Инфобизнес в 2024 году, какие ниши будут востребованы

Инфобизнес в России в 2024 году продолжает развиваться. В статье расскажем, что такое инфобизнес, основные его стратегии и этапы.
Содержание
- Что такое инфобизнес
- Этапы создания инфобизнеса
- Основные стратегии инфобизнеса
- Плюсы и минусы инфобизнеса
- Заработок на инфобизнесе
- Тренды инфобизнеса на 2024 года
Что такое инфобизнес
Информация стала самым ценным товаром. Часто люди согласны платить за нее. Поэтому появились эксперты, которые готовы продать свои знания. Сфера по торговле знаниями и умениями стала называться инфобизнесом.
Похожий бизнес появился давно. В качестве примеров можно назвать курсы по домоводству, кройке и шитью, кулинарии. Кроме того, в России давно работают репетиторы. Однако эти виды предпринимательства нельзя назвать инфобизнесом из-за ограниченности круга учеников. Чтобы бизнес считался информационным по современным понятиям, ему нужен больший охват аудитории.
Цель инфобизнесмена — поиск вопроса, которым интересуется как большое количество людей. Сам эксперт должен суметь дать на него подробный ответ так, чтобы аудитория захотела заплатить за него. На это человек согласен в следующих случаях:
- если полученная информация сэкономит время на решение задачи;
- когда способ преодоления трудностей заключается в авторской методике, которую не найти в других источниках;
- если предложенная инструкция максимально подробно описывает все шаги и скрытые нюансы;
- когда полученные знания уникальны, а на самостоятельное их получение понадобится много лет.
Форматы подачи материала
Люди, приходящие в информационный бизнес, рассматривают много форматов подачи материала. Для целевой аудитории они должны быть хорошо запоминаемыми и простыми в восприятии.
В качестве примеров можно рассмотреть:
- Электронные книги. Они подойдут покупателям, которые хорошо воспринимают зрительную информацию. Если сведений много, то лучше разделить их на несколько частей для отдельной продажи.
- Аудиокурсы. Их выбирают для тем, в которых не нужно наглядное изображение. Записать такой курс можно дома в аудиоредакторе.
- Видеокурсы. Их используют для усиления контакта с учениками. На продажи влияет оригинальный стиль подачи информации, качество звука и изображения. Записанный курс продается неограниченное количество раз.
- Вебинары. Они почти повторяют видеокурсы, только проводятся онлайн. Поэтому инфобизнесмену надо быть готовым отвечать на вопросы слушателей.
- Семинары и тренинги. В информационном бизнесе занимают нишу практических занятий. После их окончания слушателям предлагают тестирование, проверяющее усвоение материала. Такой вид инфобизнеса часто продают корпоративным клиентам.
- Индивидуальные консультации. В информационном бизнесе их применяют тренеры, которые создали авторский бренд по уникальной теме или используют оригинальную подачу материала.
- Выездные семинары и тимбилдинги. В основном их покупают корпоративные клиенты, чтобы совместить отдых с обучением.
Этапы создания инфобизнеса
Чтобы создать прибыльный информационный бизнес, нужно разработать план действий. Пример такого алгоритма:
- Исследовать рынок и спрос.
- Выявить максимум информации по теме.
- Определить целевую аудиторию.
- Проанализировать конкурентов.
Выбор ниши
При выборе ниши в инфобизнесе учитывают массовую заинтересованность аудитории. Лучше, если покупателем будет корпоративный клиент.
Примеры тематик, распространенных в инфобизнесе:
- способы автоматизации бизнеса,
- методы увеличения продаж,
- распределение доходов,
- средства управления персоналом,
- подходы к обслуживанию клиентов,
- тактики командной работы,
- виды новых технологий.
Часто компании заказывают курсы по обучению сотрудников иностранным языкам и личностному росту.
Создание личного бренда
Информационный бизнес нельзя создать без позиционирования себя как эксперта. Личный бренд увеличивает узнаваемость и добавляет авторитет перед аудиторией. Он также оправдывает высокую цену на услуги и продукты.
Перед началом брендирования инфобизнеса проводят инвентаризацию имеющихся активов. Их примерами могут стать:
- полномочия и навыки,
- интересы и увлечения,
- убеждения и ценности,
- миссия и индивидуальность бренда.
Далее начинают определять целевую аудиторию, для которой предназначены материалы инфобизнеса. Здесь главное не совершить типичную ошибку, пытаясь понравится всем. Но и не нужно отталкивать тех пользователей, которые могут быть покупателями курса.
