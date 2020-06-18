Как студенту бизнес-направления написать резюме

При поиске работы не обойтись без резюме. При этом его нужно составить специально для той сферы, в которой ты хочешь развиваться: это даст больше шансов привлечь потенциальных работодателей. Если твоя специальность связана с бизнесом, важно продемонстрировать, что твои образование, опыт и навыки соответствуют желаемой должности. Разберемся, какие пункты обязательно должны быть в резюме.

Почему резюме важно?

Когда ты будешь устраиваться на свою первую работу, оно сформирует первое впечатление работодателя о тебе. Хорошо написанное резюме, подчеркивающее твои лучшие качества, сделает тебе заметнее для компаний, которые ищут выпускников бизнес-специальностей.

Что включить в резюме?

Потенциальные работодатели понимают, что ты начинающий специалист и у тебя небольшой профессиональный стаж, но будут обращать внимание на другой опыт. Что нужно упомянуть в резюме?

В первую очередь — образование : название учебного заведения и специальность, такие академические достижения, как высокий средний балл и значимые награды. Можешь также упомянуть любую связанную с этой должностью курсовую работу.

: название учебного заведения и специальность, такие академические достижения, как высокий средний балл и значимые награды. Можешь также упомянуть любую связанную с этой должностью курсовую работу. Добавь соответствующий опыт : стажировки или подработка в этой сфере докажут потенциальным работодателям, что ты мотивирован, амбициозен и трудолюбив.

: стажировки или подработка в этой сфере докажут потенциальным работодателям, что ты мотивирован, амбициозен и трудолюбив. Не забудь описать опыт руководства: любые обязанности, которые были у тебя как у лидера учебного клуба или организации. Это покажет работодателям твое упорство, способность направлять других и навыки многозадачности.

Как написать резюме?

1. Определись с форматом. Существует три основных стиля оформления резюме: хронологический, функциональный и комбинированный. Хронологический начинается с профессиональной истории и идеально подходит, если у тебя уже есть опыт работы. Функциональный подчеркивает навыки и работает лучше всего, если у тебя мало профессионального опыта или совсем его нет. Комбинированный делает акцент как на профессиональном опыте, так и на навыках. Если у тебя есть и то и другое, этот стиль подойдет лучше всего.

2. Укажи свое имя и контактную информацию. Предоставь основную контактную информацию, чтобы потенциальные работодатели могли связаться с тобой напрямую. Если у тебя есть профессиональный сайт или блог, можешь добавить ссылку. В разделе с контактами должны присутствовать:

имя и фамилия;

адрес;

номер телефона;

email;

сайт (если есть).

3. Перечисли свои ключевые hard и soft skills. Если ты получил бизнес-образование, то, вероятно, будешь иметь больше навыков, связанных с твоим образованием и курсовыми, а не с реальными задачами. Обязательно укажи в резюме свои hard и soft skills, чтобы показать работодателям свои сильные стороны и способности.

4. Создай раздел с опытом работы. Подробно расскажи о ценном опыте, полученном во время учебы, например, работе, стажировке, фрилансе и другом. Обязательно объясни, какие именно навыки приобрел, поскольку они относятся к работе, на которую ты претендуешь.

5. Включи раздел с образованием. Создай отдельный раздел об образовании, чтобы осветить достижения в учебе. Укажи свою степень, название учебного заведения и год, в котором ты получил или должен получить диплом. Можно также включить дополнительные дисциплины, курсовые работы и проекты, имеющие значение для твоих карьерных целей. Также расскажи про стипендии или академические награды, которые ты получал, и напиши средний балл, если он выше 3,5.

6. Добавь дополнительные занятия. Например, волонтерскую работу, участие в клубах и организациях, а также опыт руководства. Дополнительные занятия особенно ценны, когда у тебя мало профессионального опыта: они покажут работодателям, что ты трудолюбив. Убедитесь, что указанная деятельность близка к твоим карьерным целям.

7. Напиши краткое вступление. Как только закончишь составление резюме, напиши к нему краткое вступление. Для резюме бизнес-студента полезнее всего будет добавить описание карьерных целей, особенно, если у тебя небольшой профессиональный опыт.

Шаблон резюме

Имя и фамилия

Полный адрес

Номер телефона

Электронная почта

Цель

Цель резюме — это короткий абзац в его начале. Его нужно адаптировать к каждой компании, с которой ты связываешься. В нем описываются твои профессиональные цели, а также навыки и опыт, которые делают тебя отличным кандидатом на эту должность.

