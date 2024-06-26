Как рассчитать срок окупаемости бизнес-проекта

Сроки окупаемости проектов должен учитывать каждый предприниматель до того, как начать свое дело или внедрить инновации в уже готовый бизнес. Они покажут, когда вложенные средства и усилия начнут приносить доход. Тогда же покроются первоначальные затраты — можно будет получить награду в виде чистой прибыли. В статье узнаете, как посчитать окупаемость бизнеса и по каким формулам можно это сделать, а также поделимся практическими советами и примерами. Независимо от того, на каком этапе предпринимательского пути вы находитесь, эта информация будет полезной для дальнейшего развития.

Содержание

Что называется сроком окупаемости

В России в регулирование сроков окупаемости инвестиционных проектов происходит через несколько федеральных законов. Основными из них считаются:

Федеральный закон № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».

Федеральный закон № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».

Срок окупаемости проекта — время с начала финансирования до момента, когда накопленная сумма чистой прибыли превысит объем первоначальных вложений. До тех пор, пока не закончится этот период, если в законодательство страны вводятся реформы, которые увеличивают налоговую нагрузку на инвестора, то изменения не применяются к проекту до завершения оговоренного времени.

Такие меры приняли, чтобы обеспечить стабильные условия для долгосрочных инвестиций. В 2024 году были внесены и другие законодательные преобразования. Изменятся размеры налогов и взносов в государственные внебюджетные фонды. Они могут повлиять на условия инвестирования и все предыдущие расчеты.

Как рассчитать срок окупаемости

Чтобы повлиять на скорость достижения цели, нужно знать, когда и как вкладывать в маркетинг, разработку продукта или расширение команды. Для расчета срока окупаемости существует несколько методов, которые отличаются степенью точности и сложностью. Наиболее распространенные из них — простой и дисконтированный (динамический).

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Прежде чем перейти к формулам и начать рассчитывать период возврата инвестиций, нужно более точно оценить перспективы бизнес-плана. Вот что важно учесть:

Исследуйте рынок. Нужно понимать, какой спрос и конкуренция, это поможет сделать более реалистичные прогнозы продаж и рыночной доли. Оцените затраты. Включите все расходы, включая юридические, маркетинговые и технологические. Составьте бизнес-план и рассчитайте формулы прибыли. Разберитесь с финансированием. Выберите оптимальные источники средств и управляйте своими финансовыми потоками. Это поможет вести учет затрат на привлечение капитала и расчет сроков окупаемости. Учитывайте юридические аспекты. Разузнайте все тонкости. Не забывайте про соблюдение правовых требований и защиту интеллектуальной собственности. Это уменьшит юридические риски и затраты, которые могут значительно снизить окупаемость бизнеса. Оцените риски. С помощью этого расчета получится избежать снижения спроса на продукцию или услугу, сбоев в производственных процессах, проблем с поставками, колебаний валютных курсов и изменений процентных ставок. Обратитесь к инновациям и технологиям. Они могут повысить эффективность и снизить операционные расходы, а также увеличить маржинальность и ускорить возврат инвестиций за счет оптимизации процессов. Не забывайте про маркетинг. Этот инструмент в перспективе увеличит выручку компании. Найдите команду. Хорошо подобранный персонал может повысить продуктивность процесса, помочь в реализации проекта, а это, в свою очередь, предотвратит затраты на ошибки и задержки. Адаптируйтесь к изменениям. Это может сохранить вашу доходность и конкурентоспособность, что повлияет на сроки окупаемости. Ориентируйтесь на клиента. Увеличение лояльности — увеличение повторных продаж. Устойчивый поток доходов способствует быстрому возврату инвестиций. Обучайтесь и развивайтесь. Постоянно улучшайте навыки и знания команды. Это повысит эффективность и ускорит выполнение задачи.

Системный подход к управлению бизнес-проектами обеспечит точные и реалистичные расчеты сроков окупаемости и поможет дельцам принимать обоснованные решения и достигать поставленных целей.

