Инфобизнес в 2024 году, какие ниши будут востребованы

Инфобизнес в России в 2024 году продолжает развиваться. В статье расскажем, что такое инфобизнес, основные его стратегии и этапы.

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Что такое инфобизнес

Информация стала самым ценным товаром. Часто люди согласны платить за нее. Поэтому появились эксперты, которые готовы продать свои знания. Сфера по торговле знаниями и умениями стала называться инфобизнесом.

Похожий бизнес появился давно. В качестве примеров можно назвать курсы по домоводству, кройке и шитью, кулинарии. Кроме того, в России давно работают репетиторы. Однако эти виды предпринимательства нельзя назвать инфобизнесом из-за ограниченности круга учеников. Чтобы бизнес считался информационным по современным понятиям, ему нужен больший охват аудитории.

Цель инфобизнесмена — поиск вопроса, которым интересуется как большое количество людей. Сам эксперт должен суметь дать на него подробный ответ так, чтобы аудитория захотела заплатить за него. На это человек согласен в следующих случаях:

если полученная информация сэкономит время на решение задачи;

когда способ преодоления трудностей заключается в авторской методике, которую не найти в других источниках;

если предложенная инструкция максимально подробно описывает все шаги и скрытые нюансы;

когда полученные знания уникальны, а на самостоятельное их получение понадобится много лет.

Форматы подачи материала

Люди, приходящие в информационный бизнес, рассматривают много форматов подачи материала. Для целевой аудитории они должны быть хорошо запоминаемыми и простыми в восприятии.

В качестве примеров можно рассмотреть:

Электронные книги. Они подойдут покупателям, которые хорошо воспринимают зрительную информацию. Если сведений много, то лучше разделить их на несколько частей для отдельной продажи. Аудиокурсы. Их выбирают для тем, в которых не нужно наглядное изображение. Записать такой курс можно дома в аудиоредакторе. Видеокурсы. Их используют для усиления контакта с учениками. На продажи влияет оригинальный стиль подачи информации, качество звука и изображения. Записанный курс продается неограниченное количество раз. Вебинары. Они почти повторяют видеокурсы, только проводятся онлайн. Поэтому инфобизнесмену надо быть готовым отвечать на вопросы слушателей. Семинары и тренинги. В информационном бизнесе занимают нишу практических занятий. После их окончания слушателям предлагают тестирование, проверяющее усвоение материала. Такой вид инфобизнеса часто продают корпоративным клиентам. Индивидуальные консультации. В информационном бизнесе их применяют тренеры, которые создали авторский бренд по уникальной теме или используют оригинальную подачу материала. Выездные семинары и тимбилдинги. В основном их покупают корпоративные клиенты, чтобы совместить отдых с обучением.

Этапы создания инфобизнеса

Чтобы создать прибыльный информационный бизнес, нужно разработать план действий. Пример такого алгоритма:

Исследовать рынок и спрос. Выявить максимум информации по теме. Определить целевую аудиторию. Проанализировать конкурентов.

Выбор ниши

При выборе ниши в инфобизнесе учитывают массовую заинтересованность аудитории. Лучше, если покупателем будет корпоративный клиент.

Примеры тематик, распространенных в инфобизнесе:

способы автоматизации бизнеса,

методы увеличения продаж,

распределение доходов,

средства управления персоналом,

подходы к обслуживанию клиентов,

тактики командной работы,

виды новых технологий.

Часто компании заказывают курсы по обучению сотрудников иностранным языкам и личностному росту.

Создание личного бренда

Информационный бизнес нельзя создать без позиционирования себя как эксперта. Личный бренд увеличивает узнаваемость и добавляет авторитет перед аудиторией. Он также оправдывает высокую цену на услуги и продукты.

Перед началом брендирования инфобизнеса проводят инвентаризацию имеющихся активов. Их примерами могут стать:

полномочия и навыки,

интересы и увлечения,

убеждения и ценности,

миссия и индивидуальность бренда.

Далее начинают определять целевую аудиторию, для которой предназначены материалы инфобизнеса. Здесь главное не совершить типичную ошибку, пытаясь понравится всем. Но и не нужно отталкивать тех пользователей, которые могут быть покупателями курса.