Читайте по теме:
В России появится ассоциация информационного бизнеса
Как сегодня найти компетентного наставника среди «профессионалов» — на примере менторства в IT
Часто инфобизнесмены создают аватары клиентов, в которые включают его пол, возраст, образование, профессию, доход и интересы. Теперь можно создать привлекательный оффер, обещающий покупателю абсолютный результат. В нем сочетаются:
- то, что любит инфобизнесмен;
- то, что он умеет;
- то, что нужно клиенту.
Личный бренд не существует без персонального сайта. Главная страница чаще всего содержит:
- логотип с именем автора;
- описание оффера;
- призыв клиента к действию через предложение бесплатного ознакомительного курса;
- полное описание продукта;
- контактные данные.
Далее готовый сайт наполняют контентом. Он укрепляет доверие к автору и позиционирует его как эксперта. Примеры контента:
- тексты,
- аудио и видеоматериалы,
- вебинары,
- онлайн-курсы,
- слайд-шоу,
- чек-листы,
- инфографика.
Запуск инфопродукта
Запуск инфопродукта на примере видеокурса состоит из следующих действий:
- Составить подробный план уроков.
- Определить длительность каждого из них.
- Задать темы занятий.
- Купить микрофон и камеру.
- Создать обстановку для съемки.
- Обеспечить достаточное освещение.
- Записать несколько дублей видеоуроков.
- Смонтировать из них видеоролик.
- Создать продающее сопровождение (лендинг).
- Написать или заказать тексты с рекламой продукта.
- Начать рекламировать инфопродукт через соцсети, мессенджеры, печатные издания.
Основные стратегии инфобизнеса
Существует несколько моделей инфобизнеса.
Партнерские программы
Так называется сотрудничество с владельцами существующих инфопродуктов и их продвижение за процент с продаж.
По словам участников «партнерок», к отрицательным сторонам этого вида интернет-предпринимательства относятся:
- Зависимость от посторонних людей. Эксперт не контролирует аудиторию, цены, политику возврата денег клиентам.
- Невысокие доходы. Размер комиссионных в партнерских программах редко превышает 30% от цены распространяемого контента. Поэтому такой вид инфобизнеса выбирают начинающие онлайн-предприниматели.
Преимущества партнерских программ:
- Небольшие стартовые вложения. Предприниматель не несет расходов по созданию и раскрутке лендингов, курсов и других видов авторских продуктов.
- Минимальные трудозатраты. Бизнесмен не прилагает сил к разработке сайта, не заботится о размещении курсов, не вникает в схемы вывода денег.
- Большой выбор продуктов. Доступны любая ниша и категория.
- Гибкий график. Партнер сам выбирает, сколько времени потратить на работу.
- Простая схема организации. Предприниматели заключают договор, заказчик платит исполнителю деньги за привлеченных пользователей.
- Бесплатное освоение новых навыков в сфере инфобизнеса. Эксперт узнает особенности маркетинга, методы повышения продаж.
Реселлинг
Реселлингом в информационном бизнесе называется покупка у автора его продукта и прав на его продажу. К достоинствам такого способа предпринимательства относят:
- Небольшие расходы времени на создание своего дела. Бизнесмен получает готовый товар, не создавая его с нуля.
- Быстрый запуск проекта. Продажи можно начинать сразу после покупки лицензии, если имеется целевая аудитория.
- Более высокая прибыль, чем в партнерских программах. Реселлер получает весь доход.
Недостатки реселлинга:
- стартовые инвестиции для покупки продукта;
- ограничения, касающиеся изменения контента или минимальной цены;
- высокая конкуренция между распространителями одного и того же курса;
- вероятность покупки некачественного продукта;
- ограниченность видов контента, предлагаемого к перепродаже.
Авторский инфобизнес
Если описать простыми словами авторский информационный бизнес, то это самостоятельное создание и продажа с нуля курсов, вебинаров и лендингов. Вся прибыль остается у разработчика.
Достоинства такого инфобизнеса заключается в:
- полном контроле за распространением и ценообразованием продукта;
- высокой маржинальности;
- прямой связи с целевой аудиторией, ведущей к росту продаж;
- масштабируемости.
Среди отрицательных сторон авторского инфобизнеса:
- большие траты времени и сил на создание продукта;
- необходимость экспертного знания темы и маркетинговых навыков;
- вероятность не найти покупателя контента для своей ниши;
- постоянное обновление продукта.
Продюсерский инфобизнес
Этот вид информационного бизнеса не рассчитан на самостоятельные продажи. Продюсер ищет экспертов, убеждает их создать свое дело и помогает им донести до аудитории знания в своей нише. В его обязанности входит раскрутка и маркетинг, за что он получает вознаграждение в виде процентов от прибыли или всю сумму за исключением гонорара автору.
