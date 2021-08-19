Вьетнам занял первое место в рейтинге распространения криптовалюты

Согласно новым данным Chainalysis, за последний год глобальное внедрение криптовалюты выросло на 881%. Компания занимается данными о блокчейне и уже второй год публикует отчет Global Crypto Adoption Index, в котором оцениваются 154 страны. Вьетнам, Индия и Пакистан уверенно лидируют в этом рейтинге.

Представители компании Chainalysis отметили, что цель данного отчета — показать уровень принятия криптовалюты среди «обычных людей» и «сосредоточить внимание на сценариях использования транзакций и индивидуальных сбережений, а не на торговле и спекуляциях». Показатели формируются на основе данных о достатке среднестатистического жителя и ценности денег в отдельных странах.

Первые 20 стран рейтинга — это страны с развивающейся экономикой, включая Того, Колумбию и Афганистан.

Инфографика: CNBC

Между тем, согласно данному отчету, Соединенные Штаты опустились с шестого на восьмое место, а Китай, который этой весной выступил против использования криптовалют на территории страны, опустился с четвертого на тринадцатое место.

Рейтинг учитывает три показателя: общую криптоактивность, торговую активность непрофессиональных пользователей и объем торговли на P2P-бирже, взвешенные на паритет покупательной способности на душу населения. Страны получили оценку по шкале от 0 до 1.

В первую тройку вошли Вьетнам (1), Индия (0,37) и Пакистан (0,36).

За ними следует Украина (0,29).

Далее идут африканские страны: Кения (0,28) и Нигерия (0,26).

США заняли восьмое место (0,22).

Россия расположилась на 18 месте (0,14).

Chainalysis объясняет рост числа пользователей на развивающихся рынках несколькими ключевыми факторами.

В таких странах, как Кения, Нигерия и Вьетнам, совершаются огромные объемы транзакций на одноранговых или P2P-платформах, с учетом паритета покупательной способности на душу населения. Chainalysis сообщает, что многие жители используют P2P-биржи криптовалют в качестве основного выхода на рынок. Часто это происходит потому что у них нет доступа к централизованным биржам.

В отчете также говорится, что многие жители этих стран обращаются к криптовалюте, чтобы сохранить свои сбережения в условиях девальвации, а также для отправки и получения денежных переводов и выполнения деловых операций.

Мэтт Альборг, аналитик одноранговых данных, отметил, что Вьетнам — один из ведущих рынков для Bitrefill. Эта компания позволяет клиентам оплачивать различные подарочные карты биткоинами, что фактически делает возможным жизнь на криптовалюты.

«Я обратил внимание на то, что Вьетнам сильно выделяется на фоне других стран, — сказала Ким Грауэр, директор по исследованиям Chainalysis, работавшая над отчетом. — Эксперты сообщали нам, что жители Вьетнама на протяжении многих лет увлекались азартными играми, а теперь молодые, технически подкованные граждане инвестируют в традиционный ETF. Оба эти фактора стимулируют распространение криптовалюты».

«Нигерия же располагает огромным коммерческим рынком криптовалюты. Все больше и больше коммерции осуществляется именно с ее помощью, в том числе и международная торговля с контрагентами в Китае», — добавляет Грауэр.

По словам Боаза Собрадо, лондонского аналитика финансовых технологий, у этих ведущих стран есть еще одна общая черта. «У многих есть контроль за движением капитала или большое число эммигрантов и иммигрантов», — отметила она.

Возьмем, к примеру, Афганистан. Недавно правительство страны было свержено талибами.

«Расположение Афганисатана на 20 месте вполне объяснимо, учитывя, что сейчас в стране контролируют движение капитала и жители испытывают трудности с переводом денег», — сказал Собрадо.

Корректировка на паритет покупательной способности и валовый внутренний продукт, возможно, также способствовали попаданию Афганистана в рейтинг, учитывая, что это одна из беднейших стран мира.

«У этой методологии есть огромное слепое пятно, — сказал Собрадо. — Если страна под санкциями, то достоверных и четких данных о ее рынках P2P может не быть».

По его словам, показатели стран, находящихся под санкциями, будут недооценены, так как эти транзакции сложнее отслеживать.

Альборг также отметил, что не существует идеального способа измерить уровень внедрения криптовалюты во всем мире, но этот отчет один из лучших, которые существуют.

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