Как определить срок полезного использования основных средств

Существуют утвержденные правила этой процедуры. Они имеют различия, зависящие от характеристик объекта. В статье узнаете, что такое срок полезного использования объекта основных средств и как проверить срок полезного использования для основных средств и отразить его в бухучете.

В отчетности любого предприятия нужно указывать размер амортизационных выплат. Это важно делать в соответствии с регламентированными нормами. Потому начинать стоит с определения срока полезного использования.

Что такое срок полезного использования?

Такой термин применяется при составлении бухучета и подготовки отчета в налоговую службу. В день оформления актива в фирме и введения ОС в процесс активной деятельности начинает исчисляться указанный в документации по нему СПИ. Срок полезного использования объекта основных средств — это временной интервал, когда те или иные активы предприятия эксплуатируются в рамках ведения деятельности для получения дохода.

Срок полезного использования основных средств определяется двумя вариантами для разного вида объектов:

Основной — составляет временной период, когда фирма эксплуатировала актив, приносящий ей прибыль. Дополнительный — равен объему произведенной в рамках основной деятельности продукции. Например, применяется для станков на производстве.

Амортизация основных средств учитывает сроки полезного использования, ранее установленные и прописанные в документации, что позволяет рассчитывать размер платежей за амортизацию. Это помогает сделать перевод стоимости активов в категорию расходов. Показатель СПИ нужен, чтобы правильно сформировать налоговую базу и определить размер выплат по налогам.

Чтобы выяснить срок полезного использования у основных средств, рекомендуется воспользоваться следующими источниками информации:

Классификацией ОС. В ней доступен поиск по названию, что позволяет выяснить искомый срок, определенный для каждой группы принадлежности объектов. Рекомендациями, которые дает производитель. Их можно найти как в техническом паспорте объекта, так и в договоре на поставку.

Увеличение срока полезного использования основных средств допустимо, но для этого нужно доработать объект, восстановить его или преобразовать, что способно изменить указанный ранее срок использования. Важно отметить, что изменение данных все же ограничено допустимыми границами для этой амортизационной группы.

Не все активы разрешено амортизировать. В налоговом кодексе есть прямой запрет на это для ряда категорий:

купленные произведения искусства;

участки земли;

имущество, которое не используется для получения прибыли;

природные объекты;

строительство на стадии доработки;

купленные печатные издания;

объекты, переданные безвозмездно.

Как определить срок полезного использования основных средств в бухгалтерском учете?

Существуют варианты, как определить срок полезного использования основного средства. Были разработаны готовые формулы, используемые в разного вида учетах. Однако в них используются различные единицы для обозначения того периода, который является необходимым для расчетов. Так, для бухучета контрольным считается один год, тогда как для налоговой отчетности — месяц.

Для бухучета нет жесткого требования по срокам, потому организациям разрешено СПИ устанавливать самостоятельно. А вот при формировании налогообложения компания должна обязательно обращаться к классификации ОС за актуальными данными. Для качественной и быстрой работы удобнее, если сроки объекта по учетам будут в обоих видах отчетов совпадать. Существует 2 пути, которые помогут выяснить необходимую информацию по активу:

При поиске амортизационной группы по названию важно использовать также ключевые слова и близкие по смыслу синонимы. Используя классификатор, можно уточнить ОКОФ.

Уточнение группы принадлежности укажет также и оставшийся срок полезного использования основных средств. К сожалению, единая классификация содержит не все варианты ОС.

Окончание срока полезного использования основных средств в подобных ситуациях складывается из доступной информации, которую можно почерпнуть в:

характеристиках, помогающих спрогнозировать временной период для активной эксплуатации объекта (технические особенности, мощность и прочее);

степени возможного износа в конкретных условиях функционирования этого объекта, его технического обслуживания и др.;

существующих в правовом поле ограничений на эксплуатацию объектов этой категории.

Можно ли использовать одинаковые сроки полезного использования в бухгалтерском и налоговом учете?