Читайте по теме:
Поймай волну, если сможешь: как заставить тренды работать на ваш бизнес
Из стажера в топ-менеджеры: когда наставник может продвинуть вас в карьере
Преимущества продюсерского информационного бизнеса:
- анонимность, поскольку имя продюсера редко афишируется;
- небольшие временные расходы, потому что вся процедура создания продукта ложится на его автора;
- масштабируемость, так как можно вести несколько проектов одновременно;
- диверсификация, потому что продюсеры часто работают в нескольких сферах или с разными авторами в одной;
- отсутствие ограничения прибыли.
По словам предпринимателей, эта ниша имеет такие недостатки:
- зависимость от уровня экспертов;
- необходимость знаний в разных областях инфобизнеса;
- ответственность за проект на всех этапах его существования;
- большие инвестиции на старте.
Плюсы и минусы инфобизнеса
Среди достоинств информационного бизнеса предприниматели называют:
- невысокий входной порог;
- личная независимость;
- глобальный охват целевой аудитории;
- неограниченные возможности для увеличения дохода;
- самостоятельное планирование рабочего графика;
- высокая узнаваемость авторов покупаемых продуктов;
- небольшое количество рисков.
Недостатками инфобизнеса считают:
- высокую конкуренцию в прибыльных нишах;
- постоянную самомотивацию и самодисциплину;
- большие расходы времени на создание и обновление качественного продукта;
- частое присвоение авторских прав «информационными пиратами».
Заработок на инфобизнесе
Заработок в информационном бизнесе основан на нескольких схемах. Первая состоит из таких этапов:
- Привлечение клиентов в воронку продаж для сбора базы подписчиков. Для этого устраивают конкурсы, рекламные кампании.
- Запуск рассылки с полезным содержанием через социальные сети, мессенджеры и электронную почту.
- Интенсив по основному продукту. Участникам предлагают особые условия покупки.
- Повторная рассылка подписчикам, которые не купили курс.
По следующей схеме продают недорогие продукты. Она состоит из таких шагов:
- Создание игры в социальных сетях.
- Предложение для участников недорогого курса или вебинара.
- Создание потребности в более дорогом продукте в конце игры.
- Оформление специального предложения для купивших.
Третья схема строится на рассылке писем «теплой» аудитории и выглядит так:
- Создание лид-магнита на тематическом портале.
- Сбор контактных данных от получивших лид-магнит.
- Рассылка продающего контента по адресам.
Четвертая схема основана на полном знакомстве с материалами онлайн и состоит из следующих действий:
- Организация марафона для привлечения клиентов.
- Регистрация на участие в соцсети.
- Проведение марафона, на котором доказывается полезность продукта.
- Продажа курса и раздача ссылок на лендинг.
Пятая схема подойдет для любой ниши и состоит из таких мероприятий:
- бесплатного вебинара,
- анонса курса,
- урока со сбором денег.
Инфобизнесменам, у которых нет личного сайта и бренда, но имеется желание зарабатывать, можно действовать через партнерские платформы и каталоги. Чаще всего предприниматели обращаются к таким сервисам:
- Monecle,
- Аd-x,
- Glopart,
- JustClick.
Тренды инфобизнеса на 2024 года
В 2024 году в инфобизнесе предполагается движение в следующих направлениях:
- Объединение продуктов из разных ниш под единым брендом. Например, онлайн-инструктор по здоровому питанию выпускает курс по фитнесу, а затем разрабатывает семинар по стилю. Таким способом инфобизнесмен закрывает интересы целевой аудитории почти полностью.
- Продажи интернет-продуктов на офлайн-мероприятиях. Большинство людей сейчас взаимодействует друг с другом через социальные сети и мессенджеры. Многие из них соскучились по живому общению. Поэтому пользователи участвуют в конференциях, семинарах и т.д., трансляция которых ведется в интернете.
- Партнерство между крупными информационными бизнесами. Эксперты обмениваются клиентскими базами для усиления позиций и расширения целевой аудитории.
Хорошее будущее у инфобизнеса по созданию платных сообществ в социальных сетях и мессенджерах. Люди готовы заплатить небольшие взносы за получение нужного контента. Для них это стоит недорого, но организатору приносить хороший стабильный доход каждый месяц.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как методология Waterfall помогает управлять проектами и в чем ее отличие от других методологий
- 2 Открытое акционерное общество (ОАО): что это и как зарегистрировать
- 3 Регистрация ООО на домашний адрес в 2024 году
- 4 Сроки и правила хранения документации
- 5 Что такое банковское сопровождение контрактов: порядок и условия
ВОЗМОЖНОСТИ
30 мая 2024
31 мая 2024