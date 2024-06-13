Что проверяет и как подготовиться к трудовой инспекции в 2024 году

Государство защищает права работников, для чего создана Федеральная служба по труду и занятости. Она призвана контролировать исполнение работодателем трудового законодательства и соблюдение им прав работников. За нарушения закона может последовать наказание в виде штрафа или приостановки деятельности. В статье узнаете, что такое проверка трудовой инспекции, ее виды и как к ней подготовиться.

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Трудовая инспекция: ее задачи и полномочия

Государственная инспекция труда (ГИТ) — система федеральных органов, которые проводят надзор за соблюдением требований ТК РФ. В качестве основного инструмента воздействия Роструд использует различные виды проверок. Это позволяет пресекать возможные нарушения в отношении работников.

Основные требования, которые подлежат проверке трудовой инспекции в 2024 году:

Соблюдение техники безопасности; Оформление работников, согласно трудовому законодательству; Соблюдение прав работников на больничный и на отпуск; Своевременность выплаты заработной платы; Правомерность увольнения; Выплата пособий.

Главная задача для инспекции — выявить и пресечь нарушения в сфере трудового законодательства, а также провести проверки и оказать помощь в решении трудовых споров. В обязанности инспекции труда входит и расследование производственных несчастных случаев.

Основания для проверки

Мораторий на плановые проверки трудовой инспекции был продлен до 2030 года. Компании имеют деление на категории, которые определяются опасностью условий труда. Частота визитов проверяющей инспекции отражена в плане проверок и зависит от уровня профессионального риска.

В 2024 году будут проведены плановые проверки работодателей только тех компаний, которые относятся к категории высокого риска, к опасным производственным объектам и гидротехническим сооружениям. Однако такое положение дел не исключает внеплановой проверки предпринимательской деятельности компании.

Основания для внеплановой проверки инспекции:

В Роструд поступила жалоба на нарушения работодателем трудовых прав своих сотрудников. Истек срок ранее выявленных нарушений. По поручению Правительства. По требованию прокуратуры. Например, в случае высокого риска наступления ЧС техногенного характера.

Есть проект законопроекта, в котором генеральная прокуратура планирует расширить список тех оснований, что станут причиной проверки инспекции труда в 2024 году. На официальном портале нормативно-правовых актов можно с ним ознакомиться. Если у компании задолженности по заработной плате, то, несмотря на мораторий, ее может посетить инспектор для внеплановой проверки работодателя.

Жалобы работников — распространенная причина для внеплановой проверки ГИТ. Гораздо реже проверяющая инспекция проводится на основании сообщений в СМИ. Для проведения любой проверки должны быть законные основания.

Документы для проверки ГИТ

В законодательстве не прописан точный список тех документов, которые инспекторы могут запросить. Они вправе проверять любые деловые бумаги, что связаны с темой инспекции труда. Например, инспекторы могут попросить предоставить графики отпусков, личные дела сотрудников, приказы на увольнение, трудовые книжки и прочее.

Важно: все запрошенные инспекторами бумаги необходимо предоставить в течение 10 дней в виде копий с подписью руководителя или электронных версий.

До проведения проверки работодателя инспекторы указывают список документов, которые нужно подготовить для инспекции. Это важно сделать заранее. Например, трудовую инспекцию при проверке охраны труда может заинтересовать журнал регистрации проведения инструктажа.

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Трудовая инспекция призвана защищать права и интересы работников организаций, а потому для выявления недобросовестных работодателей использует различные виды проверок.

Плановая проверка

На сайте Роструда ежегодно публикуется график плановых проверок, который составлен с учетом категории профессионального риска организации. Периодичность визитов проверяющей инспекции в компанию зависит от уровня риска деятельности и иных факторов.

Высокая степень риска предполагает и более частые проверки. С окончанием текущего года на сайте появляется план проверок на следующий год с указанием причины и примерных сроков проведения.

При плановой проверке трудовой инспекции соблюдается регламент:

За 3 дня до начала проверки инспекции компания получит обязательное уведомление о дате и времени ее проведения. Инспекция прибывает в организацию и проводит проверку документов, общается с работниками. Проверку проводят в присутствии руководителя или его доверенного лица. По окончании проверки составляется итоговый документ. Если руководитель не согласен с результатом инспектора, то это должно быть отражено в акте. Один экземпляр выдается руководителю компании. Инспектор оставляет запись в журнале учета о проведенной проверке, указав дату, время, ее результат и личную подпись. Работодатель, который недоволен проверкой инспекции, может обжаловать ее результат.

Инспектор после проведения проверки принимает решение, которое должно быть подкреплено документами. Например, протоколы экспертиз. После этого он выписывает предписание, в котором перечислены ошибки и указан срок, который дается на их исправление.

Затем в компанию вновь приедет проверяющая инспекция, чтобы проверить, устранены ли нарушения. Если они не будут исправлены, то руководителю организации будет выписан штраф.

Для того чтобы обжаловать результат, важно подать заявление в трудовую инспекцию в течение двух недель, приложив к нему документы, доказывающие правоту претензий к проведенной проверке (ст.9 и 16 ФЗ-294).