В бухучете не существует документации или закрепленных законодательно нормативных актов, рекомендованных конкретно для указания СПИ. Кроме того, в этом виде отчетности можно указать любой временной период для всех объектов, лишь бы срок составлял не менее года, так как год — минимальный отчетный период. А вот при формировании налоговой отчетности он определяется согласно тем критериям, что имеют официальное утверждение в классификации. Истечение срока полезного использования основных средств регламентируется группой принадлежности.

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Предприятия, ведущие деятельность по ОСНО, нередко берут за основу в учете классификацию ОС, которая создана и утверждена правительством для налоговых отчетов. Чтобы избежать разницы между двумя видами учета, рекомендуется применять единый порядок амортизации. Для формирования отчета в налоговую используются два варианта амортизации — линейный и нелинейный. В бухучете выбор больше. Большинство компаний выбирают линейный метод в обеих системах.

Такой подход значительно упрощает учет основных средств и срок их полезного использования. В противном случае весь период активной эксплуатации ОС придется вычислять разницу.

Однако важно отметить, что у нелинейного метода, используемого в налоговой отчетности, существует важное преимущество — он позволяет в начальный период использования актива учесть больше амортизации. Такой подход помогает снизить размер налога на прибыль.

Как проверить срок полезного использования для основных средств и отразить в бухучете его изменения?

Законом предписывается делать инвентаризации, чтобы выявлять актуальный срок использования находящихся у компании активов для достоверности информации, предоставляемой в отчетах. Пересмотр срока полезного использования основных средств необходимо проводить ежегодно, чтобы сделать инспекцию на соответствие всем необходимым критериям эксплуатации.

Он должен проводиться в 2 случаях:

раз в год, как предписано законом;

в случае возникновения экстренных причин для проверки.

Важно понимать, что плановая проверка совсем не обязательно означает, что будет внесено изменение в показатель СПИ. Главной целью пересмотра является возможность уточнить, имеется ли надобность скорректировать данные.

В ходе инспекции проверяются следующие критерии:

способ эксплуатации;

интенсивность использования;

систематичность ремонтных работ;

степень износа;

окружающие условия и прочее.

Полученные в ходе инспекции результаты помогут определить, стоит оставить ранее установленный СПИ или предстоит обновить данные и указать новый срок. Поскольку этот показатель влияет на размер отчислений по амортизации, то следует быть в этом вопросе очень внимательными.

Насколько существенно должен измениться показатель в ходе эксплуатации объекта, должно быть определено и прописано в учетной политике организации. Эти утвержденные организацией данные и определят в конечном счете вероятность внесения поправок.

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Если принимается решение о внесении изменений в указанные ранее данные, то не нужно пересчитывать амортизацию за прошедшие периоды. Такие правки данных — это изменение срока полезного использования основных средств, то есть корректировка оценочных значений, а не исправление допущенных ошибок.

СПИ указывается в бухучете перспективно. Новые расчеты следует вести с учетом внесенных изменений. Пересматривать сроки основных средств компании могут регулярно, но не реже раза в год. Результат проверки закрепляется в виде составленного в свободной форме акта или заключения, где прописывается сначала прежние данные, а потом обновленный показатель. Обязательное условие — указать причину внесенных поправок.

Как раскрывать информацию о сроках полезного использования основных средств в бухгалтерской отчетности?

Причины для инвентаризации и обновления показателей для расчета амортизации актива могут появиться непредсказуемо, потому имеет смысл создать группу сотрудников, которая отвечала бы за прием ОС и инспектирование всех вопросов, с ними связанных.

В нее должны входить специалисты различной квалификационной подготовки, которые владеют знаниями и опытом для обеспечения эксплуатации и обслуживания используемых объектов (например, технологи, финансисты, электрики).

Раскрывать информацию о СПИ разрешено в пояснении, которое прилагается к бухгалтерской отчетности. Поскольку особых требований ни к излагаемой информации, ни к той форме, в которой это будет сделано, не предъявляется, то пояснения оформляются в произвольном виде. Компании сами определяют степень детализации информации. Главное — готовить пояснительную записку уже после того, как будет сделана бухгалтерская отчетность.

