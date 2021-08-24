Выкупить землю или арендовать ее: что выгоднее бизнесу?

Разобраться в них поможет Денис Шалимов, эксперт в области земельного законодательства и выкупа земли из госаренды под коммерческую недвижимость, руководитель группы компаний «Федерация». Он также является разработчиком уникальной методики выкупа земли, позволяющей экономить финансовые средства заказчика.

Рано или поздно предприниматель задумывается о расширении бизнеса. Одним из главных активов является земля. И тут хочется понимать, что выгоднее: арендовать ее или выкупить у государства в собственность. Казалось бы, ответ очевиден — собственник всегда имеет больше имущественных прав, чем арендатор. Но в земельных вопросах есть свои нюансы.

Существует две основных группы прав на землю: собственность и аренда

В первом случае собственнику принадлежат права владения, распоряжения своим земельным участком и недвижимостью. Он может ее подарить, продать, отдать в залог, передать в управление или сдать в аренду. Также может возвести различные строения в соответствие с целевым назначением участка. Но у него есть еще и обязанности. Предприниматель должен содержать участок и не допускать ухудшение состояния земли.

При аренде возможно только извлекать полезные свойства, а именно использовать участок по назначению. Условия этого пункта прописываются в договоре. Если они не определены, то арендатор должен эксплуатировать землю строго по правилам разрешенного использования.

И каждый месяц вносить арендную плату. При нарушении обязательств арендодатель имеет право потребовать компенсацию и расторгнуть договор.

Участок, оформленный в собственности, лучше тем, что бизнесмену будет легче осуществлять операции купли-продажи. Если мы говорим об аренде, то к ней прибегают, если землю невозможно получить в собственность. Обычно это земли лесного или водного фонда. В таком случае будет правильной аренда на долгосрочный период — 49 лет.

Собственник может распоряжаться своим имуществом и сдавать его в аренду, соответственно, получать прибыль, кредит под залог земли на развитие бизнеса. Также в случае необходимости постройки каких-то зданий собственность выгоднее, потому что требуется меньше согласований с основным собственников участка.

Для кого и что выгоднее?

Аренда выгодна для крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ). Фермеры берут земли сельхозназначения в аренду, используют ее три года, а потом они не то, что могут, им рекомендуется выкупать землю из государственной аренды, чтобы избежать давления со стороны государства.

Также аренда выгодна тем предпринимателям, которые хотят взять участок в лесной зоне для туристической деятельности или охотугодий. Аренда будет выгодна, потому что государство не разрешает такие земли выкупать.

Что касается собственности, она выгодна, когда владелец здания уже приобретает землю под своей недвижимостью. Он уже пользуется землей, а арендные ставки всегда повышаются, потому что в них закладываются стоимость покупки участка. И аренда со временем становится очень большой и непосильной.

Выкуп земли из госаренды выгоден:

застройщикам — нахождение земли в собственности для них более предпочтительный вариант. Главное убедиться, чтобы участок принадлежал государственным органам власти;

производственным и промышленным предприятиям — они активно используют территорию и часто делают перепланировки объекта, которые проще узаконить собственнику, нежели арендатору.

Как показывает практика, коэффициенты по аренде здесь очень высокие и включают платежи на приобретение собственности. Поэтому чем быстрее бизнесмен приобретет данную землю в собственность, тем меньше он будет платить арендных платежей и сэкономит достаточное количество денег.

Как у нас происходит сейчас? Было здание, пришел новый собственник, земля в аренде, он покупает здание и входит в договор аренды новым лицом и платит за него деньги по коэффициенту, установленному департаментом имущественных отношений. И чем быстрее он выкупит, тем дешевле ему обойдется владение этим участок. Здание-то все равно его.

Но можно купить землю и без здания. Она продается на определенных аукционах. Тут работает следующая схема: бизнесмен купил участок в городе, один гектар для строительства административно-офисного здания. В этом случае ему дается три-пять лет (в договоре прописано) на строительство здания.

За это время он должен его построить и ввести в эксплуатацию. По окончании трехлетнего периода, если он не успел это сделать, обычно у него два варианта: либо проект выносят на комиссию и изымается участок и продается с торгов кому-то другому, либо продлевается период для завершения строительства. В последующем арендодатель имеет право выкупить участок.

С точки зрения новых территорий, конечно, сначала будет лучше арендовать землю, быстро построить на ней здание и выкупить.

Считайте сами: рыночная стоимость участка 500 тыс. рублей или 1 млн рублей, а по аренде 50 тыс. рублей в год платишь. Вот и получается, что выгоднее, если ты за год успеваешь возвести здание и запустить его в эксплуатацию. В таком случае стоимость участка может быть несколько сотен тысяч вместо 1 млн рублей.

Процесс получения участка в аренду для каждого почти индивидуален. Лесные, водные нельзя выкупить, но взять в аренду могут граждане РФ, юридические, физические лица, ИП. Для этого необходимо собрать пакет документов и предоставить его в департамент земельных или имущественных отношений.

Обычно в перечень документов входят: заявление, паспорт, справка с кадастрового реестра о текущем статусе земли. Это довольно длительная процедура, и нужно внимательно смотреть, чтобы при выборе участка была вся инфраструктура.

Как не прогадать в цене и остаться в плюсе

Формирование цены земельного участка в населенном пункте идет по кадастровой стоимости либо в процентном соотношении от кадастровой стоимости. Для земель сельхозназначений цена бывает по рыночной стоимости, но существуют способы сэкономить. И их три:

Если вы берете землю под строительство каких-то объектов, то надо быстро построить объект. Чем быстрее, тем лучше, конкретного срока нет. Пример: когда земля берется под строительство, устанавливается предельный срок, за который надо построить, обычно три года. По обычной логике все три года надо платить аренду. Если построить за шесть месяцев и выкупить, то выйдет два с половиной года экономии. Если мы говорим про сельскохозяйственные земли, то сначала арендовать, а через три года выкупать либо по рыночной или кадастровой стоимости. Есть вариант доказать через суд, что рыночная стоимость завышена. Если мы говорим о земле в населенных пунктах, то сэкономить можно за счет указанного вида разрешенного использования. Можно сыграть на снижении кадастровой стоимости и специальном льготном режиме, который можно использовать в определенных субъектах РФ.

В любом случае важно помнить, что как при аренде, так и при собственности вам дается полное право пользоваться землей. Вопрос только в том, какую перспективу и направление вы видите для своего бизнеса. Ответив на этот вопрос, станет ясно, что для вас будет лучше.

Фото на обложке: GaudiLab/shutterstock.com