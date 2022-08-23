В японской префектуре Токусима появится образовательный центр для технологических предпринимателей

Токусима располагается на южном острове Сикоку и не ассоциируется с процветающим местом. Но вскоре в префектуре, которая десятилетиями страдала как от старения, так и от сокращения населения, появится множество энергичных, молодых новых жителей. В апреле 2023 года в местном поселке Камияма откроется школа технологического предпринимательства — первая в своем роде в Японии.

Студентов в возрасте от 15 до 20 лет будут обучать инженерному делу, программированию и дизайну, а также таким деловым навыкам, как маркетинг. Они также узнают, как представить свои бизнес-планы инвесторам, чтобы привлечь деньги.

За проектом стоит Чикахиро Тэрада, глава токийского стартапа Sansan, который специализируется на оцифровке визитных карточек. Они по-прежнему имеют большое значение в корпоративных кругах Японии.

Мистер Тэрада не из Токусимы, так почему же он выбрал этот район? История начинается в далеком 2010 году. «Двенадцать лет назад я открыл здесь удаленный офис, потому что слышал, что Камияма — интересный город с высокоскоростным интернетом в старых домах», — говорит он.

Тэрада отправился туда и встретился с местным бизнесменом по имени Синья Оминами, который отвечал за установку городского интернета. «Я подумал, что меня будут критиковать, если я скажу, что хочу открыть здесь офис, не помогая городу», — вспоминает Терада. Поэтому он предложил обучать компьютерной грамотности местных пожилых людей.

Но Оминами просто хотел, чтобы Тэрада доказал, что ИТ-компания из Токио может иметь здесь офис. После успеха Sansan другие последовали его примеру и открыли удаленные офисы в Камияме, население которого составляет менее 5 тысяч человек.

«Было очень интересно наблюдать, как молодеет город, — говорит Терада. — Затем я задумался, что еще я мог бы сделать, чтобы внести свой вклад в общество, и именно тогда я подумал: образование.

Я стал предпринимателем после окончания университета, но не припомню, чтобы в школе я научился каким-либо важным навыкам, необходимым мне для начала бизнеса».

На строительство школы Тэрада собрал пожертвования в размере 2 млрд иен ($15 млн) через государственную систему под названием furusato nozei («налог на родной город»). В соответствии с этой схемой жители крупных городов со средним и высоким доходом могут пожертвовать деньги в сельскую местность по своему выбору в обмен на снижение налогов на доходы и проживание.

Сейчас более 30 компаний оказывают финансовую поддержку школе. В основном это японские компании, но есть и международные, например, Deloitte.

Традиционно молодые люди в Японии считают надежной работу в крупной известной компании. Но Тэрада считает, что сейчас многие стали гораздо более предприимчивыми, и его проект вызвал большой интерес у будущих студентов: на первые 40 мест поступило более 200 заявок со всей Японии.

Школа также стремится, чтобы в школе было равное число девушек и юношей. Сейчас в стартап-индустрии и рабочей силе Японии по-прежнему доминируют мужчины.

«В течение многих лет стартапы имели некоторые недостатки в Японии, но отныне это изменится», — комментирует бывший министр цифровых технологий Японии Карен Макисима.

«Мы уберем правила аналоговых систем, и акцент будет сделан на стартапах. Мы призываем их начинать не только с городских, но и с сельских районов», — добавляет она.

Но в то время как правительство ожидает, что эти новые стартапы будут сверхвысокотехнологичными, в стране также проживает самое старое население в мире.

За последние два десятилетия многое в Японии было переведено в цифровую форму, однако пожилые люди, которые составляют примерно треть населения страны, остаются не у дел.

Некоторые стартапы пытаются решить эту проблему.

Среди них — супермаркет на колесах Tokushimaru, который появился в этой префектуре.

10 лет назад, на момент запуска, у него было лишь 2 грузовика. Сегодня автопарк Tokushimaru насчитывает более тысячи машин, а продажи компании составляют 20 млрд иен в год ($150 млн). Более 90% клиентов Tokushimaru — люди старше 80 лет.

Раз в неделю водитель доставки Tokushimaru Дзюнъити Кисимото отправляется в Камияму, держа в голове все заказы. Для многих клиентов, некоторые из которых живут одни после смерти своих супругов, это возможность пообщаться с друзьями в ожидании прибытия фургона.

Для 38-летнего Кисимото присоединение к компании было связано скорее с тем, чтобы помочь пожилым людям, чем с заработной платой.

«Раньше я работал в доме престарелых и понял, что некоторые жильцы переехали туда, потому что беспокоились о повседневной еде. Я считаю, что для них лучше жить в их собственном доме, поэтому я подумал, что я мог бы сделать, чтобы помочь, и именно тогда я узнал о Tokushimaru», — говорит он.

Читайте по теме:

Япония была мировым лидером технологических инноваций. Что пошло не так?

10 перспективных стартапов в сфере ухода за пожилыми людьми

Бизнес-идея пришла к основателю компании Тацуе Сумитомо из-за его собственных 80-летних родителей, которым было трудно ходить за покупками.

«Когда я основал Tokushimaru, я знал, что рынок будет расти в течение следующих 20-30 лет, потому что был определенный спрос, а общество не предлагало никаких решений», — говорит он.

Но компания также идет в ногу со временем. Она тестирует приложение, которое, как она надеется, станет доступно в течение следующих двух лет. Конкуренты набирают обороты, и Сумитомо осознает, что следующее поколение клиентов более технически подковано.

«Скоро нашими основными клиентами станет поколение 70-летних, и оно лучше ориентируется в интернете, поэтому мы объединяем наши супермаркеты на колесах с онлайн-покупками», — говорит он.

Сумитомо — серийный предприниматель, который за последние 30 лет основал множество других предприятий.

Он возлагает большие надежды на новую школу-интернат в Камияме и высоко отзывается о местном бизнесмене по имения Синья Оминами. «Для сельского городка один человек может иметь такое большое значение», — говорит он.

Оминами и Чикахиро Тэрада из Sansan хотят превратить Камияма в Азиатскую Кремниевую долину.

Это может показаться немного притянутым за уши, но идея одного человека перестроить свой родной город, подключив высокоскоростной интернет, возможно, принесла гораздо более светлое будущее, чем можно было когда-либо надеяться.

Источник.

Фото на обложке: takayan / Shutterstock