесторам — от Уоррена Баффета до Ракеша Джунджхунвалы.

Придерживаться своего финансового плана

Инвестиции предполагают не только богатство в долгосрочной перспективе, но и выполнение промежуточных целей. Прежде чем вкладывать деньги, продумайте финансовый план и запишите цели. Четко их сформулируйте — это позволит действовать последовательно.

Придумав цель (например купить дом), продумайте инвестиционный период, объем месячных инвестиций, минимальную доходность и так далее.

Проводить собственное исследование

Инвестор должен понимать, куда вкладывает заработанные деньги. Поэтому прежде чем инвестировать в продукт, изучите его. Это можно сравнить с покупкой машины — нужно сравнить разные модели, цены и функционал. Возможно, выгоднее будет отказаться от покупки и рассмотреть шеринг?

Исследование инвестора может включать разную информацию — показатели компаний, секторы, тренды рынка.

Инвестировать на долгий срок

Самые успешные инвесторы ставят перед собой цель в будущем — отложить деньги для безбедной старости или накопить на образование детей. Они понимают, что состояние не скопить за день (как правило, за обещаниями быстрого заработка скрывается очередная финансовая пирамида).

В этом и заключается разница между инвесторами и трейдерами: инвестиции — это долгосрочная стратегия, а торговля ценными бумагами — краткосрочная.

Инвестиции на долгий срок не страдают от временных потрясений на рынке. Это помогает эффективно наращивать инвестиции, вкладывая заработок с процентов или капитала.

Вкладываться в разные активы

Диверсификация — это способ не складывать все яйца (то есть деньги) в одну корзину (любой актив, например акции). Идея в том, чтобы распределить все финансы между различными активами: акциями, долговыми инструментами, фиксированными депозитами, золотом, паевыми фондами или недвижимостью.

Так портфолио не будет зависеть от одной компании или сектора. Риск будет распределен, и в долгосрочной перспективе инвестиции будут защищены.

Действовать последовательно

Небольшие, но регулярные инвестиции лучше редких и крупных. Эта стратегия подразумевает, что средства выделяются каждый месяц вне зависимости от колебаний цен.

Некоторые инвестпродукты, например паевые фонды, позволяют автоматически списывать фиксированные суммы с банковского счета. Это помогает исключить из инвестирования эмоции, избежать задержек и стать дисциплинированнее.

Откладывать на черный день

Благодаря пандемии каждый понимает, как важно иметь запас денег на случай непредвиденных событий.

Такой фонд поможет оплачивать необходимые счета во время кризиса. В зависимости от дохода и трат «финансовая подушка» должна быть равна 3-6 месячным доходам. Позаботьтесь о том, чтобы кризисный фонд можно было быстро обналичить. Лучше выбрать сберегательный счет, фиксированный депозит или ликвидные фонды.

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