Минфин рекомендует в записке раскрыть важные аспекты, например:

какие за организацией числятся ОС;

есть ли те, за которые продолжаются выплаты;

производилась ли модернизация основных средств в срок полезного использования;

корректировалась ли стоимость ОС.

Как определить срок полезного использования нематериальных активов в бухгалтерском учете?

С нынешнего года действуют новые правила учета нематериальных активов (НМА). Регламент указан в ФСБУ 14/2022, где прописан целый ряд параметров, помогающих установить для них СПИ:

Период, когда актив находится в собственности предприятия. Время его активной эксплуатации и получения от этого прибыли. Окончание действия лицензии, если она необходима для работы. Возможные сроки технического устаревания модели. Иные факторы, способные оказать влияние на режим эксплуатации объекта.

Как видим, измененный вариант требований и регламента установил для НМА расширенный список критериев. При возникновении надобности предприятие имеет право его расширить по своему усмотрению, дополнив более детальной информацией.

Как проверить срок полезного использования нематериального актива и отразить в бухучете его изменения?

Определить СПИ для нематериальных активов возможно по:

указанному в официальном договоре сроку;

периоду времени, когда предприятие планирует использовать НМА для получения прибыли.

Если определить точно его невозможно, то разрешено указать в документах и десятилетний срок. Главное, чтобы он превышал 2 года.

Предприятия имеют возможность рассматривать любые НМА как объекты, которые обладают неопределенным СПИ, если отсутствуют очевидные факторы, доказывающие, что интервал их эксплуатации чем-то реально ограничен. Ведь его надо как-то просчитать и показать наличие факторов, которые бы ограничили время, позволяющее эксплуатировать объект и получать от этого прибыль.

По этой причине закон также обязывает проводить регулярный пересмотр и уточнение сроков для НМА и режима их эксплуатации. Если в результате пересмотра данных по срокам использования возникает надобность вносить коррективы, то делать это следует таким же образом, как при внесении правок в оценочные значения, то есть перспективно.

Особенно важно при проведении инвентаризации уделять время тем НМА, чьи СПИ считаются неопределенными, так как не имеют точного выражения в количестве лет. Дело в том, что с течением времени есть вероятность появления факторов, позволяющих определить сроки точно. В таком случае изменятся вводные и придется иначе начислять амортизацию.

Как раскрывать информацию о сроках полезного использования нематериальных активов в бухгалтерской отчетности?

Вся полученная детальная информация о НМА и сроках их эксплуатации должна публиковаться в документах организации совместно с составлением бухучета. К уже составленной отчетности по предприятию должна прилагаться пояснительная записка с прописанной детальной информацией и перечислением важных показателей. Оформляется она в произвольной форме, потому как не существует нормативных стандартов для такого рода отчетов.

Как определить срок полезного использования права пользования активом в бухгалтерском учете?

Право пользования активом (ППА) — это ситуация, когда объект аренды становится предметом учета. Это делает законным право пользования им. Стоимость будет включать в себя арендную плату, а также дополнительные платежи и расходы по взятым на себя обязательствам, если есть такие (например, ремонтные работы).

Ведение учета такого объекта происходит по тем же правилам, как применяются к ОС, являющихся собственностью фирмы, а не арендованным активом. Важно отметить, что СПИ в этом случае не может превышать прописанный срок аренды.

Однако тут возможно исключение. СПИ допускается больше, чем срок аренды, если арендатор планирует в перспективе этот объект забрать в собственность путем его выкупа. В такой ситуации возможно СПИ сразу прописать так, словно он уже принадлежит организации.

В таком случае за тот период, что объект находился в аренде, часть платежей может быть списана в качестве амортизации ППА. После оформления сделки купли-продажи остаток стоимости объекта можно списать в качестве амортизации собственного актива ОС.

Итог

Амортизация в бухучете — это важнейший финансовый инструмент, который дает возможность равномерно отразить в статье расходов компании стоимость купленных объектов.

Все субъекты, ведущие деятельность, в обязательном порядке при составлении отчетности отражают амортизацию объектов. Важно помнить, что надо правильно определять сроки, рассчитывать амортизацию, а главное — не забывать закреплять все важные положения по этим вопросам в учетной политике.

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