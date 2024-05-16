Как открыть КФХ в 2024

Крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) — одна из форм предпринимательской деятельности в сельскохозяйственной сфере. Его может создать один фермер или же с привлечением близких людей для совместной работы. Статус КФХ помогает получать гранты, льготы и другую государственную поддержку. В статье узнаете подробнее о нюансах, связанных с регистрацией и деятельностью этой формы хозяйствования.

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КФХ как форма хозяйствования

Объединение членов семьи и тех кто с ними родственно связан в единую форму хозяйствования, которая ведет совместный бизнес, называют крестьянским фермерским хозяйством. Для работы достаточно статуса ИП, но при желании они могут оформить юридическое лицо, если планируют вместе развивать свой бизнес.

Справка: специальных норм о государственной регистрации хозяйства, созданного в форме юридического лица, в законодательстве РФ нет.

Регистрация, оформление и нормативные требования, которые касаются КФХ, регулируются ФЗ-№ 74. Фермерские хозяйства могут производить и перерабатывать сельхозпродукцию, перевозить ее, хранить и реализовывать. Виды деятельности выбираются такими хозяйствами добровольно и зависят от региона, условий и прочих исходных данных. Они охватывают широкий спектр и включают все этапы производства.

Участники фермерского хозяйства

Эта форма предпринимательства допускает участие близких родственников фермера.

Важно: гражданам, которые не имеют родственных связей разрешено участие в КФХ, но их не должно быть больше 5 человек.

У каждого фермерского хозяйства должно быть составлено соглашение. В нем важно оформить положения, что участники КФХ признают одного из членов организации главой и наделяют его соответствующими полномочиями. Выбор делается добровольно. Подтверждается и возможность заменить главу по одной из причин:

глава отказался добровольно,

более шести месяцев он не может выполнять обязанности,

смерть.

Справка: если стоящий во главе хозяйства фермер по какой-либо причине был сменен, то это не влечет приостановки его участия в КФХ, тогда как нового главу можно выбирать только из действующих участников организации.

В чем отличие от ЛПХ

Часто сравнивают личные подсобные хозяйства и крестьянские фермерские хозяйства по принципу работы в аграрной отрасли.

ЛПХ — форма хозяйствования, в соответствии со ст.2 ФЗ-№112 их деятельность направлена исключительно на то, чтобы удовлетворить личные потребности в различной сельскохозяйственной продукции.

Работа фермерского хозяйства основана на получении прибыли. Потому КФХ требует обязательной юридической регистрации и облагается государственными налогами.

Важно: на землях ЛПХ можно вести строительство только в том случае, если они расположены в границах населенного пункта, тогда как КФХ имеют право вести строительные работы на землях сельхозназначения.

Куда и как обращаться для регистрации

Фермер, который задумался над тем, как зарегистрировать КФХ, должен знать, что разница с регистрацией ИП небольшая и все требования прописаны в ФЗ-№129.

Зарегистрировать КФК довольно просто по двум причинам:

Достаточно и одного человека, чтобы открыть КФХ. Юридическое лицо оформляется исключительно по желанию главы.

Для оформления фермерского хозяйства нужно:

Подготовить пакет документов, в котором должны быть копия паспорта главы и обязательное соглашение о создании крестьянского фермерского хозяйства , оформленное в письменном виде, и заявление, которое отличается в зависимости от выбранной правовой формы будущего КФХ. Для ИП — Р21001, а для ООО — Р11001.

крестьянского фермерского хозяйства оформленное в письменном виде, и заявление, которое отличается в зависимости от выбранной правовой формы будущего КФХ. Для ИП — Р21001, а для ООО — Р11001. Оплатить госпошлину, 800 рублей — для ИП и 4 000 рублей — для ООО.

Документы предоставить в ФНС любым из удобных способов.

В соглашении нужно указать информацию:

обо всех участниках КФХ и его главе;

КФХ и его главе; перечислить права и обязанности каждого из членов;

оформить условия входа и выхода из состава хозяйства;

условия входа и выхода из состава хозяйства; указать особенности по оформлению и владению общим имуществом;

перечислить способы, как реализуется продукция;

отразить подробную схему распределения доходов между участниками.

Важно: если фермер — единственный участник КФХ, составлять соглашение не нужно.