Внеплановая проверка

Причиной инициации проведения такой проверки могут стать две причины:

Прошел указанный срок, который давался на исправление нарушений. Теперь нужен повторный визит в компанию, чтобы проверить, выполнил ли работодатель предписание, которое ему выдали во время предыдущей проверки трудовой инспекции. Если условия не были выполнены, то инспектор выписывает штраф. В этом случае процедура проверки такая же, как при плановом визите. В ГИТ поступила жалоба на нарушение ТК РФ. Тогда процесс несколько иной и его контролирует прокуратура.

Жалоба на работодателя может поступить от сотрудников или иных лиц, что посчитали нужным сообщить о нарушениях в сфере безопасности или прав работников. Например, заявителем может стать жена бывшего сотрудника, член профсоюза или журналист.

Важно: прежде чем рассмотреть заявление, ГИТ устанавливает и проверяет личность заявителя. Однако инспектор обязан сохранять его имя в тайне.

После этого инспектор должен согласовать проверку с прокуратурой, особенно в том случае, если есть угроза:

возникновения чрезвычайной ситуации,

жизни человека или нанесения тяжкого вреда здоровью,

обороне или безопасности государства,

нового индикатора риска.

Индикаторы риска показывают, что трудовое законодательство было нарушено. Например, на производстве возросла частота несчастных случаев. Однако если не будет веских оснований для проверки работодателя, то прокуратура может отказать в ее проведении.

В 2024 году в списке появились дополнения: уровень зарплаты в организации ниже МРОТ, отчисления в Социальный фонд снизились на 50% и более без каких-либо изменений в кадрах.

Внеплановые проверки проходят по следующему регламенту:

В ГИТ поступила жалоба или заявление на нарушение ТК РФ. Инспектор проводит согласование проверки в прокуратуре. За 24 часа перед проведением проверки в организацию отправляется уведомление. Проверяющие выполняют свои обязанности на предприятии. Результаты проверки вносятся в документ.

Трудовая инспекция с внеплановой проверкой имеет право приехать в организацию без предупреждения в тех случаях, когда существует угроза возникновения ЧС или причинения тяжкого вреда здоровью.

Документарная проверка

Инспектор не приезжает в офис компании. Для проведения проверки ему достаточно изучить документы, которые он получил от работодателя. По закону документы должны быть предоставлены в электронном варианте или в виде заверенных копий по электронной почте, курьером или лично в трудовую инспекцию.

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При условии, что информации для проведения документарной проверки содержится недостаточно, инспекция может повторить запрос, и попросить предоставить дополнительную информацию.

Новые документы также надо отправить в указанные сроки — до 10 рабочих дней. Если и эта информация не будет убедительна для ГИТ, то может быть назначена выездная проверка. Оригиналы документов отправлять необязательно, достаточно заверенных копий с подписью руководителя компании или доверенного лица.

Выездная проверка

Происходит в том случае, когда инспектору важно провести личную проверку достоверности сведений, которые были поданы в ГИТ о предпринимательской деятельности организации (ч. 3, ст. 12 ФЗ-294). В таком случае он должен провести проверку на месте, сделать осмотр рабочих мест и провести беседу с работниками.

Проводить выездную проверку инспектор имеет право только после предъявления им служебного удостоверения и в присутствии руководителя организации или его представителя.

Вариант выездной проверки предполагает личный визит в компанию, чтобы проверить документы, осмотреть производство, провести оценку условий труда и прочих моментов, что касаются сути возникшей проблемы.

Профилактический визит

Профилактический визит — это относительно новый вариант проводимых проверок. Инспекция труда проводит их, чтобы выявить и пресечь нарушения, но при этом не предусматривается наказаний в виде штрафов (ст. 52 №248-ФЗ).

Профилактические визиты нужны, чтобы:

Проконсультировать недавно открытые организации о профилактике травм на производстве;

Получение необходимой информации для присвоения категории риска;

Замена плановой проверки на профилактическую беседу с инспектором.

Подобные визиты значительно снижают административную нагрузку на организацию. Они позволяют выявить во время беседы основные проблемы в охране труда и помочь в их решении. Инструмент помогает работодателям, а потому они самостоятельно могут инициировать проверку трудовой инспекции. Для этого достаточно обратиться в ГИТ с заявлением.

Важно: после проведения таких проверок инспекцией труда не составляются протоколы и не выписываются штрафы.

Как подготовиться к визиту трудовой инспекции?

Важно понимать, что за временной отрезок с момента получения уведомления до визита инспекторов невозможно хорошо подготовиться.

Поэтому мероприятия по охране труда надо проводить регулярно.

Для этого работодателям можно сделать следующее:

Если в штате менее 50 человек, то руководитель может сам пройти обучение в специализированном аккредитованном центре, чтобы получить диплом и удостоверение об охране труда. В ином случае придется нанять специалиста. Для новых сотрудников проводите инструктаж. Информацию о его проведении вносите в специальный журнал и просите работников после ознакомления оставлять подпись. Медосмотр сотрудников руководитель организации должен оплачивать сам. В законодательстве прописано, кому и с какой регулярностью надо его проходить.

Раз в 5 лет проводите специальную оценку условий труда (СОУТ). Этим занимаются аккредитованные организации. Они оценивают все вредные факторы. Эксперт формирует отчет, а руководитель подает ее в Роструд, предварительно ознакомив сотрудников и получив от них подтверждающие подписи.

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