Как избежать мошенничества при поиске работы

Мошенники все чаще создают фиктивные онлайн-вакансии, пользуясь спросом на дистанционную работу и популярностью видеособеседований. Как правило, они позиционируют себя как организацию с выгодными условиями для работы, привлекая соискателей и вынуждая их трудиться бесплатно, сообщить платежные реквизиты или заплатить некоторую сумму, которая якобы гарантирует трудоустройство. Рассказываем, как распознать обман и не стать жертвой злоумышленников.

Джобфишинг (от англ. job — работа и fishing — рыбная ловля) — это схема, в которой ничего не подозревающая жертва откликается на объявление о вакансии и в конечном счете работает без оплаты на несуществующего работодателя, иногда по несколько месяцев.

Существует и противоположный вариант — работодателя могут обмануть, заставив нанять неквалифицированного кандидата по результатам подложного видеособеседования.

Зачем об этом знать?

Мошенничество с трудоустройством через интернет существует уже некоторое время, но во время пандемии оно стало гораздо более распространенным.

«К сожалению, несмотря на то, что за последние два года число законных возможностей для удаленной работы выросло, мошенничество с онлайн-вакансиями остается серьезным и тревожным явлением на этом рынке, — отмечает Тони Франа, карьерный тренер и тимлид на сайтах вакансий FlexJobs и Remote.co. — Соискатели должны быть осторожны с тем, где они ищут работу».

Значительное внимание привлек один недавний случай. BBC представила результаты расследования, которое продлилось почти год и помогло разоблачивать поддельное дизайнерское агентство Madbird, которое якобы располагалось в Лондоне.

Мошенникам удалось обмануть более 50 человек, заставив их работать дизайнерами, продавцами и менеджерами. Некоторые жертвы проработали в компании целых шесть месяцев, пока не узнали, что она поддельная. Другие успели истратить свои сбережения и оплачивать жизнь кредитными картами, ожидая зарплаты, которая им так и не поступила.

Почему это происходит сейчас?

По мнению экспертов, распространение удаленной работы, динамика рынка труда и популярность видеособеседований способствовали росту джобфишинга.

Некоммерческая организация Better Business Bureau (BBB) подсчитала, что ежегодно жертвами такой схемы становятся 14 млн человек в год, а прямые убытки от нее составляют $2 млрд — это стоимость неоплачиваемой работы, которая выполняется для мошенников-работодателей.

Благотворительная организация Institute for Marketplace Trust в составе BBB отмечает, что среди всех мошеннических схем в 2018 и 2019 годах обман с трудоустройством был наиболее рискованным. С началом пандемии и последующим переходом на альтернативые условия работы проблема только усугубилась.

Среди причин, усугубивших тренд, — неясная правовая юрисдикция в отношении трансграничного мошенничества и общий хаос, вызванный коронавирусом, отмечает Кимберли Сильва, CEO сайта для поиска людей FindPeopleFirst. «Предприимчивые злоумышленники пользуются пандемией, чтобы совершать еще больше мошеннических действий», — комментирует она.

Кто наиболее уязвим?

Как и в случае с большинством мошенничеств, связанных с интернетом, это глобальная проблема.

Только в США количество сообщений от пострадавших, поступившее в IC3 (Центр жалоб на интернет-преступления ФБР) с 2018 по 2020 годы выросло на 27%.

Канадский центр по борьбе с мошенничеством в 2020 году зафиксировал почти в два раза жалоб по сравнению с предыдущим годом.

Британское правительство сообщает, что в 2020 году число мошенничеств с сезонными вакансиями выросло на 88% по сравнению с предыдущим годом.

В Великобритании DBS (Служба разглашения данных о судимости и запрета на занятие должностей) запустила кампанию, в которой просит соискателей остерегаться сомнительного контента в описаниях вакансий, например странных email-адресов или названий организаций, низкопробных текстов и нереалистичных зарплат.

Дилан Бакли, соучредитель британского сайта вакансий DirectlyApply, признает, что за последний год площадка столкнулась с устойчивым притоком мошенников, которые пытаются привлечь людей, заинтересованных в большей гибкости, бонусах и высокой зарплате.

Между тем, как уже отмечалось, существует и обратная сторона: жертвой может стать и рекрутер.

Возьмем случай с кандидатом, который провел собеседование с рекрутером, а в первый день на рабочем месте вместо него появился совершенно незнакомый человек. Видеособеседования, хотя они и стали нормой и могут иметь свои достоинства, не всегда заменяют откровенное личное общение и создают благодатную почву для мошенников.

При чем здесь Amazon?

Интересно, что часто в схемах фигурируют крупнейшие компании мира. Согласно BBB, большинство пострадавших считали, что их нанимает Amazon. На втором месте по популярности оказался Walmart. Со своей стороны, Amazon предупреждает соискателей о мошенниках, присваивающих ее имя и просит всех, с кем компания связывается при подозрительных обстоятельствах, уведомить об этом ритейлера.

Бакли рекомендует организациям регулярно искать название собственной компании на сайтах вакансий. При обнаружении подложных объявлений он советует связаться с площадкой, попросить удалить их, и обновить собственные описания вакансий, предупредив, что компания не будет запрашивать платежные или банковские реквизиты для собеседования.

Как понять, что вы столкнулись с мошенниками?

По мере того как эта схема становится все популярнее, Франа рекомендует обращать внимание на следующие явные признаки.

Условия неправдоподобно хороши. Присутствуют формулировки вроде «быстрые деньги» и «неограниченный потенциал заработка».

Присутствуют формулировки вроде «быстрые деньги» и «неограниченный потенциал заработка». Создается ощущение срочности. Рекрутер подталкивает как можно быстрее принять решение. Ни одна компания не будет подталкивать соискателя немедленно принять предложение о работе.

Рекрутер подталкивает как можно быстрее принять решение. Ни одна компания не будет подталкивать соискателя немедленно принять предложение о работе. Вам предлагают работу, не проверив опыт или рекомендации.

Описание работы слишком расплывчато. Другой вариант — слишком подробно объясняется, насколько проста работа или какую внушительную сумму можно заработать. Описание вакансии содержит грамматические и орфографические ошибки или много заглавных букв и знаков препинания (!!! РАБОТА ИЗ ДОМА $$$).

Франа рекомендует отказываться, если предложение вызывает сомнения. «Если вы чувствуете, что эта работа может быть обманом, — советует она, — не стоит выяснять это на собственном опыте».

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