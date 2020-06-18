Как студенту бизнес-направления написать резюме
При поиске работы не обойтись без резюме. При этом его нужно составить специально для той сферы, в которой ты хочешь развиваться: это даст больше шансов привлечь потенциальных работодателей. Если твоя специальность связана с бизнесом, важно продемонстрировать, что твои образование, опыт и навыки соответствуют желаемой должности. Разберемся, какие пункты обязательно должны быть в резюме.
Почему резюме важно?
Когда ты будешь устраиваться на свою первую работу, оно сформирует первое впечатление работодателя о тебе. Хорошо написанное резюме, подчеркивающее твои лучшие качества, сделает тебе заметнее для компаний, которые ищут выпускников бизнес-специальностей.
Что включить в резюме?
Потенциальные работодатели понимают, что ты начинающий специалист и у тебя небольшой профессиональный стаж, но будут обращать внимание на другой опыт. Что нужно упомянуть в резюме?
- В первую очередь — образование: название учебного заведения и специальность, такие академические достижения, как высокий средний балл и значимые награды. Можешь также упомянуть любую связанную с этой должностью курсовую работу.
- Добавь соответствующий опыт: стажировки или подработка в этой сфере докажут потенциальным работодателям, что ты мотивирован, амбициозен и трудолюбив.
- Не забудь описать опыт руководства: любые обязанности, которые были у тебя как у лидера учебного клуба или организации. Это покажет работодателям твое упорство, способность направлять других и навыки многозадачности.
Как написать резюме?
1. Определись с форматом. Существует три основных стиля оформления резюме: хронологический, функциональный и комбинированный. Хронологический начинается с профессиональной истории и идеально подходит, если у тебя уже есть опыт работы. Функциональный подчеркивает навыки и работает лучше всего, если у тебя мало профессионального опыта или совсем его нет. Комбинированный делает акцент как на профессиональном опыте, так и на навыках. Если у тебя есть и то и другое, этот стиль подойдет лучше всего.
2. Укажи свое имя и контактную информацию. Предоставь основную контактную информацию, чтобы потенциальные работодатели могли связаться с тобой напрямую. Если у тебя есть профессиональный сайт или блог, можешь добавить ссылку. В разделе с контактами должны присутствовать:
- имя и фамилия;
- адрес;
- номер телефона;
- email;
- сайт (если есть).
3. Перечисли свои ключевые hard и soft skills. Если ты получил бизнес-образование, то, вероятно, будешь иметь больше навыков, связанных с твоим образованием и курсовыми, а не с реальными задачами. Обязательно укажи в резюме свои hard и soft skills, чтобы показать работодателям свои сильные стороны и способности.
4. Создай раздел с опытом работы. Подробно расскажи о ценном опыте, полученном во время учебы, например, работе, стажировке, фрилансе и другом. Обязательно объясни, какие именно навыки приобрел, поскольку они относятся к работе, на которую ты претендуешь.
5. Включи раздел с образованием. Создай отдельный раздел об образовании, чтобы осветить достижения в учебе. Укажи свою степень, название учебного заведения и год, в котором ты получил или должен получить диплом. Можно также включить дополнительные дисциплины, курсовые работы и проекты, имеющие значение для твоих карьерных целей. Также расскажи про стипендии или академические награды, которые ты получал, и напиши средний балл, если он выше 3,5.
6. Добавь дополнительные занятия. Например, волонтерскую работу, участие в клубах и организациях, а также опыт руководства. Дополнительные занятия особенно ценны, когда у тебя мало профессионального опыта: они покажут работодателям, что ты трудолюбив. Убедитесь, что указанная деятельность близка к твоим карьерным целям.
7. Напиши краткое вступление. Как только закончишь составление резюме, напиши к нему краткое вступление. Для резюме бизнес-студента полезнее всего будет добавить описание карьерных целей, особенно, если у тебя небольшой профессиональный опыт.
