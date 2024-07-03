Что показывает EBITDA и как рассчитать

Существует много финансовых показателей, которые демонстрируют эффективность бизнеса. Среди понятий «доход», «рентабельность» и «расходы» все чаще встречается и аббревиатура EBITDA. Сейчас это один из самых популярных параметров для анализа деятельности компаний. На основе него принимаются важные управленческие и инвестиционные решения, так как он помогает провести оценку финансовой ситуации и кредитоспособности предприятия. В статье рассмотрим подробнее, где используют показатель, кому он может быть полезен и как его правильно посчитать.

Содержание

Что такое EBITDA?

Это финансовый инструмент, который часто используют при анализе эффективности бизнеса. EBITDA показывает реальное положение успешности предприятия в том виде деятельности, которым оно занимается. Несмотря на то, что в финансовой системе этот показатель не считается обязательным, он имеет довольно широкое распространение.

Если объяснять простыми словами, то EBITDA показывает не чистую прибыль, а тот доход, из которого еще не вычли финансовые отчисления: налоги, выплаты по кредитам, затраты на амортизацию и прочее. В самой аббревиатуре уже отражено значение этого показателя — «прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизационных отчислений».

Этот показатель общей прибыли компании наглядно демонстрирует ее способность нести дополнительную финансовую нагрузку и платить проценты по кредиту. Рассчитывается он и указывается в денежном эквиваленте, например в миллионах рублей.

Показатель еще называют «грязной» прибылью, потому что он демонстрирует реальный доход компании без влияния факторов, которые не относятся к ее операционной деятельности.

Появился этот показатель рентабельности и стал часто применяться в финансовой системе в 1980-х годах. Тогда бизнес активно брал кредиты на развитие деятельности. В тот период стало актуальным проведение анализа закредитованности предприятий. Это помогало определить их возможность выплачивать долги, то есть показывало их реальную доходность и перспективность развития, а значит, и инвестиционную привлекательность.

Без полного анализа деятельности компании невозможно ее полноценное развитие. Единого варианта для вычисления EBITDA сегодня нет, а потому встречаются различные методики. Все они опираются на то, что данные, которые будут внесены в формулу расчета для анализа, должны быть разносторонние, чтобы повысить вероятность своевременного выявления тех причин, что оказывают на процесс развития тормозящий эффект.

Специфика этого финансового показателя в том, что он дает возможность рассчитать результативность основного вида деятельности предприятия без отвлечения на налоги, заемные средства, ставки по кредитам, оптимизацию, износ оборудования и прочие факторы.

EBITDA может быть рассчитан как самостоятельный параметр и опубликован на сайте компании или на специальных ресурсах, так может быть и частью финансового отчета и прилагаться к документам по нему. Хотя в традиционную бухгалтерскую отчетность этот показатель не входит.

Чаще всего его расчет нужен крупным предприятиям и корпорациям, которые ведут деятельность с внешними партнерами или взаимодействуют с инвесторами. Однако в последние годы отмечается постепенное вхождение этого параметра в малый и средний бизнес. Также стартапы стремятся его рассчитать, потому что это дает возможность привлечь инвестиционные средства для развития.

Варианты использования показателя

Руководители организаций часто используют EBITDA для грамотного составления планов, стратегий, бюджета предприятия.

Анализ деятельности своей компании руководитель делает на основании EBITDA следующим образом:

Если коэффициент эффективности имеет положительное значение и во времени он постепенно увеличивается, то это явный признак стабильной финансовой ситуации и компания уверенно развивается. Если он снизил значение, то это признак ухудшения финансового положения и рентабельности компании, а потому нужно провести анализ деятельности и выявить причину происходящего, какие этапы в работе дали сбой. При получении отрицательного значения предпринимателю пора бить тревогу, потому что его бизнес стал убыточным даже без необходимых затрат на выплату налогов, процентов по кредитам и затрат, что потребует амортизация активов. Стоит внимательно пересмотреть общую концепцию бизнеса.