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Часто инфобизнесмены создают аватары клиентов, в которые включают его пол, возраст, образование, профессию, доход и интересы. Теперь можно создать привлекательный оффер, обещающий покупателю абсолютный результат. В нем сочетаются:

то, что любит инфобизнесмен;

то, что он умеет;

то, что нужно клиенту.

Личный бренд не существует без персонального сайта. Главная страница чаще всего содержит:

логотип с именем автора;

описание оффера;

призыв клиента к действию через предложение бесплатного ознакомительного курса;

полное описание продукта;

контактные данные.

Далее готовый сайт наполняют контентом. Он укрепляет доверие к автору и позиционирует его как эксперта. Примеры контента:

тексты,

аудио и видеоматериалы,

вебинары,

онлайн-курсы,

слайд-шоу,

чек-листы,

инфографика.

Запуск инфопродукта

Запуск инфопродукта на примере видеокурса состоит из следующих действий:

Составить подробный план уроков. Определить длительность каждого из них. Задать темы занятий. Купить микрофон и камеру. Создать обстановку для съемки. Обеспечить достаточное освещение. Записать несколько дублей видеоуроков. Смонтировать из них видеоролик. Создать продающее сопровождение (лендинг). Написать или заказать тексты с рекламой продукта. Начать рекламировать инфопродукт через соцсети, мессенджеры, печатные издания.

Основные стратегии инфобизнеса

Существует несколько моделей инфобизнеса.

Партнерские программы

Так называется сотрудничество с владельцами существующих инфопродуктов и их продвижение за процент с продаж.

По словам участников «партнерок», к отрицательным сторонам этого вида интернет-предпринимательства относятся:

Зависимость от посторонних людей. Эксперт не контролирует аудиторию, цены, политику возврата денег клиентам. Невысокие доходы. Размер комиссионных в партнерских программах редко превышает 30% от цены распространяемого контента. Поэтому такой вид инфобизнеса выбирают начинающие онлайн-предприниматели.

Преимущества партнерских программ:

Небольшие стартовые вложения. Предприниматель не несет расходов по созданию и раскрутке лендингов, курсов и других видов авторских продуктов. Минимальные трудозатраты. Бизнесмен не прилагает сил к разработке сайта, не заботится о размещении курсов, не вникает в схемы вывода денег. Большой выбор продуктов. Доступны любая ниша и категория. Гибкий график. Партнер сам выбирает, сколько времени потратить на работу. Простая схема организации. Предприниматели заключают договор, заказчик платит исполнителю деньги за привлеченных пользователей. Бесплатное освоение новых навыков в сфере инфобизнеса. Эксперт узнает особенности маркетинга, методы повышения продаж.

Реселлинг

Реселлингом в информационном бизнесе называется покупка у автора его продукта и прав на его продажу. К достоинствам такого способа предпринимательства относят:

Небольшие расходы времени на создание своего дела. Бизнесмен получает готовый товар, не создавая его с нуля. Быстрый запуск проекта. Продажи можно начинать сразу после покупки лицензии, если имеется целевая аудитория. Более высокая прибыль, чем в партнерских программах. Реселлер получает весь доход.

Недостатки реселлинга:

стартовые инвестиции для покупки продукта;

ограничения, касающиеся изменения контента или минимальной цены;

высокая конкуренция между распространителями одного и того же курса;

вероятность покупки некачественного продукта;

ограниченность видов контента, предлагаемого к перепродаже.

Авторский инфобизнес

Если описать простыми словами авторский информационный бизнес, то это самостоятельное создание и продажа с нуля курсов, вебинаров и лендингов. Вся прибыль остается у разработчика.

Достоинства такого инфобизнеса заключается в:

полном контроле за распространением и ценообразованием продукта;

высокой маржинальности;

прямой связи с целевой аудиторией, ведущей к росту продаж;

масштабируемости.

Среди отрицательных сторон авторского инфобизнеса:

большие траты времени и сил на создание продукта;

необходимость экспертного знания темы и маркетинговых навыков;

вероятность не найти покупателя контента для своей ниши;

постоянное обновление продукта.