Шаблон резюме
Имя и фамилия
Полный адрес
Номер телефона
Электронная почта
Цель
Цель резюме — это короткий абзац в его начале. Его нужно адаптировать к каждой компании, с которой ты связываешься. В нем описываются твои профессиональные цели, а также навыки и опыт, которые делают тебя отличным кандидатом на эту должность.
Соответствующие навыки
- Добавь ценные и востребованные навыки, связанные с работой, которую ты ищешь.
- Упомяни любые достижения в работе, которые демонстрируют твое трудолюбие.
- Отметь свои полезные навыки и приведи примеры.
- Используй в описании ключевые слова из вакансии.
Профессиональный опыт
Должность, компания, город, даты трудоустройства
- Опиши свои достижения во время работы.
- Список мест работы.
- Также можно упомянуть профессиональную стажировку.
Образование
Официальная степень
Название образовательного учреждения, город, годы обучения
Волонтерский опыт и / или внеучебная деятельность
- Упомяни только волонтерский опыт и такую деятельность, как членство в клубе, участие в студенческом совете и другие руководящие роли, если они непосредственно связаны с работой, на которую ты претендуешь
Образец резюме
Дениз Хьюз
123 Мэйнстрит, Мэдисон, Висконсин
(123) 456-7890
Цель
Студентка бизнес-направления, мотивированная и ориентированная на результат, ищет работу в качестве [...], чтобы развить свои навыки и опыт в разработке творческих решений, которые помогут клиентам [...] достичь целевого дохода и увеличить долю на рынке. Способность творчески мыслить и применять научно обоснованные стратегии развития может способствовать расширению [...] и увеличению прибыли.
Опыт работы
Ассистент по маркетингу, Badger Inc., Мэдисон, Висконсин, 2018 — настоящее время
- Разработала и внедрила маркетинговые стратегии для увеличения охвата рынка на 30%.
- Помогала менеджеру по маркетингу внедрять новые инициативы для кампаний в социальных сетях, определяя основные ключевые показатели эффективности.
- Повысила качество отслеживания KPI и отчетности, а также внедрила программу [....] для лучшего управления метриками кампаний.
Бизнес-ассистент, Бизнес-школа Университета Висконсина, Мэдисон, Висконсин 2016 — 2018
- Разработала впечатляющий веб-сайт и контент-план для социальных сетей, что привело к увеличению числа заявок на зачисление на 60%.
- Организовала 12 крупных мероприятий для выпускников, собрав более $500 тысяч для бизнес-школы.
Образование
Бакалавр бизнес-администрирования
Университет Висконсина, Мэдисон, Висконсин, 2015 — 2019
Внеучебная деятельность
Стажер в команде по бизнес-менеджменту, 123 Company, Мэдисон, Висконсин 2016 — 2017
- Участвовала в разработке инструментов и проводила анализ бизнес-стратегий с командой.
- Научилась управлять финансами и бизнес-операциями.
Фото: fizkes / Фотодженика
Не забывай про эти правила
- Корректируй резюме для каждой вакансии. Помни, что твои навыки и опыт должны напрямую относиться к должности, на которую ты претендуешь. Обращай внимание на описание вакансии и вноси правки в резюме, чтобы соответствовать требованиям.
- Используй глаголы действия. Описывай свой опыт с помощью глаголов действия (организовал, контролировал, организовал, обучал). Так резюме получится динамичнее, и его точно заметят работодатели.
- Выражай успех в цифрах (если это возможно). Когда ты описываешь достижения с помощью цифр, то создаешь контекст, который показывает их масштаб. Вместо указания, что ты «обучал сотрудников», напиши: «успешно обучил 10 сотрудников за два месяца», чтобы сделать достижение выразительнее.
- Вычитывай резюме по несколько раз. Тщательно проверь резюме на наличие опечаток и грамматических ошибок. Оно должно выглядеть профессионально и демонстрировать внимание к деталям.
- Используй шаблон. Образец поможет отформатировать резюме и станет гарантией того, что ты добавишь наиболее важную информацию, подтверждающую твои опыт и навыки.
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