Чаще всего показатель интересует тех, кто ищет предприятие для вложения средств и получения дохода от этого в будущем. Для подсчета EBITDA конкретной компании инвесторы могут самостоятельно произвести расчет на основании ее финансовой отчетности или запросить готовое значение, чтобы в полной мере оценить потенциал развития и эффективность деятельности. Сравнивая этот показатель разных компаний, можно определить, от какой в будущем поступит больший доход.

Важно для корректности оценки проводить сравнение компаний одной отрасли.

Также сами собственники используют этот параметр, чтобы отслеживать развитие своего бизнеса и контролировать его общее финансовое состояние. Владелец предприятия может рассчитать, хватает ли средств на оплату кредитов и может ли он закупить новое оборудование или транспорт.

В российском бухгалтерском учете нет регламента по вычислению этого параметра, однако используется он достаточно часто. Применяют его чаще всего компании, чьи акции имеют котировки на бирже, а также те, которые желают привлечь зарубежных инвесторов или выпустить акции. В России крупные организации публикуют значение, что показывает EBITDA, но обязательно дают комментарии, на основании какой формулы производился расчет.

Готовые значения EBITDA можно найти на официальных сайтах организаций, а также на порталах справочного характера.

Показатель EBITDA имеет важное значение:

Для оценки общего финансового состояния компании, перспектив развития и рентабельности.

Аналитиков и инвесторов, чтобы понимать, как и куда расходуются вложенные средства.

Кредиторов, которые желают оценить способность компании оплачивать долги.

Составления рейтингов компаний, которые ведут деятельность в одной отрасли.

Оценки реальных доходов предприятия и его платежеспособности.

Анализа качества работы управленческого звена организации.

Анализа, который проводится при оценке слияний и поглощений компаний.

Проблема показателя EBITDA в том, что нет определенного стандарта при расчете, а потому его значения от разных предприятий могут иметь отличия в способе подсчета. Значит их сравнение просто лишено смысла.

Читайте по теме:

Как рассчитать чистые активы по балансу

Как разработать финансовую модель для стартапа?

EBITDA может помочь в вопросе определения примерной стоимости предприятия, а также при расчете мультипликаторов и различных инвестиционных показателей:

уровня закредитованности (Debt),

оценки инвестиционной привлекательности (EV),

рентабельности по EBITDA (Margin).

Отличия от иных показателей

EBIT показывает размер полученной прибыли до того, как сделан вычет налога на прибыль и кредитных процентов, но без учета амортизации. По своему смыслу EBIT находится гораздо ближе, чем EBITDA к свободному денежному потоку. Тогда как при расчете EBITDA имеют значение неоперационные расходы и доходы. Стандарты и правила при этом полностью отсутствуют, потому часто компании вынуждены делать расчеты по своей схеме.

Некоторые предприятия делают его как операционную прибыль (ОП) либо применяют при вычислении неоперационные параметры без их конкретизации. Операционная прибыль при этом отличается от EBITDA, так как связана с показателем коммерческой успешности бизнеса. При ее расчете в основу формулы ложится сумма выручки, тогда как расчет EBITDA отталкивается от чистой прибыли, на которую влияют неоперационные и единоразовые доходы и расходы.

Чтобы произвести максимально корректный расчет показателей EBIT и EBITDA, важно внести в формулу данные о лизинге и аренде, а для этого надо сделать не такую уж и простую классификацию лизинговых расходов. Иногда для более детального учета применяют измененный параметр (EBITDAR), в котором аренда учитывается как финансовый лизинг, а потому не оказывает влияния на сам показатель.

Плюсы и минусы

Расчет EBITDA может быть полезен при анализе деятельности предприятия или для принятия важного управленческого решения. Однако важно понимать, что он не может быть единственным показателем, который отражает финансовую ситуацию, так как тоже имеет недостатки.

