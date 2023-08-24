Что такое кейлогеры и как они помогают следить за сотрудниками

В материале — о том, что из себя представляют эти программы и почему их следует применять с осторожностью.

Во время пандемии многие сотрудники ушли на удаленку, и компании обеспокоились тем, что не могут видеть их лично. С тех пор растет популярность кейлогеров — специального ПО, которое позволяет отслеживать активность персонала за компьютером.

Как это работает?

Кейлогеры — это программное обеспечение, которое отслеживает и собирает данные о том, как сотрудники используют компьютеры. Это один из немногих инструментов, с помощью которых компании могут более тщательно контролировать то, как именно персонал проводит рабочее время.

Среди новых функций такого ПО — возможность в случайное время делать скриншоты экранов.

Interguard — одна из компаний, предоставляющих такие инструменты. В ее программе можно просматривать журналы с данными об использовании компьютеров, в том числе скриншотами рабочего стола. Она также оповещает администраторов, если компьютерная активность определенных сотрудников отличается от их обычной.

Почему это может быть проблемой?

Прежде всего, данные часто бывают неверными, а цифровые инструменты не всегда работают корректно. К тому же это указывает на плохую корпоративную культуру, где отсутствует доверие.

«Я думаю, что это плохая идея, которую могут использовать неопытные менеджеры, и, вероятно, они сожалеют об этом», — говорит Джош Берсин, аналитик и CEO The Josh Bersin Company, исследовательской и консалтинговой компании, ориентированной на корпоративное обучение, управление кадрами и HR.

Эксперты называют это инвазивной тактикой, которая не учитывает результаты и качество выполненной работы. «Это означает, что между сотрудником и работодателем полностью отсутствует доверие», — утверждает Даррел Уэст, старший научный сотрудник центра технологических инноваций Брукингского института.

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По словам Берсина, главный вопрос в том, как компании используют информацию, собранную платформами наблюдения. Он добавляет, что людей следует оценивать по результатам их работы и вкладу в общее дело, а не по активности за компьютером.

Некоторые сотрудники даже нашли способы обманывать системы, например с помощью симулятора движения компьютерной мыши.

Знают ли сотрудники, что за ними следят на работе?

Как говорит Джош Берсин, у работодателей, как правило, есть доступ к электронной почте сотрудников. Помимо этого, они могут просматривать их календари, время отправки и количество писем, а также прочую информацию. И персонал может знать об этом.

Но по словам Уэста, если компания использует кейлогеры и другие программы в своей сети или на компьютерах, она не обязана сообщать об этом сотрудникам.

«Одно дело, если бы люди знали, что компании отслеживают нажатия клавиш, и тогда действовали бы соответствующим образом. Но в большинстве случаев сотрудники даже не знают, что их работодатели так делают», — говорит Уэст.

Каждая компания, использующая кейлогеры, должна ответственно относиться к полученной информации, считают в Awareness Technologies, которая владеет Interguard и Veriato, предоставляющими эти инструменты.

«ПО для мониторинга часто выявляет аномалии в поведении персонала, которые могут указывать на недостаточную продуктивность, но прежде чем компания предпримет дальнейшие меры, ей обязательно нужно поговорить с сотрудником», — сообщила Awareness Technologies по электронной почте.

Согласно заявлению Awareness Technologies, если активность человека упала, менеджерам по персоналу следует назначить встречу с ним и провести дальнейшее расследование, прежде чем предпринимать какие-либо действия.

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