Простой метод

Используется для того, чтобы приблизительно рассчитать сроки, но не учитывает многие факторы. Он предполагает, что все будущие денежные потоки равны и не принимает во внимание изменение стоимости денег в будущем. При выборе этого варианта основное внимание стоит уделить ликвидности и способности бизнеса быстро вернуть вложенные средства. Формула расчета:

Срок окупаемости = Изначальные вложения / Чистая прибыль за определенный период (год/мес)

Этот метод полезен для первичной оценки, но он не дает полного представления о реальных сроках окупаемости проекта. И не учитывает доходы, которые получите после. Лучше не недооценивать долгосрочную выгоду и изучить следующий вариант расчетов.

Дисконтированный или динамический метод

Для России в 2024 году наиболее эффективным способом все же является дисконтированный. Он удобен тем, что учитывает снижение ценности денег. Динамический способ более точен и дает представление о реальной выгоде дела. Формула выглядит следующим образом:

Где DPP — это динамический срок,

r — процентная ставка,

t — год (или месяц) расчета,

I0 — инвестиции,

n — период окупаемости.

Для начала вам понадобится:

Определить ставку дисконтирования. Вычислить денежные потоки под каждый период. Суммировать их до тех пор, пока сумма не сравняется первоначальными вложениями.

Примеры расчетов

Станет известна приблизительная дата того, когда проект начнет работать на вас.

Для легкого способа расчета мы будем использовать простые цифры:

Предположим, что молодой амбициозный предприниматель инвестировал 100 тыс. рублей в небольшой проект по пошиву костюмов. Предприниматель знает, что это может принести прибыль в размере 55 тыс. рублей в месяц. Тогда посчитать срок окупаемости можно будет следующим образом:

100 00055 000 = 1,8 месяца, через это время предприниматель вернет вложенные деньги.

Бизнесмен подумал, что у мастерской могут быть ежемесячные траты. Чтобы рассчитать срок окупаемости с учетом издержек, нужно обратиться к формуле:

N (срок окупаемости) = Изначальные вложения / Чистая прибыль - издержки

Издержки составляют 30 тыс., в них входят:

Коммунальные платежи — 5 тыс.

Аренда помещения — 5 тыс.

Зарплата сотрудников — 15 тыс.

Закупка материала — 5 тыс.

N = 100 000 / 55 000 - 30 000 = 4 месяца понадобится бизнесмену, чтобы выйти в плюс. Опыт в использовании формулы дает преимущество перед другими инвесторами. Благодаря этому он сможет составить более детальные планы для каждой из сфер своей деятельности.

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Для сложного способа расчета срока окупаемости рассмотрим случай другого предпринимателя:

Первоначальными инвестициями были вложения в фирму по обработке дерева — 10 млн рублей.

При ежемесячном денежном потоке в 200 тыс. рублей с учетом всех трат.

Представим, что ставка дисконтирования составляет 10%.

Умножаем 200 тыс. чистой прибыли на 12 месяцев, и можем определить таким образом годовую выручку — 2,4 млн рублей. Исходя из расчетов, предполагается, что окупаемость бизнеса по времени займет от 4 лет. Можно выяснить дисконтированный срок на основе ранее полученных сведений:

Временной период (год) Расчет выручки с учетом инфляции Результат Первый 2 400 000 (1 + 0,1) 2 181 818 Второй 2 400 000 (1 + 0,1) 2 1 983 471 Третий 2 400 000 (1 + 0,1) 3 1 803 155 Четверты 2 400 000 (1 + 0,1) 4 1 639 232 Пятый 2 400 000 (1 + 0,1) 5 1 490 211 Шестой 2 400 000 (1 + 0,1) 6 1 354 737 Итог: 10 452624

Предприниматель посчитал срок окупаемости благодаря формуле. За период, на который рассчитывал бизнесмен, он так и не сможет вернуть все свои инвестиции. Чистая прибыль от проекта появится только в конце 6 года.



Каждый новый бизнес-проект — шанс улучшить жизнь людей, предложить им что-то новое и полезное. Перед оценкой сроков окупаемости учитывайте не только финансовые аспекты, но и социальные и экологические выгоды, которые может принести ваша идея. Важно помнить, что путь у каждого бизнеса может быть разным. Некоторые проекты компенсируются быстро, другие требуют времени и терпения. Но что объединяет всех успешных предпринимателей, так это стремление к совершенству, готовность учиться на своих ошибках и способность адаптироваться к изменениям.

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