Соответствующие навыки

Добавь ценные и востребованные навыки, связанные с работой, которую ты ищешь.

Упомяни любые достижения в работе, которые демонстрируют твое трудолюбие.

Отметь свои полезные навыки и приведи примеры.

Используй в описании ключевые слова из вакансии.

Профессиональный опыт

Должность, компания, город, даты трудоустройства

Опиши свои достижения во время работы.

Список мест работы.

Также можно упомянуть профессиональную стажировку.

Образование

Официальная степень

Название образовательного учреждения, город, годы обучения

Волонтерский опыт и / или внеучебная деятельность

Упомяни только волонтерский опыт и такую деятельность, как членство в клубе, участие в студенческом совете и другие руководящие роли, если они непосредственно связаны с работой, на которую ты претендуешь

Образец резюме

Дениз Хьюз

123 Мэйнстрит, Мэдисон, Висконсин

(123) 456-7890

[email protected]

Цель

Студентка бизнес-направления, мотивированная и ориентированная на результат, ищет работу в качестве [...], чтобы развить свои навыки и опыт в разработке творческих решений, которые помогут клиентам [...] достичь целевого дохода и увеличить долю на рынке. Способность творчески мыслить и применять научно обоснованные стратегии развития может способствовать расширению [...] и увеличению прибыли.

Опыт работы

Ассистент по маркетингу, Badger Inc., Мэдисон, Висконсин, 2018 — настоящее время

Разработала и внедрила маркетинговые стратегии для увеличения охвата рынка на 30%.

Помогала менеджеру по маркетингу внедрять новые инициативы для кампаний в социальных сетях, определяя основные ключевые показатели эффективности.

Повысила качество отслеживания KPI и отчетности, а также внедрила программу [....] для лучшего управления метриками кампаний.

Бизнес-ассистент, Бизнес-школа Университета Висконсина, Мэдисон, Висконсин 2016 — 2018

Разработала впечатляющий веб-сайт и контент-план для социальных сетей, что привело к увеличению числа заявок на зачисление на 60%.

Организовала 12 крупных мероприятий для выпускников, собрав более $500 тысяч для бизнес-школы.

Образование

Бакалавр бизнес-администрирования

Университет Висконсина, Мэдисон, Висконсин, 2015 — 2019

Внеучебная деятельность

Стажер в команде по бизнес-менеджменту, 123 Company, Мэдисон, Висконсин 2016 — 2017

Участвовала в разработке инструментов и проводила анализ бизнес-стратегий с командой.

Научилась управлять финансами и бизнес-операциями.

Фото: fizkes / Фотодженика

Не забывай про эти правила

Корректируй резюме для каждой вакансии. Помни, что твои навыки и опыт должны напрямую относиться к должности, на которую ты претендуешь. Обращай внимание на описание вакансии и вноси правки в резюме, чтобы соответствовать требованиям.

Помни, что твои навыки и опыт должны напрямую относиться к должности, на которую ты претендуешь. Обращай внимание на описание вакансии и вноси правки в резюме, чтобы соответствовать требованиям. Используй глаголы действия. Описывай свой опыт с помощью глаголов действия (организовал, контролировал, организовал, обучал). Так резюме получится динамичнее, и его точно заметят работодатели.

Описывай свой опыт с помощью глаголов действия (организовал, контролировал, организовал, обучал). Так резюме получится динамичнее, и его точно заметят работодатели. Выражай успех в цифрах (если это возможно). Когда ты описываешь достижения с помощью цифр, то создаешь контекст, который показывает их масштаб. Вместо указания, что ты «обучал сотрудников», напиши: «успешно обучил 10 сотрудников за два месяца», чтобы сделать достижение выразительнее.

Когда ты описываешь достижения с помощью цифр, то создаешь контекст, который показывает их масштаб. Вместо указания, что ты «обучал сотрудников», напиши: «успешно обучил 10 сотрудников за два месяца», чтобы сделать достижение выразительнее. Вычитывай резюме по несколько раз. Тщательно проверь резюме на наличие опечаток и грамматических ошибок. Оно должно выглядеть профессионально и демонстрировать внимание к деталям.

Тщательно проверь резюме на наличие опечаток и грамматических ошибок. Оно должно выглядеть профессионально и демонстрировать внимание к деталям. Используй шаблон. Образец поможет отформатировать резюме и станет гарантией того, что ты добавишь наиболее важную информацию, подтверждающую твои опыт и навыки.

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