К плюсам можно отнести:

Не подвержен влиянию разнообразных систем налогообложения и учета. С его помощью легче производить расчет коэффициентов финансовой эффективности. Может наглядно показывать рентабельность для инвесторов. Становится базовым показателем при сравнении деятельности компаний в одной отрасли, но с разными процентными ставками и политикой амортизации. Процентная ставка при расчете игнорируется. Исключает субъективные суждения. EBITDA показывает более высокую доходность компании, если сравнивать ее с ОП.

Среди недостатков отметим следующие:

EBITDA не равно денежному потоку, потому что не учитывает все факторы предпринимательства и игнорирует ряд расходов. Это приводит к завышению денежного потока. С целью отвлечь инвесторов от большой закредитованности или больших трат на налог на прибыль владельцы бизнеса могут приукрасить реальное финансовое положение. EBITDA не принимает в расчет множество факторов, например различную налоговую ставку в различных странах. Для расчета нет стандартной формулы и правил, а потому показатель подвержен манипуляциям. Компании имеют право изменять данные, вычитая расходы по своему желанию. Оборотный капитал, который организация направляет на закупку материалов и оборудования для своей деятельности, в формуле расчета не учитывается. Показатель EBITDA, в сравнении с чистой прибылью, оказывается часто значительно ниже. Это приводит к занижению стоимости акций и ценных бумаг. Он является лишь одной из характеристик финансовой ситуации предприятия, поэтому важно при анализе использовать комплексный подход.

Как рассчитать EBITDA?

Поскольку не существует стандартов и утвержденных методик расчета EBITDA, то в практике используются несколько вариантов. В основе каждого способа лежат различные параметры. Существуют варианты формулы расчета, в чьей основе лежат стандарты МСФО. Тогда как в РСБУ этот параметр никак не закреплен и не имеет стандартизации в методах вычисления, а потому компании, которые публикуют его значение, обязательно дают пояснение, какую именно формулу использовали.

Базовый вариант формулы EBITDA в основе содержит чистую прибыль предприятия, а к ней добавляются иные данные (можно использовать опубликованную отчетность компании) по принципу «снизу вверх»:

EBITDA = Пч + А + Пр + НП

Пч — прибыль в чистом виде.

А — амортизация всех видов активов.

Пр — начисленные по кредитам проценты.

НП — налог на прибыль.

С помощью базовой формулы можно произвести лишь примерный расчет, а для того, чтобы получить более точные данные по финансовой ситуации, необходимо учитывать в формуле неоперационные и единоразовые поступления средств и траты.

Читайте по теме:

Новому времени — новые метрики: за какими показателями следить стартапам

Как рассчитать срок окупаемости бизнес-проекта

Принцип «сверху вниз» при высчитывании данных предполагает добавление к операционной доходности общей суммы всех расходов на амортизацию принадлежащих компании активов.

Организации, которые активно работают за пределами России, используют более стандартизированную формулу EBITDA. Она включает в себя гораздо больше данных:

EBITDA = Пч + НП + НПВ + ВрР - ВрД + ОП - ПП + А - ПА

Пч — чистая прибыль.

ПА — переоценка активов.

НП — налог на прибыль.

ПП — проценты принятые.

НПВ — налог на прибыль возмещенный.

ОП — проценты оплаченные.

ВрР — внереализационные расходы.

ВрД — внереализационные доходы.

А — амортизация всех видов активов.

В России чаще всего используют ту формулу, в основе которой лежат параметры типовых бухгалтерских отчетов:

EBITDA = Вр - СТ + НП + Пр + А

НП — это налог на прибыль.

Вр — выручка от продажи продукции.

Пр — проценты по кредитам.

СТ — себестоимость продукции.

А — амортизация всех видов активов.

Раньше расчет EBITDA делали только те организации, чьи акции котировались на бирже. Однако сегодня этот финансовый показатель все чаще стали использовать в качестве аналитического инструмента при оценке финансов и эффективности производства.

Фото на обложке: Pexels