Подготовленные документы можно подать в налоговую службу самостоятельно при личном визите или любым из перечисленных способов:

Через представителя, у которого есть доверенность; Онлайн на портале Госуслуг или на сайте ФНС; Через МФЦ; Отправить «Почтой России» с описью вложения.

Важно: открыть КФХ онлайн возможно только при наличии электронно-цифровой подписи (ЭЦП).

Через три дня фермер получает ответ от службы об изменении юридического статуса. Если ответ положительный, то фермер должен получить свидетельства о регистрации и о постановке на учет и выписку из ЕГРИП.

Особенности налогообложения

Выбрать налоговую систему КФХ можно заранее, после чего подать заявление вместе со всем пакетом документов. Также это можно сделать в течение тридцати дней после регистрации организации и получения свидетельства о новом юридическом статусе.

Для крестьянского фермерского хозяйства есть два варианта:

Упрощенная система налогообложения — налог составит 6% от прибыли либо 15% от разницы между расходами и доходами. Единый сельскохозяйственный налог — налог составит 6% (в Крыму и Севастополе – 4%) от разницы между затратами и прибылью.

Единый сельскохозяйственный налог — выгодный вариант для производителей в аграрной сфере. ЕСХН возможно применить только при выполнении основного условия — доля прибыли от сельскохозяйственной деятельности должна быть более 70% от общего дохода.

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Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) в 2024

Такая система позволяет учитывать сезонность фермерской деятельности и снизить налоговое бремя. Чтобы вести бухгалтерскую и налоговую отчетность, придется изучать тему самостоятельно или нанять профессионала.

При регистрации хозяйства получают от государства ощутимые бонусы:

в течение первых 5 лет не платят налог на доходы физических лиц;;

гранты и субсидии не облагаются НДФЛ, даже если они были взяты спустя 5 лет;

освобождается от налога и имущество физических лиц, если оно используются фермером для нужд хозяйства;

освобождаются от НДС (кроме товаров из-за рубежа).

Государственная поддержка аграрной отрасли

Помощь государства фермерским хозяйствам не ограничивается налоговыми льготами. Создаются различные сельскохозяйственные программы, которые ставят целью помогать развитию аграрной отрасли. Государство предоставляет фермерам гранты и субсидии.

Получить гранты в 2024 году возможно на конкурсной основе, для чего потребуется создать проект и защитить его. Заявка на гранты и проект в виде бизнес-плана подается в Минсельхоз.

Справка: полученные от государства деньги можно тратить исключительно на то, что указано в бизнес-плане, важно сохранять чеки, как доказательство целевого использования средств.

Для улучшения механизмов государственной поддержки в этом году планируется объединить некоторые субсидии это сможет упростить контроль господдержки в регионах России.

Грант «Агростартап» планируется в этом году продлить. Он предполагает выделение средств на безвозмездной основе до 3 млн рублей, которые КФХ направит на развитие своего предпринимательства. Грант выдается только на условии софинансирования, когда государство выделяет от необходимой суммы до 90%, а минимум 10% — размер фермерского участия собственными средствами. Грант на развитие семейной фермы теперь разделен на 2 составляющие, его можно получить на движимое и недвижимое имущество:



Грант на капитальные затраты. Он выдается только в том случае, если у хозяйства запланированы капитальные затраты, которые предполагают покупку или самостоятельное строительство помещений под производство или переработку сельскохозяйственной продукции.



Грант на реализацию комплексных проектов. Он выдается при условии, что хозяйство купит оборудование и технику или сельскохозяйственных животных и птиц. Эти затраты будут переведены в категорию «субсидий по факту понесенных затрат» в прежнем размере — до 60%, однако сумма гранта уменьшается до 20 млн рублей.

Важно: получить грант могут только те хозяйства, у которых нет долгов по сборам, налогам и страховым взносам.

Механизмы государственной поддержки в области сельского хозяйства нацелены его развивать и поддерживать, чтобы аграрная отрасль России получила финансовую устойчивость.

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Лидирующие позиции по стране по количеству КФХ и иных форм сельскохозяйственной деятельности занимают южные регионы нашей страны не только из-за климатических условий для этого направления, но и благодаря хорошо развитой сети сельских поселений в этих краях.

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