Продюсерский инфобизнес

Этот вид информационного бизнеса не рассчитан на самостоятельные продажи. Продюсер ищет экспертов, убеждает их создать свое дело и помогает им донести до аудитории знания в своей нише. В его обязанности входит раскрутка и маркетинг, за что он получает вознаграждение в виде процентов от прибыли или всю сумму за исключением гонорара автору.

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Преимущества продюсерского информационного бизнеса:

анонимность, поскольку имя продюсера редко афишируется;

небольшие временные расходы, потому что вся процедура создания продукта ложится на его автора;

масштабируемость, так как можно вести несколько проектов одновременно;

диверсификация, потому что продюсеры часто работают в нескольких сферах или с разными авторами в одной;

отсутствие ограничения прибыли.

По словам предпринимателей, эта ниша имеет такие недостатки:

зависимость от уровня экспертов;

необходимость знаний в разных областях инфобизнеса;

ответственность за проект на всех этапах его существования;

большие инвестиции на старте.

Плюсы и минусы инфобизнеса

Среди достоинств информационного бизнеса предприниматели называют:

невысокий входной порог;

личная независимость;

глобальный охват целевой аудитории;

неограниченные возможности для увеличения дохода;

самостоятельное планирование рабочего графика;

высокая узнаваемость авторов покупаемых продуктов;

небольшое количество рисков.

Недостатками инфобизнеса считают:

высокую конкуренцию в прибыльных нишах;

постоянную самомотивацию и самодисциплину;

большие расходы времени на создание и обновление качественного продукта;

частое присвоение авторских прав «информационными пиратами».

Заработок на инфобизнесе

Заработок в информационном бизнесе основан на нескольких схемах. Первая состоит из таких этапов:

Привлечение клиентов в воронку продаж для сбора базы подписчиков. Для этого устраивают конкурсы, рекламные кампании. Запуск рассылки с полезным содержанием через социальные сети, мессенджеры и электронную почту. Интенсив по основному продукту. Участникам предлагают особые условия покупки. Повторная рассылка подписчикам, которые не купили курс.

По следующей схеме продают недорогие продукты. Она состоит из таких шагов:

Создание игры в социальных сетях. Предложение для участников недорогого курса или вебинара. Создание потребности в более дорогом продукте в конце игры. Оформление специального предложения для купивших.

Третья схема строится на рассылке писем «теплой» аудитории и выглядит так:

Создание лид-магнита на тематическом портале. Сбор контактных данных от получивших лид-магнит. Рассылка продающего контента по адресам.

Четвертая схема основана на полном знакомстве с материалами онлайн и состоит из следующих действий:

Организация марафона для привлечения клиентов. Регистрация на участие в соцсети. Проведение марафона, на котором доказывается полезность продукта. Продажа курса и раздача ссылок на лендинг.

Пятая схема подойдет для любой ниши и состоит из таких мероприятий:

бесплатного вебинара,

анонса курса,

урока со сбором денег.

Инфобизнесменам, у которых нет личного сайта и бренда, но имеется желание зарабатывать, можно действовать через партнерские платформы и каталоги. Чаще всего предприниматели обращаются к таким сервисам:

Monecle,

Аd-x,

Glopart,

JustClick.

Тренды инфобизнеса на 2024 года

В 2024 году в инфобизнесе предполагается движение в следующих направлениях:

Объединение продуктов из разных ниш под единым брендом. Например, онлайн-инструктор по здоровому питанию выпускает курс по фитнесу, а затем разрабатывает семинар по стилю. Таким способом инфобизнесмен закрывает интересы целевой аудитории почти полностью. Продажи интернет-продуктов на офлайн-мероприятиях. Большинство людей сейчас взаимодействует друг с другом через социальные сети и мессенджеры. Многие из них соскучились по живому общению. Поэтому пользователи участвуют в конференциях, семинарах и т.д., трансляция которых ведется в интернете. Партнерство между крупными информационными бизнесами. Эксперты обмениваются клиентскими базами для усиления позиций и расширения целевой аудитории.

Хорошее будущее у инфобизнеса по созданию платных сообществ в социальных сетях и мессенджерах. Люди готовы заплатить небольшие взносы за получение нужного контента. Для них это стоит недорого, но организатору приносить хороший стабильный доход каждый месяц.

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